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    Торсида и взбесившиеся быки(или как я смотрел матч Краснодар-Спартак)

    19 августа 2018
    (или как я смотрел матч Краснодар-Спартак)

    Превью матча.

    Спартак подходил к игре в не самом лучшем физическом и психологическом состоянии(все же недавно вылетели от греков в квалификации ЛЧ )и надо было во что бы то ни стало реабилитироваться за проигрыш ,который состоялся во вторник.Билеты на игру были все проданы ,аншлаг был ожидаем и с самого первого момента стало ясно ,что игра ожидается жаркая во всех смыслах(учитывая еще то,что в день матча на солнце было +50).Так что все ждали хлеба и зрелищ,и с первых минут Краснодар вроде бы взял игру в свои нити и, кажется,контролировал ,но Спартак потихоньку освоился и взял мяч под свой контроль.

    Ход игры

    И вот во втором тайме игра стала проходить и вовсе без центра поля .Фернандо очень часто обрезал,но Зобнин за всеми подчищал,да и еще успевал подключаться вперед и бить весьма опасно.Ну и вот в конце игры ,защитник Краснодара(по-моему Петров )выбивает мяч на угловой .Затем Квинси его разыгрывает с Ташаевым и навешивает на Жиго(везде успевал,очередной мяч на 5+,очень большая удача что преобрели его,уведя его,кстати,у быков) ну а тот скинув мяч на Зе Луиша ,который без проблем выиграв борьбу у Мартыновича отправил мяч в верхний угол ворот ,который Крицюк успел проводить лишь взглядом.Ну и ,конечно,сколько радости и эмоций было у игроков и болельщиков(которых ,по сведениям ,приехало больше 12 тысяч ,чтобы поддержать свою команду и весь матч заряжая и гнав красно-белых вперед весь матч)

    Ну и сам Массимо был после матча очень рад победе ,хотя сам позже в интервью признается ,что его команда сыграла плохо

    Ну а если от себя еще добавить то Ари быдло ,и надеюсь ему впаяют матча 4 дисквы.А так ,с победой всех КБ!!! Ждем матча с Динамо а потом важнейший матч в Питере!!!ВСЕ НА ФУТБОЛ!!!ВСЕ НА СТАДИОН !!!ВСЕ НА СПАРТАК

    ps:a tutti avanti Massimo Carrera!!!A tutti avanti Massimo Carrera!!!

    Рейтинг: 4 Голосов: 1
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 августа 2018, 16:21

      Если вспомнить бои быков в Испании, то там быки, бросаясь на красные тряпки, в основном проигрывали, так случилось и с краснодарскими быками.

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 22 августа 2018, 11:09

      Ну быки завсегда кидаются на красное)))

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Blossiya 22 августа 2018, 12:05

      )это точно)

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