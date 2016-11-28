Лучшие бомбардирские серии

Кто выдал лучшие два сезона подряд по количеству забитых голов? У кого получилась лучшая серия из 3, 4, 5 и т. д. сезонов кряду? Этот пост – дань уважения стабильности на высочайшем уровне.
Оговорки:
1) учитываются только голы, забитые в официальных матчах за клуб во всех турнирах.
2) каждого игрока представляет его лучший результат.
3) голы в региональных лигах чемпионата Бразилии учитываются наравне с иными.
4) точность исследования может быть неполной из-за отсутствия точности информации о далеких временах и непопулярных лигах.
Итак, поехали!
По сумме двух сезонов подряд лучшими результатами являются:
- Лионель Месси (73+60) – 133 гола (2011 – 2013)
- Пелле (66+53) – 126 голов (1958 – 1959)
- Герд Мюллер (50+67) – 117 голов (1971-1973)
Три лучших сезона подряд:
- Лионель Месси (53+73+60) – 186 голов (2010 – 2013)
- Криштиану Роналду (53+60+55) – 168 голов (2010 – 2013)
- Пелле (62+48+51) – 161 гол (1961-1963)
Четыре лучших сезона подряд:
- Лионель Месси (47+53+73+60) – 233 гола (2009 – 2013)
- Криштиану Роналду (60+55+51+61) – 227 голов (2011 – 2015)
- Пелле (66+53+33+62) – 214 голов (1958-1961)
Пять лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (53+73+60+41+58) – 285 голов (2010 – 2015)
- Криштиану Роналду (53+60+55+51+61) – 280 голов (2010 – 2015)
- Пелле (62+48+51+44+64) – 269 голов (1961-1965)
Шесть лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (47+53+73+60+41+58) – 332 гола (2009 – 2015)
- Криштиану Роналду (53+60+55+51+61+51) – 331 гол (2010 – 2016)
- Пелле (66+53+33+62+48+51) – 313 голов (1958-1963)
Семь лучших сезонов подряд:
- Лионель Месси (47+53+73+60+41+58+41) – 373 гола (2009 – 2016)
- Криштиану Роналду (33+53+60+55+51+61+51) – 364 гол (2009 – 2016)
- Пелле (66+53+33+62+48+51+44) – 357 голов (1958-1964)
Восемь лучших сезонов подряд:
- Пелле (66+53+33+62+48+51+44+64) – 421 гол (1958-1965)
- Лионель Месси (38+47+53+73+60+41+58+41) – 411 голов (2008 – 2016)
- Криштиану Роналду (26+33+53+60+55+51+61+51) – 390 голов (2008 – 2016)
Девять лучших сезонов подряд:
- Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64) – 462 гола (1957-1965)
- Криштиану Роналду (42+26+33+53+60+55+51+61+51) – 432 гола (2007 – 2016)
- Лионель Месси (16+38+47+53+73+60+41+58+41) – 427 голов (2007 – 2016)
Десять лучших сезонов подряд:
- Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15) – 477 голов (1957-1966)
- Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+38+40+56+47) – 464 гола (1937-1947)
- Криштиану Роналду (23+42+26+33+53+60+55+51+61+51) – 455 голов (2006 – 2016)
Одиннадцать лучших сезонов подряд:
- Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26) – 503 гола (1957-1967)
- Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+38+40+56+47+35) – 499 голов (1937-1948)
- Криштиану Роналду (12+23+42+26+33+53+60+55+51+61+51) – 467 голов (2005 – 2016)
Двенадцать лучших сезонов подряд:
- Фернанду Пейротеу (57+45+54+37+52+38+38+40+56+47+35+43) – 542 гола (1937-1949)
- Пелле (41+66+53+33+62+48+51+44+64+15+26+28) – 531 гол (1957-1968)
- Герд Мюллер (43+30+37+42+39+50+67+43+30+35+48+32) – 496 голов (1966-1978)