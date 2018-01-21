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    Ланкаширская лига (1889 – 1900)

    21 января 2018
    Первый розыгрыш Ланкаширской лиги сезона 1889/90

    Инициаторами создания нового соревнования стали представители «Бери», которые хотели, чтобы региональное соревнование способствовало подготовке местных клубов к вступлению в Футбольную лигу.

    Хотя большая часть клубов действительно представляла Ланкашир, в лигу также входило несколько команд из соседнего Чешира, в течение двух сезонов в лиге выступал «Уоркингтон», представлявший Камберленд. Также делал заявку на вступление в лигу йоркширский «Донкастер Роверс».

    Лига просуществовала четырнадцать лет, а перед сезоном 1903/1904 годов стала Вторым дивизионом Ланкаширской комбинации. На тот момент в Ланкаширской лиге играли более сильные клубы этих двух лиг, а потому спустя несколько лет многие еe команды стали лидерами Ланкаширской комбинации.

    В состав Ланкаширской лиги входили многие клубы, позднее выступавшие в Футбольной лиге. Среди них «Аккрингтон Стэнли», «Бери», «Блэкпул», «Крю Александра», «Ливерпуль», «Нельсон», «Нью-Брайтон Тауэр», «Саутпорт Сентрал» и «Стокпорт Каунти».

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