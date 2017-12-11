Лучшие бомбардирские серии 2.0

Актуализируем информацию год спустя.

Год назад я составил перечень лучших бомбардирских серий в истории футбола.

Пришло время обновить информацию.



Оговорки (те же, что и год назад):

1) учитываются только голы, забитые в официальных матчах за клуб во всех турнирах.

2) каждого игрока представляет его лучший результат.

3) голы в региональных лигах чемпионата Бразилии учитываются наравне с иными.

4) точность исследования может быть неполной из-за отсутствия точности информации о далеких временах и непопулярных лигах.

Итак, поехали!

По сумме двух сезонов подряд лучшими результатами являются:

Лионель Месси (73+60) – 133 гола (2011 – 2013) Пеле (66+53) – 126 голов (1958 – 1959) Герд Мюллер (50+67) – 117 голов (1971-1973)

Три лучших сезона подряд :

Лионель Месси (53+73+60) – 186 голов (2010 – 2013) Криштиану Роналду (53+60+55) – 168 голов (2010 – 2013) Пеле (62+48+51) – 161 гол (1961-1963)

Четыре лучших сезона подряд :

Лионель Месси (47+53+73+60) – 233 гола (2009 – 2013) Криштиану Роналду (60+55+51+61) – 227 голов (2011 – 2015) Пеле (66+53+33+62) – 214 голов (1958-1961)

Пять лучших сезонов подряд :

Лионель Месси (53+73+60+41+58) – 285 голов (2010 – 2015) Криштиану Роналду (53+60+55+51+61) – 280 голов (2010 – 2015) Пеле (62+48+51+44+64) – 269 голов (1961-1965)

Шесть лучших сезонов подряд :

Лионель Месси (47+53+73+60+41+58) – 332 гола (2009 – 2015) Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51) – 331 гол (2010 – 2016) Пеле (66+53+33+62+48+51) – 313 голов (1958-1963)

Семь лучших сезонов подряд :

Лионель Месси (53+73+60+41+58+41 +54 ) – 380 голов (2010 – 2017) Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51 +42 ) – 373 гола (2010 – 2017) Пеле (66+53+33+62+48+51+44) – 357 голов (1958-1964)

Восемь лучших сезонов подряд :

Лионель Месси (47+53+73+60+41+58+41 +54 ) – 427 голов (2009 – 2017) Пеле (66+53+33+62+48+51+44+64) – 421 гол (1958-1965) Криштиану Роналду (33+53+60+55+51+61+51 +42 ) – 406 голов (2009 – 2017)

Девять лучших сезонов подряд :

Лионель Месси (38+47+53+73+60+41+58+41 +54 ) – 465 голов (2008 – 2017) Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64) – 462 гола (1957-1965) Криштиану Роналду (26+33+53+60+55+51+61+51 +42 ) – 432 гола (2008 – 2017)

Десять лучших сезонов подряд :

Лионель Месси (16+38+47+53+73+60+41+58+41 +54 ) – 481 гол (2006 – 2017) Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15) – 477 голов (1957-1966) Криштиану Роналду (42+26+33+53+60+55+51+61+51 +42 ) – 474 гола (2006 – 2017)

Одиннадцать лучших сезонов подряд :

Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26) – 503 гола (1957-1967) Лионель Месси (17+16+38+47+53+73+60+41+58+41 +54 ) – 498 голов (2005 – 2017) Криштиану Роналду (23+42+26+33+53+60+55+51+61+51 +42 ) – 497 голов (2005 – 2017) Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35) – 497 голов (1937-1948)

Двенадцать лучших сезонов подряд :

Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+37+40+55+47+35+43) – 540 голов (1937-1949) Пеле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26+30) – 533 гола (1957-1968) Криштиану Роналду (12+23+42+26+33+53+60+55+51+61+51 +42 ) – 509 голов (2004 – 2017) Лионель Месси (8+17+16+38+47+53+73+60+41+58+41 +54 ) – 506 голов (2004 – 2017)

Тринадцать лучших сезонов подряд :