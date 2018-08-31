Чего нам ждать от Лиги Чемпионов

Еврокубковая осень, если иметь в виду ее лигочемпионскую половину, обещает быть жаркой.

Сразу после объявления итогов жеребьевки болельщики активно высказались в Сети о перспективах наших двух клубов на выход из групп. И если по ЦСКА все более-менее ясно – попробовать отнять очко-другое у двух грандов («Реал» и «Рома»), а в основном поспорить за третье место с Пльзеньской «Викторией», то по «Локомотиву» разброс мнений непривычно широк.

Кто-то из пользователей был непомерно оптимистичен: «Из такой группы обязаны выходить в 1/8». Кто-то наоборот – не оставлял никаких шансов даже на третье место. Мне остается только поделиться своими мыслями в духе самого названия блога – «Долгосрочный прогноз».

Когда прошедшей зимой я предсказал «Локомотиву» чемпионство, а следом – распад в верхах, я опирался на то обстоятельство, что баланс противовесов в железнодорожном клубе непривычно хрупок. Два противоборствующих лидера – тренер Юрий Семин и президент Илья Геркус – уже довольно опасная оппозиция, а тут еще «сбоку-припеку» расположился немецкий спец по трансферам сбитых летчиков Эрик Штоффельхаус. Когда «Локомотив» привычно забуксовал на старте первенства России, показалось, что вторая часть прогноза, управленческий распад, довольно быстро осуществится.

Но жеребьевка, вернее, одна четвертая ее часть – выпавший соперник по группе «Шальке 04» – вдруг перевернула всю смысловую парадигму. Оказалось, что игровой цикл, на первый взгляд завершившийся чемпионским матчем с питерским «Зенитом», продолжается в Лиге Чемпионов, по крайней мере до последней игры в группе со спонсируемым Газпромом старшим братом «Зенита» – «Шальке». Я нисколько не приуменьшаю силу «Порту» и «Галатасарая», но в силу сложившихся обстоятельств, календаря, игравших в «Шальке» отчисленцев, немецкого менеджера Штоффельхауса, считаю, что основной градус противостояния «Локомотива» придется на второй по силе клуб Бундеслиги.

Тот факт, что последний матч группового этапа «Локо» проведет в гостях с «Шальке 04», добавляет остроты в противостояние на самых разных уровнях, скажем, на уровне спортивных директоров.

Кристиан Хайдель, спортивный директор немецкого клуба «Шальке», узнав результаты жеребьевки, уже вспомнил про перешедшего в «Локомотив» стараниями бывшего директора немцев Штоффельхауса немецкого защитника Бенедикта Хеведеса. «Когда Хeведес уходил от нас, все мы говорили, что скоро увидимся. Как видим, это случится уже очень скоро».

Хеведес является воспитанником «Шальке», за взрослую команду которого выступал с 2007 года. Не будем забывать и про чудесно восстановившегося экс-игрока «Шальке» Фарфана, которого немцы также списали со счетов. Ему есть что доказывать.

А вот состав команды из Гельзенкирхена несколько потускнел. После вице-чемпионства помимо Хеведеса клуб покинули полузащитники Керер и Горецка, перейдя в более топовые команды ПСЖ и «Баварию». Оставшийся хав Калиджури несколько сдал, разменяв третий десяток. Амин Арит, напротив, еще молод. Кто будет рвать и метать в этой дуэли – так это украинский легионер Коноплянка, в 2016-м году огорчавший в кубковом матче «Краснодар» Олега Кононова. Тут уместно вспомнить и опыт выступления в Лиге Чемпионов в 2004 году Юрия Семина, который буквально на последних секундах вытащил «Локомотив» в плей-офф, выпустив под занавес матча с Киевским «Динамо» малозабивного джокера Паркса (нынче таковым у железнодорожников представляется португалец Эдер).

Но, как бы мы ни притягивали за уши параллели, вопрос о будущем месте «Локомотива» в группе останется открытым, поскольку в такой равной по силам компании очки будут теряться на ровном месте, да и приобретаться порой – тоже неожиданно. Тем не менее рискну предположить, что итоговые результаты и для «Локомотива», и для ЦСКА будут оформляться в последних матчах. А если конкретизировать, я вангую, что обе наши команды отнимут очки у грандов, причем для ЦСКА это кажется почти невозможным, ибо армейцы проводят свой последний групповой матч на выезде с «Реалом». Будем надеяться, что к тому моменту «сливочные» уже непробиваемо останутся на первом месте и выставят против команды Ганчаренко второй состав.

ЗЫ… прошу извинить меня тех, кто, проникнувшись моим оптимизмом, пойдет состязаться с букмекерами и вдруг да не выиграет. Будьте уверены – автор будет ставить кровно заработанные в полном соответствии со всем сказанным выше. Риск – благородное дело.