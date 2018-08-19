Торсида и взбесившиеся быки(или как я смотрел матч Краснодар-Спартак)

(или как я смотрел матч Краснодар-Спартак)

Превью матча.

Спартак подходил к игре в не самом лучшем физическом и психологическом состоянии(все же недавно вылетели от греков в квалификации ЛЧ )и надо было во что бы то ни стало реабилитироваться за проигрыш ,который состоялся во вторник.Билеты на игру были все проданы ,аншлаг был ожидаем и с самого первого момента стало ясно ,что игра ожидается жаркая во всех смыслах(учитывая еще то,что в день матча на солнце было +50).Так что все ждали хлеба и зрелищ,и с первых минут Краснодар вроде бы взял игру в свои нити и, кажется,контролировал ,но Спартак потихоньку освоился и взял мяч под свой контроль.

Ход игры

И вот во втором тайме игра стала проходить и вовсе без центра поля .Фернандо очень часто обрезал,но Зобнин за всеми подчищал,да и еще успевал подключаться вперед и бить весьма опасно.Ну и вот в конце игры ,защитник Краснодара(по-моему Петров )выбивает мяч на угловой .Затем Квинси его разыгрывает с Ташаевым и навешивает на Жиго(везде успевал,очередной мяч на 5+,очень большая удача что преобрели его,уведя его,кстати,у быков) ну а тот скинув мяч на Зе Луиша ,который без проблем выиграв борьбу у Мартыновича отправил мяч в верхний угол ворот ,который Крицюк успел проводить лишь взглядом.Ну и ,конечно,сколько радости и эмоций было у игроков и болельщиков(которых ,по сведениям ,приехало больше 12 тысяч ,чтобы поддержать свою команду и весь матч заряжая и гнав красно-белых вперед весь матч)

Ну и сам Массимо был после матча очень рад победе ,хотя сам позже в интервью признается ,что его команда сыграла плохо

Ну а если от себя еще добавить то Ари быдло ,и надеюсь ему впаяют матча 4 дисквы.А так ,с победой всех КБ!!! Ждем матча с Динамо а потом важнейший матч в Питере!!!ВСЕ НА ФУТБОЛ!!!ВСЕ НА СТАДИОН !!!ВСЕ НА СПАРТАК

ps:a tutti avanti Massimo Carrera!!!A tutti avanti Massimo Carrera!!!