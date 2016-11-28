Лучшие бомбардирские серии

Кто выдал лучшие два сезона подряд по количеству забитых голов? У кого получилась лучшая серия из 3, 4, 5 и т. д. сезонов кряду? Этот пост – дань уважения стабильности на высочайшем уровне.

Оговорки: 1) учитываются только голы, забитые в официальных матчах за клуб во всех турнирах. 2) каждого игрока представляет его лучший результат. 3) голы в региональных лигах чемпионата Бразилии учитываются наравне с иными. 4) точность исследования может быть неполной из-за отсутствия точности информации о далеких временах и непопулярных лигах. Итак, поехали! По сумме двух сезонов подряд лучшими результатами являются: Лионель Месси (73+60) – 133 гола (2011 – 2013) Пелле (66+53) – 126 голов (1958 – 1959) Герд Мюллер (50+67) – 117 голов (1971-1973) Три лучших сезона подряд : Лионель Месси (53+73+60) – 186 голов (2010 – 2013) Криштиану Роналду (53+60+55) – 168 голов (2010 – 2013) Пелле (62+48+51) – 161 гол (1961-1963) Четыре лучших сезона подряд : Лионель Месси (47+53+73+60) – 233 гола (2009 – 2013) Криштиану Роналду (60+55+51+61) – 227 голов (2011 – 2015) Пелле (66+53+33+62) – 214 голов (1958-1961) Пять лучших сезонов подряд : Лионель Месси (53+73+60+41+58) – 285 голов (2010 – 2015) Криштиану Роналду (53+60+55+51+61) – 280 голов (2010 – 2015) Пелле (62+48+51+44+64) – 269 голов (1961-1965) Шесть лучших сезонов подряд : Лионель Месси (47+53+73+60+41+58) – 332 гола (2009 – 2015) Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51) – 331 гол (2010 – 2016) Пелле (66+53+33+62+48+51) – 313 голов (1958-1963) Семь лучших сезонов подряд : Лионель Месси (47+53+73+60+41+58+41) – 373 гола (2009 – 2016) Криштиану Роналду (33+53+60+55+51+61+51) – 364 гол (2009 – 2016) Пелле (66+53+33+62+48+51+44) – 357 голов (1958-1964) Восемь лучших сезонов подряд : Пелле (66+53+33+62+48+51+44+64) – 421 гол (1958-1965) Лионель Месси (38+47+53+73+60+41+58+41) – 411 голов (2008 – 2016) Криштиану Роналду (26+33+53+60+55+51+61+51) – 390 голов (2008 – 2016) Девять лучших сезонов подряд : Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64) – 462 гола (1957-1965) Криштиану Роналду (42+26+33+53+60+55+51+61+51) – 432 гола (2007 – 2016) Лионель Месси (16+38+47+53+73+60+41+58+41) – 427 голов (2007 – 2016) Десять лучших сезонов подряд : Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15) – 477 голов (1957-1966) Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+38+40+56+47) – 464 гола (1937-1947) Криштиану Роналду (23+42+26+33+53+60+55+51+61+51) – 455 голов (2006 – 2016) Одиннадцать лучших сезонов подряд : Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26) – 503 гола (1957-1967) Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+38+40+56+47+35) – 499 голов (1937-1948) Криштиану Роналду (12+23+42+26+33+53+60+55+51+61+51) – 467 голов (2005 – 2016) Двенадцать лучших сезонов подряд : Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+38+40+56+47+35+43) – 542 гола (1937-1949) Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26+28) – 531 гол (1957-1968) Герд Мюллер (43+30+37+42+39+50+67+43+30+35+48+32) – 496 голов (1966-1978)

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