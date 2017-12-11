Лучшие бомбардирские серии 2.0

Год назад я составил перечень лучших бомбардирских серий в истории футбола.
Пришло время обновить информацию.
Оговорки (те же, что и год назад):
1) учитываются только голы, забитые в официальных матчах за клуб во всех турнирах.
2) каждого игрока представляет его лучший результат.
3) голы в региональных лигах чемпионата Бразилии учитываются наравне с иными.
4) точность исследования может быть неполной из-за отсутствия точности информации о далеких временах и непопулярных лигах.
Итак, поехали!
По сумме двух сезонов подряд лучшими результатами являются:
- Лионель Месси (73+60) – 133 гола (2011 – 2013)
- Пеле (66+53) – 126 голов (1958 – 1959)
- Герд Мюллер (50+67) – 117 голов (1971-1973)
Три лучших сезона подряд:
- Лионель Месси (53+73+60) – 186 голов (2010 – 2013)
- Криштиану Роналду (53+60+55) – 168 голов (2010 – 2013)
- Пеле (62+48+51) – 161 гол (1961-1963)
Четыре лучших сезона подряд:
- Лионель Месси (47+53+73+60) – 233 гола (2009 – 2013)
- Криштиану Роналду (60+55+51+61) – 227 голов (2011 – 2015)
- Пеле (66+53+33+62) – 214 голов (1958-1961)
Пять лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (53+73+60+41+58) – 285 голов (2010 – 2015)
- Криштиану Роналду (53+60+55+51+61) – 280 голов (2010 – 2015)
- Пеле (62+48+51+44+64) – 269 голов (1961-1965)
Шесть лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (47+53+73+60+41+58) – 332 гола (2009 – 2015)
- Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51) – 331 гол (2010 – 2016)
- Пеле (66+53+33+62+48+51) – 313 голов (1958-1963)
Семь лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (53+73+60+41+58+41+54) – 380 голов (2010 – 2017)
- Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51+42) – 373 гола (2010 – 2017)
- Пеле (66+53+33+62+48+51+44) – 357 голов (1958-1964)
Восемь лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (47+53+73+60+41+58+41+54) – 427 голов (2009 – 2017)
- Пеле (66+53+33+62+48+51+44+64) – 421 гол (1958-1965)
- Криштиану Роналду (33+53+60+55+51+61+51+42) – 406 голов (2009 – 2017)
Девять лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 465 голов (2008 – 2017)
- Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64) – 462 гола (1957-1965)
- Криштиану Роналду (26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 432 гола (2008 – 2017)
Десять лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 481 гол (2006 – 2017)
- Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15) – 477 голов (1957-1966)
- Криштиану Роналду (42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 474 гола (2006 – 2017)
Одиннадцать лучших сезонов подряд:
- Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26) – 503 гола (1957-1967)
- Лионель Месси (17+16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 498 голов (2005 – 2017)
- Криштиану Роналду (23+42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 497 голов (2005 – 2017)
- Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35) – 497 голов (1937-1948)
Двенадцать лучших сезонов подряд:
- Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35+43) – 540 голов (1937-1949)
- Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26+30) – 533 гола (1957-1968)
- Криштиану Роналду (12+23+42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 509 голов (2004 – 2017)
- Лионель Месси (8+17+16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 506 голов (2004 – 2017)
Тринадцать лучших сезонов подряд:
- Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26+30+40) – 573 гола (1957-1969)
- Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35+43+0) – 540 голов (1937-1950)
- Криштиану Роналду (9+12+23+42+26+33+53+60+55+51+61+51+42) – 518 голов (2003 – 2017)
- Лионель Месси (7+8+17+16+38+47+53+73+60+41+58+41+54) – 513 голов (2003 – 2017)
- Герд Мюллер (16+43+30+37+42+39+50+67+43+30+35+48+32) – 512 голов (1967-1979)