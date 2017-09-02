Альваро Мората: Нашел свой клуб?

Среди всех отзывов о нем, не было ни одного про его смелость. Он так лихо меняет чемпионаты и не боится бросать себе вызовы. В нем есть что-то от Златана и кое-что от Рауля. Но он не пытается быть кем-то. Его имя – Альваро Мората и о нем стоит погово

Для того, чтобы понять каким игроком Мората был и каким стал, нужно начать сначала. 12 декабря 2010 года: Реал Мадрид – Реал Сарагоса (3-1) , Ди Мария уходит с поля, вместо него появляется совсем молодой парень.

Каково это сыграть за Реал, пусть даже пару минут? Именно тогда еще юный Альваро это узнал. Тогда его знали по успешным выступлениям в Кастилье. Но естественно, никто не выдавал тогда Морате слишком щедрых авансов. Про него говорили: «Молодой, энергичный, но таких много». И это была правда, согласитесь, каждый год в молодежных командах есть лидеры и лучшие игроки, но что происходит с ними потом? Почти всегда это уход из клуба.

Фактически, так произошло и с нашим парнем. Вот только он ушел не в Осасуну, а в Ювентус.

Когда Морату продавали, очень многие сходились во мнении, что Испания не его чемпионат, он слишком медлителен для нее. И в самом деле, тогда Альваро и был таким, но телом, а не умом. Дело в том, что в юные годы Мората еще не умел управлять своим телом. Он пытался играть так, словно его рост 175, а не почти 190, как было на самом деле. Техника у него была, и светлая голова на плечах, но вот скорость и борьба за мяч должны были быть другими.

По сути, Мората в Ювентусе не стал лучше, а стал тем, кем должен быть. Забивал он там немного, но это и требовалось, ведь там был Тевез и вся ставка делалась на него. А Мората должен был делал то, чего сразу он не умел, поэтому вначале он сидел на скамейке, а играл Льоренте. Тогда Альваро оказался в самой трудной ситуации в своей карьере. Ведь если бы тогда, молодой испанец не переступил через себя, то сейчас не был основным форвардом сборной Испании, да и в принципе тем Моратой, которого мы знаем.

Но, как вы узнали в описании, Альваро имеет смелость, а соответственно и стальной характер. Игра за «Бьянконери» закалила его еще больше. Он, наконец, понял все сильные стороны своего телосложения. И стал показывать именно их, а не свои недостатки.

И спустя пару хороших сезонов, Мората возвращается в Реал, в свой дом. Но все опять начало повторятся, но только теперь Альваро сидел на лавке не потому, что плохо играл.

Причина была в другом. Просто Мората попал, как раз в тот период, когда коллектив был сформирован. И не забивающий Бензема был его частью. Француз смещался на фланги и хорошо подстраховывал Роналду. Безусловно, и Альваро мог так делать и делал, но в этом не было органики. Так как у Мораты много амбиций, и он не станет отдавать мяч, просто потому что рядом бежит обладатель четырех золотых мячей. Это не в его духе, поэтому играл Карим который, уже давно убил в себе нападающего.

Так что для многих было очевидно, что он уйдет из Мадрида по итогам сезона. И он снова проявил смелость, перейдя в АПЛ. Плюс он перешел в Челси, для которого нынешний сезон станет большим испытанием.

Да, он мог перейти и в Тоттенхэм, но сейчас ему нужно быть номером один в своем клубе. Это может немного эгоистично, но Альваро уже сыт по горло быть вторым номером. В Юве – Тевез, в Реале – Роналду. Для того чтобы полностью показать на что он способен, парню нужно быть главным форвардом в команде.

И он уже начал показывать, что он может по-настоящему. Многие сомневаются, сможет ли он забивать много. О чем речь! Конечно, сможет. Не могу сказать, сколько Альваро забьет, но определенно больше 15 мячей. Суть Мораты в том, что он абсолютно универсален в плане страны, в которой играет. В этом он похож на Ибру.

Поэтому отвечая на вопрос: Нашел ли он свой клуб? Ответ можно разделить на два пункта: