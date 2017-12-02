Чемпионат мира 2018 Финальная часть

1/8 финала
30.06.18 1-е место группы A (Матч №49) 2-е место группы B, Сочи
30.06.18 1-е место группы C (Матч №50) 2-е место группы D, Казань
1.07.18 1-е место группы B (Матч №51) 2-е место группы A, Лужники, Москва
1.07.18 1-е место группы D (Матч №52) 2-е место группы C, Нижний Новгород
2.07.18 1-е место группы E (Матч №53) 2-е место группы F, Самара
2.07.18 1-е место группы G (Матч №54) 2-е место группы H, Ростов-на-Дону
3.07.18 1-е место группы F(Матч №55) 2-е место группы E, Санкт-Петербург
3.07.18 1-е место группы H (Матч №56) 2-е место группы G Открытие Арена, Москва
1/4 финала
6.07.18 Победитель матча №49 (Матч №57) Победитель матча №50, Нижний Новгород
6.07.18 Победитель матча №53 (Матч №58) Победитель матча №54 Казань
7.07.18 Победитель матча №51 (Матч №59) Победитель матча №52 Сочи
7.07.18 Победитель матча №55 (Матч №60) Победитель матча №56 Самара
1/2 финала
10.07.18 Победитель матча №57 (Матч №61) Победитель матча №58 Санкт-Петербург
11.07.18 Победитель матча №59 (Матч №62) Победитель матча №60 Лужники, Москва
Матч за 3-е место
14.07.18 Проигравший в матче №61 (Матч №63) Проигравший в матче №62 Санкт-Петербург
Финал
15.07.18 Победитель матча №61 (Матч №64) Победитель матча №62 Лужники, Москва