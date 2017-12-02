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    ЧМ 2018 Россия Все блоги -

    Чемпионат мира 2018 Финальная часть

    2 декабря 2017
    Чемпионат мира 2018 Финальная часть. Группы. Календарь.

    Чемпионат Мира 2018

    Групповой этап

    Группа А

    1.Россия

    2.Саудовская Аравия

    3.Египет

    4.Уругвай

    14 июня 2018
    18:00 Москва. Лужники. Россия – Саудовская Аравия

    15 июня 2018
    17:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Египет – Уругвай

    19 июня 2018
    21:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Россия – Египет

    20 июня 2018
    18:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Уругвай – Саудовская Аравия

    25 июня 2018

    25 июня 2018
    17:00 Волгоград. Волгоград Арена. Саудовская Аравия – Египет

    18:00 Самара. Самара Арена. Уругвай – Россия

    Группа В

    1.Португалия

    2.Испания

    3.Марокко

    4.Иран

    15 июня 2018
    18:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Марокко – Иран
    21:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Португалия – Испания

    20 июня 2018
    15:00 Москва. Лужники. Португалия – Марокко
    21:00 Казань. Казань Арена. Иран – Испания

    25 июня 2018
    21:00 Саранск. Мордовия Арена. Иран – Португалия
    20:00 Калининград. Стадион Калининград. Испания – Марокко

    Группа С

    1.Франция

    2.Австралия

    3.Перу

    4.Дания

    16 июня 2018
    13:00 Казань. Казань Арена. Франция – Австралия
    19:00 Саранск. Мордовия Арена. Перу – Дания

    21 июня 2018

    16:00 Самара. Самара Арена. Дания – Австралия
    20:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Франция – Перу

    26 июня 2018
    17:00 Москва. Лужники. Дания – Франция
    17:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Австралия – Перу

    Группа D

    1.Аргентина

    2.Исландия

    3.Хорватия

    4.Нигерия

    16 июня 2018
    16:00 Москва. Открытие Арена. Аргентина – Исландия
    21:00 Калининград. Стадион Калининград. Хорватия – Нигерия

    21 июня 2018
    21:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия

    22 июня 2018
    18:00 Волгоград. Волгоград Арена. Нигерия – Исландия

    26 июня 2018
    21:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
    21:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Исландия – Хорватия

    Группа Е

    1. Бразилия

    2. Швейцария

    3. Коста-Рика

    4.Сербия

    17 июня 2018
    16:00 Самара. Самара Арена. Коста-Рика – Сербия
    21:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Бразилия – Швейцария

    22 июня 2018
    15:00 Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
    20:00 Калининград. Стадион Калининград. Сербия – Швейцария

    27 июня 2018
    21:00 Москва. Открытие Арена. Сербия – Бразилия
    21:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика

    Группа F

    1. Германия

    2. Мексика

    3. Швеция

    4. Республика Корея

    17 июня 2018
    18:00 Москва. Лужники. Германия – Мексика

    18 июня 2018
    15:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Швеция – Республика Корея

    23 июня 2018

    18:00 Ростов-на-Дону. Ростов Арена. Республика Корея – Мексика

    21:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Германия – Швеция

    27 июня 2018
    17:00 Казань. Казань Арена. Республика Корея – Германия

    19:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Мексика – Швеция

    Группа G

    1. Бельгия

    2. Панама

    3. Тунис

    4. Англия

    18 июня 2018
    18:00 Сочи. Олимпийский стадион Фишт. Бельгия – Панама
    21:00 Волгоград. Волгоград Арена. Тунис – Англия

    23 июня 2018
    15:00 Москва. Открытие Арена. Бельгия – Тунис

    24 июня 2018
    15:00 Нижний Новгород. Стадион Нижний Новгород. Англия – Панама

    28 июня 2018
    20:00 Калининград. Стадион Калининград. Англия – Бельгия
    21:00 Саранск. Мордовия Арена. Панама – Тунис

    Группа Н

    1. Польша

    2. Сенегал

    3. Колумбия

    4. Япония

    19 июня 2018

    15:00 Саранск. Мордовия Арена. Колумбия – Япония

    18:00 Москва. Открытие Арена. Польша – Сенегал

    24 июня 2018
    20:00 Екатеринбург. Екатеринбург Арена. Япония – Сенегал
    21:00 Казань. Казань Арена. Польша – Колумбия

    28 июня 2018
    17:00 Волгоград. Волгоград Арена. Япония – Польша
    18:00 Самара. Самара Арена. Сенегал – Колумбия

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