Берегитесь! Они уже здесь

До чемпионата мира в России осталось менее года, а да окончания квалификации менее двух матчей. Однако уже сейчас есть, как это обычно и бывает, сборные успешно пробившиеся на мундиаль, и ничто им уже не помешает. Таковыми командами являются Мексика,

Фото: Shop-ogogo.com.ua

Для начала посмотрим на Бразилию. Итак, вернёмся на 3 года назад, когда уже закончился мундиаль 2014 года, где «пентакампеоны» вылетели из полуфинала, проиграв в легендарном матче чемпионам сборной Германии со счётом 1-7, заняв 4-ое место. Ожидалось, что Бразилия должна была сделать выводы после такого крупного фиаско, но его размеры слишком сильно «ранили» Бразилию.

«Селесау» провалили два Кубка Америки 2015 и 2016, показав просто отвратительное, как для команды такого уровня выступление. Бразилия удосужилась проиграть даже Перу и Парагваю. Впрочем, всё плохое, как и хорошее, когда-нибудь да кончается.

В команду пришёл новый тренер Тите, который до этого тренеровал в основном бразильские клубы. И теперь сборную Бразилии не узнать. Правда, смотря с чем сравнивать. По сравнению с 2014 годом это совсем другая командапо стилю игры. Но в этом самом новом стиле чувствуется старый дух «пентакампеонов», когда они были самой страшной командой мира.

Бразилия уже успела обыграть сборную Аргентины 3:0, а также не проиграла ни одного матча в квалификации. Тите смог раскрыть немало игроков. По-настоящему одним из лидеров команды стал Коутиньо, и довольно приличный футбол показывает Паулиньо. В общем, нынешняя сборная Бразилии способна выиграть чемпионат мира, как это было в 1958.

Фото: Sport-express.ru

Сборная Испании имеет что-то схожее в своём случае с Бразилией. После доминирования на уровне сборной более 8 лет испанцы провалили чемпионат мира в Бразилии. Один титул сборная потеряла, осталось чемпионство Европы, которая Испания также упустила. Вечно ничто не длится, и «золотое» поколение «фурии рохи» во главе с Хави, Иньестой, Касильясом – не исключение. Но Испания – это не та страна, которая сталкивается с проблемой смены поколения.

Новый тренер и новые игроки показывают на что способны, и уже создаётся впечатление, что команды Лопетеги и Тите просто обязаны встретиться, дабы выявить сильнейшего. В сборной уже раскрываются новые игроки. Самым ярким примером, конечно, будет Иско. После победы Испании над Италией 3-0 фотографии игрока под 22-м номером затопили полностью все футбольные ресурсы. И неудивительно. Взгляните, как Иско унижал Италию вместе со своей командой.

А вот товарищеский матч Испании и Франции, когда первые победили 2-0.

Сомнений нет! Сборная Испании просто обязана, выступая так ярко в квалификации, показать такие же результаты и на чемпионате мира в России. Завершить разговор об Испании хотелось бы словами комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о матче против Италии: «Это было великолепно! И больше мне не рассказывайте, где играют лучшие футболисты мира!»

Конечно, я не списываю Германию, Аргентину и другие команды со счетов. Но признайте, Бразилия и Испания – это просто волшебство!