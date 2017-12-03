2 часть той самой статьи

Лучшие молодые футболисты России #2

Первая часть здесь «Лучшие молодые футболисты России #1»

Следует сделать примечание, что «молодыми», я считаю футболистов моложе 25 лет. По моему скромному мнению, в условиях нашего чемпионата (средний возраст РФПЛ – 27 лет) это вполне приемлемо.

Джикия (Спартак Москва), 23 года

Настоящее открытие прошлого сезона. Еще будучи игроком Пермского Амкара Георгий демонстрировал очень достойную индивидуальную игру, а после перехода в стан красно-белых он стал настоящим лидером обороны. Сумев выиграть конкуренцию у одно из самых высокооплачиваемых игроков Спартака – Боккетти, а также набравшего хороший ход – Кутепова, Джикия превратился в незаменимого игрока не только Московского клуба, но и нынешнего созыва национальной сборной. Помимо этого, важно заметить, что Георгий выглядит очень надежным игроком обороны не только на фоне нашего чемпионата, но и на международной лигочемпионской арене.

Алексей и Антон Миранчуки (Локомотив), 21 года

Прошлый сезон был для Миранчуков не совсем удачным, Антон зачастую оставался на замене, а Алексея больше заботило переподписание контракта, нежели ужасное выступление железнодорожников. Но со стартом нового чемпионата уверенность и трудоспособность позволили братьям стать настоящим примером для одноклубников. И то, что мы видим сегодняшний Локомотив в чемпионской гонке, во многом является заслугой Миранчуков, которые не только регулярно выходят в стартовом составе, но и часто отмечаются результативными действиями.

Евгений Марков (Тосно), 23 года

Воспитанник петербургского Зенита, проведший основную часть карьеры за дублирующий состав данного клуба, а также в аренде в Енисее. Но в начале прошлого сезона права на футболиста выкупила другая команда, представляющая Ленинградскую область – Тосно. В составе данного коллектива Евгений смог сделать большой рывок в карьере, впервые по-настоящему закрепиться в старте, а также регулярно забивать соперникам. Именно голы Маркова во много помогли Тосно выйти РФПЛ. Но на этом молодой нападающий и не думает останавливаться. В новом сезоне он продолжает регулярно приносить пользу своей команде, чем и заслужил вызов в национальную сборную.

Рифат Жемалетдинов (Рубин), 21 год

Еще один представитель футбольной академии Локомотива. Но стать действительно важным игроков в стане железнодорожников у него не получилось. Дебютировав в матче Лиги Европы Рифат не смог помочь Локомотиву выйти в следующую стадию турнира и надолго отправился на скамейку. Потом не сумев найти общий язык с руководством Московского клуба Жемалетдинов подписал контракт с Казанским клубом (с заметно улучшившимися финансовыми условиями). Именно в Рубине Рифат смог получить полноценную игровую практику и регулярно радовать немногочисленных (как показывает посещаемость, совсем немногочисленных) болельщиков главной команды Республики Татарстан.

Конечно же это не все таланты, которыми наполнен наш чемпионат. Буду рад прочитать другие варианты «10 лучших молодых футболистов России» в комментариях.