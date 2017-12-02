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    ЧМ 2018 Россия Все блоги -

    Чемпионат мира 2018 Финальная часть

    2 декабря 2017
    Чемпионат мира 2018 Финальная часть. Плей-офф

    1/8 финала

    30.06.18 1-е место группы A (Матч №49) 2-е место группы B, Сочи

    30.06.18 1-е место группы C (Матч №50) 2-е место группы D, Казань

    1.07.18 1-е место группы B (Матч №51) 2-е место группы A, Лужники, Москва

    1.07.18 1-е место группы D (Матч №52) 2-е место группы C, Нижний Новгород

    2.07.18 1-е место группы E (Матч №53) 2-е место группы F, Самара

    2.07.18 1-е место группы G (Матч №54) 2-е место группы H, Ростов-на-Дону

    3.07.18 1-е место группы F(Матч №55) 2-е место группы E, Санкт-Петербург

    3.07.18 1-е место группы H (Матч №56) 2-е место группы G Открытие Арена, Москва

    1/4 финала

    6.07.18 Победитель матча №49 (Матч №57) Победитель матча №50, Нижний Новгород

    6.07.18 Победитель матча №53 (Матч №58) Победитель матча №54 Казань

    7.07.18 Победитель матча №51 (Матч №59) Победитель матча №52 Сочи

    7.07.18 Победитель матча №55 (Матч №60) Победитель матча №56 Самара

    1/2 финала

    10.07.18 Победитель матча №57 (Матч №61) Победитель матча №58 Санкт-Петербург

    11.07.18 Победитель матча №59 (Матч №62) Победитель матча №60 Лужники, Москва

    Матч за 3-е место

    14.07.18 Проигравший в матче №61 (Матч №63) Проигравший в матче №62 Санкт-Петербург

    Финал

    15.07.18 Победитель матча №61 (Матч №64) Победитель матча №62 Лужники, Москва

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