Чемпионат мира 2018 Финальная часть

Чемпионат Мира 2018
Групповой этап
Группа А
1.Россия
2.Саудовская Аравия
3.Египет
4.Уругвай
14 июня 2018
18:00 Москва. Лужники. Россия – Саудовская Аравия
15 июня 2018
17:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Египет – Уругвай
19 июня 2018
21:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Россия – Египет
20 июня 2018
18:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Уругвай – Саудовская Аравия
25 июня 2018
25 июня 2018
17:00 Волгоград. Волгоград Арена. Саудовская Аравия – Египет
18:00 Самара. Самара Арена. Уругвай – Россия
Группа В
1.Португалия
2.Испания
3.Марокко
4.Иран
15 июня 2018
18:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Марокко – Иран
21:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Португалия – Испания
20 июня 2018
15:00 Москва. Лужники. Португалия – Марокко
21:00 Казань. Казань Арена. Иран – Испания
25 июня 2018
21:00 Саранск. Мордовия Арена. Иран – Португалия
20:00 Калининград. Стадион Калининград. Испания – Марокко
Группа С
1.Франция
2.Австралия
3.Перу
4.Дания
16 июня 2018
13:00 Казань. Казань Арена. Франция – Австралия
19:00 Саранск. Мордовия Арена. Перу – Дания
21 июня 2018
16:00 Самара. Самара Арена. Дания – Австралия
20:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Франция – Перу
26 июня 2018
17:00 Москва. Лужники. Дания – Франция
17:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Австралия – Перу
Группа D
1.Аргентина
2.Исландия
3.Хорватия
4.Нигерия
16 июня 2018
16:00 Москва. Открытие Арена. Аргентина – Исландия
21:00 Калининград. Стадион Калининград. Хорватия – Нигерия
21 июня 2018
21:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
22 июня 2018
18:00 Волгоград. Волгоград Арена. Нигерия – Исландия
26 июня 2018
21:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
21:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Исландия – Хорватия
Группа Е
1. Бразилия
2. Швейцария
3. Коста-Рика
4.Сербия
17 июня 2018
16:00 Самара. Самара Арена. Коста-Рика – Сербия
21:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Бразилия – Швейцария
22 июня 2018
15:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
20:00 Калининград. Стадион Калининград. Сербия – Швейцария
27 июня 2018
21:00 Москва. Открытие Арена. Сербия – Бразилия
21:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика
Группа F
1. Германия
2. Мексика
3. Швеция
4. Республика Корея
17 июня 2018
18:00 Москва. Лужники. Германия – Мексика
18 июня 2018
15:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Швеция – Республика Корея
23 июня 2018
18:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Республика Корея – Мексика
21:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Германия – Швеция
27 июня 2018
17:00 Казань. Казань Арена. Республика Корея – Германия
19:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Мексика – Швеция
Группа G
1. Бельгия
2. Панама
3. Тунис
4. Англия
18 июня 2018
18:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Бельгия – Панама
21:00 Волгоград. Волгоград Арена. Тунис – Англия
23 июня 2018
15:00 Москва. Открытие Арена. Бельгия – Тунис
24 июня 2018
15:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Англия – Панама
28 июня 2018
20:00 Калининград. Стадион Калининград. Англия – Бельгия
21:00 Саранск. Мордовия Арена. Панама – Тунис
Группа Н
1. Польша
2. Сенегал
3. Колумбия
4. Япония
19 июня 2018
15:00 Саранск. Мордовия Арена. Колумбия – Япония
18:00 Москва. Открытие Арена. Польша – Сенегал
24 июня 2018
20:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Япония – Сенегал
21:00 Казань. Казань Арена. Польша – Колумбия
28 июня 2018
17:00 Волгоград. Волгоград Арена. Япония – Польша
18:00 Самара. Самара Арена. Сенегал – Колумбия