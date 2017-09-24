Немощь быка и слабость бедняка.

Зенит не без нервов, но все-таки буднично обыгрывает команду Галицкого. Смотрим объективно на центральный матч тура.

Еще задолго до стартового свистка стало понятно, что Манчини будет играть в открытый и остро атакующий футбол. Поводом задуматься об этом послужил тот факт, что Паредес остался на скамейке запасных. Аргентинец хорошо насыщает центр поля качественной борьбой и точным пасом, но итальянцу не нужно было, чтобы мяч хоть на секунду зависал в центре поля. Таким образом получились три жесткие линии, где не было промежуточных остановок.

Зенит с первых минут захватил инициативу, которую Краснодар даже не пробовал удерживать. Радует самоотдача Дзюбы, который отдавался в каждом моменте и постоянно нагнетал обстановку в штрафной. Если не многие, то я точно думал, что Дзюбу скамейка погубит, но как оказалось Артем еще тот крепкий орешек. Краснодар в первом тайме, если что и показал, то это свои слабые стороны. Очень плохо команда Шалимова смотрелась на стандартах, а также при переходе из обороны в атаку в тех случаях, когда противоборствующая команда обозначает высокий прессинг. Естественно, что против такого Зенита не получится безнаказанно отсиживаться в обороне и надеяться на контратаку.

В тоже время хочется отметить, что Зенит забил в первом тайме далеко не обыденные для себя голы. Ну во-первых результат первого тайма сделали для питерцев два бывших ростовчанина, что согласитесь редкость ведь этот сезон зажигают Кокорин и Кузяев. Во-вторых оба гола пришли в результате навесов, а этот сезон приучил нас к тому, что Зенит вскрывает оборону противника через быструю игру в нижнем ярусе. Уже многие объявляют Зенит номером один в чемпионате да действительно забивают много играют стабильно, но есть пару моментов, на которые хотелось бы сделать акцент.

На второй тайм Краснодар вышел невероятно мотивирован, ну еще бы ведь собрался полный стадион да и моментов нет. Возможно у игроков проснулась совесть или Шалимов их так эмоционально накрутил в общем южане вышли абсолютно с другим настроем. И тут стойкий и качественный Зенит превращается в команду с диагнозом, который мы поставили Краснодару в первом тайме, а именно отсидеться и пытаться ловить на контратаке. Для меня до сих пор вопрос зачем это нужно Манчини? Да Краснодар не создал супер голевых моментов, но все же любой отскок и залетный мяч мог перевернуть игру или нет? Я все-таки думаю, что да. Зенит прекрасен и устойчив только тогда когда работает в стиле матерого киллера, а именно когда «делает контрольный выстрел», то есть добивая соперника капитально. Если кто-то может подсказать зачем Зенит начал пускать корни на своей половине поля, то подскажите.

Манчини выпускает Паредеса, который начинает сушить игру, а Лунев раз за разом потеет в своей штрафной. Из этого небольшой вопрос насколько оправдана такая тактика в матче, где Зенит имеет полное превосходство? Краснодар не показал ничего и вопрос в шоу «После футбола» от Черданцева является ли Краснодар претендентом на чемпионство вызывает лишь улыбку. Проблемы в психологическом настрое или наоборот неправильно выстроенная физическая подготовка привели к тому, что «Быки» не были похожи сами на себя. Процент брака зашкаливает, в атаку идут малыми силами, единоборства проигрывают с завидным постоянством та ли это команда, которая в прошлом году выцарапала у того же Зенита победу?

Подводя итог можно сказать о том, что результат был более менее предсказуем, но в тоже время не обошлось без разочарований. Команда, которую все уже сватают в чемпионство начинает играть на удержание имея тотальное превосходство, а Краснодар, когда-то одна из самых остро атакующий команд показывает себя как заурядный андердог. Матч оказался мало интересен стороннему зрителю, который не питает никаких чувств ни к одной ни к другой стороне. Моментов было откровенно мало, а тот факт, что Зенит отличился дважды в первой трети матча лишь уничтожил интригу.