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    Лучшие бомбардирские серии 2.0

    11 декабря 2017
    Актуализируем информацию год спустя.

    Год назад я составил перечень лучших бомбардирских серий в истории футбола.

    Пришло время обновить информацию.

    Оговорки (те же, что и год назад):

    1) учитываются только голы, забитые в официальных матчах за клуб во всех турнирах.

    2) каждого игрока представляет его лучший результат.

    3) голы в региональных лигах чемпионата Бразилии учитываются наравне с иными.

    4) точность исследования может быть неполной из-за отсутствия точности информации о далеких временах и непопулярных лигах.

    Итак, поехали!

    По сумме двух сезонов подряд лучшими результатами являются:

    1. Лионель Месси (73+60) – 133 гола (2011 – 2013)
    2. Пеле (66+53) – 126 голов (1958 – 1959)
    3. Герд Мюллер (50+67) – 117 голов (1971-1973)

    Три лучших сезона подряд:

    1. Лионель Месси (53+73+60) – 186 голов (2010 – 2013)
    2. Криштиану Роналду (53+60+55) – 168 голов (2010 – 2013)
    3. Пеле (62+48+51) – 161 гол (1961-1963)

    Четыре лучших сезона подряд:

    1. Лионель Месси (47+53+73+60) – 233 гола (2009 – 2013)
    2. Криштиану Роналду (60+55+51+61) – 227 голов (2011 – 2015)
    3. Пеле (66+53+33+62) – 214 голов (1958-1961)

    Пять лучших сезонов подряд:

    1. Лионель Месси (53+73+60+41+58) – 285 голов (2010 – 2015)
    2. Криштиану Роналду (53+60+55+51+61) – 280 голов (2010 – 2015)
    3. Пеле (62+48+51+44+64) – 269 голов (1961-1965)

    Шесть лучших сезонов подряд:

    1. Лионель Месси (47+53+73+60+41+58) – 332 гола (2009 – 2015)
    2. Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51) – 331 гол (2010 – 2016)
    3. Пеле (66+53+33+62+48+51) – 313 голов (1958-1963)

    Семь лучших сезонов подряд:

    1. Лионель Месси (53+73+60+41+58+41+54) – 380 голов (2010 – 2017)
    2. Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51+42) – 373 гола (2010 – 2017)
    3. Пеле (66+53+33+62+48+51+44) – 357 голов (1958-1964)

    Восемь лучших сезонов подряд:

    1. Лионель Месси (47+53+73+60+41+58+41+54) – 427 голов (2009 – 2017)
    2. Пеле (66+53+33+62+48+51+44+64) – 421 гол (1958-1965)
    3. Криштиану Роналду (33+53+60+55+51+61+51+42) – 406 голов (2009 – 2017)

    Девять лучших сезонов подряд:

    1. Лионель Месси (38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 465 голов (2008 – 2017)
    2. Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64) – 462 гола (1957-1965)
    3. Криштиану Роналду (26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 432 гола (2008 – 2017)

    Десять лучших сезонов подряд:

    1. Лионель Месси (16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 481 гол (2006 – 2017)
    2. Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15) – 477 голов (1957-1966)
    3. Криштиану Роналду (42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 474 гола (2006 – 2017)

    Одиннадцать лучших сезонов подряд:

    1. Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26) – 503 гола (1957-1967)
    2. Лионель Месси (17+16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 498 голов (2005 – 2017)
    3. Криштиану Роналду (23+42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 497 голов (2005 – 2017)
    4. Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35) – 497 голов (1937-1948)

    Двенадцать лучших сезонов подряд:

    1. Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35+43) – 540 голов (1937-1949)
    2. Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26+30) – 533 гола (1957-1968)
    3. Криштиану Роналду (12+23+42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 509 голов (2004 – 2017)
    4. Лионель Месси (8+17+16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 506 голов (2004 – 2017)

    Тринадцать лучших сезонов подряд:

    1. Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26+30+40) – 573 гола (1957-1969)
    2. Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35+43+0) – 540 голов (1937-1950)
    3. Криштиану Роналду (9+12+23+42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 518 голов (2003 – 2017)
    4. Лионель Месси (7+8+17+16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 513 голов (2003 – 2017)
    5. Герд Мюллер (16+43+30+37+42+39+50+67+43+30+35+48+32) – 512 голов (1967-1979)
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