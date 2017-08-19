Ситуация в Барселоне

После провального начало сезона попытаемя анализировать ситуацию

Я, все как и вы, наблюдал за Суперкубоком Испании. Эти Классико были в чем то уникальным и весма трудными. Не скажу, чего-то сверхгениального. Но то во что играла Каталонский клуб, пожалуй, низшя ступен эволюции всего того что когда-то придумали на Камп Ноу. Важно понимать, но играть против нынечной Барселоны не трудно любому сопернику. Возможно страшно, но никак не трудно. И если ранше, плоскость футбола в которой обитала Барселона было сверхнепреступно и внутри жили одни гении, то теперь же она стало вполне человеческой.

Грустно... Жалко... Невозможно... Но надо признать, на поле Барселона прямо сейчас, это – владение мячом лишенный, по своей сути, смысла и космическая нападение больше не существует. Это все правда. Безветвийно. Безсвязано. И, как-то, по отдельности, начиная с тренера. Сюда, по всей видимости, стоит добавить и прессинг. А вернее то, во что он превратился в его отсутствие. Это, сколько угодно можно играть в 4-4-3?!

По большей части это жудкое обращение, но в сущности каталонцы не предлагает на поле ничего. Мадридский Реал провел выдающиеся игру, бесспорно. Но, по факту, Валверде не подготовил для Зидана ни одного препятствие. Авторитет Барселоны громаден до невозможности. Но даже он не отменяет того что к сопернику готовится, все так и, нужно. Ибо, команда Зидана без особых проблем мяч забирала, возвращяло, контратаковала и забивала. В этом не было сверхигры. И ведь даже мы с вами понимали увязвимость Барселоны. Но Барселона с глазами на выкоте этого сливочным запретить не смогла.

Тот самый центр поле который попросту был изнасилован Кросом, Модричем и Ассенсио, ничто иное как грехи Валверде, как и грехи трансферной политики клуба. Убийственная тройка МСН болше нет, но это не причина отрабатывать назад.

Удивительно, но вниз по вертикали промохов клуба далее идет наследие Хави, Иньесты. Это безумие заменить их Андре Гомешом и Паулиньо. Здесь не может быть совпадений, но соперники создают численный перевес именно в зоне португальца. Просто до безумие, но всем прекрасно понятно Месси и Суарес не спустятся вниз. Слабый в работе без мяча Гомеш останется один. А подстрахует все это дело Серхи Роберто.

Потеряно как будто все. Все что строилось Гуардиолой раньше, взамену не дав ничего. Нападению Барселоны завидуют все, но строит атаку исползуя банальную диагональ только в адрес этих гигантов, по моему, слишком просто. А ведь по другому, атака Барселоны на сегодня просто не живет.

И знаете, вокруг Барселоны разговоров относительно тренера всегда достаточно нужен или они справится сами. И почему-то такие разговоры всегда ведутся только после форменного превосходства каталонцев. Но вот только настоящий стучок головой в унитаз ясно говорит что такому легендарному команде тренер с тренерскими решениями нужен и обязателен.

По моему скромному мнению, супертрансфер Барселоне по просту не нужен. В каталонской команде хватает недооцененных талантов. Пока все спорят кто круче, Коутиньо или Веррати, в Барсе остается без внимание молодой бразилский полузащитник Рафиня Алькантара. Он является воспитанником Барселоны. И уже многие годы не может занять место в основе. А все почему? Потому что нынечная руководства не умеет обращатся с молодёжю.

Давайте обратим внимание на выпускников Ла Масии: Жерар Деулофеу, Сандро Рамирес, Мунир эль Хаддади, Траоре, Серхи Сампер, Гримальдо, Эктор Беллерин, которого в свое время опустили бесплатно. Все эти игроки были распроданы или арендованы за копейки. Сейчас некоторые из них уже стоят миллионы денег. Теперь пришло очеред Рафиньи, у которого отличный дриблинг, хороший пас и точный удар из дали. Появилась новость, что Валверде не расчитывает на бразилца и туринский Ювентус интересуется полузащитником. Ну, чем он хуже Веррати, Дибалы, или даже Коутиньо?!

Я думаю, надо дать жанс своим воспитанникам, как это делал Пеп Гуардиола, в свое время. Рафинья заслуживает место в основе как никто другой. Зачем покупать иностранцев за бешенные денги, которые играет, Я бы даже сказал, хуже чем свои молодые. Рафинья в этом сезоне во всех турнирах сыграл в 18 матчах, забил 7 голов и отдал 4 голевых передач. Если сравнить статистику с португальцем Андре Гомешом, то он сыграл в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Чувствуете разницу? Сыграв в болшем матче Андре Гомеш не смог принести больше ползу в нашу команду чем воспитанник клуба Рафинья Алкантара.

В Ла Масии сейчас учится не мало талантов: Карлос Аленья, Серхи Паленсия, ... Если руководство не изменит свое отношение к молодежи, то сохранить величество Барселоне будет труднее всего.

Вспомните, как Месси заиграл. Его, кстати, Барселона могла упустить, как сейчас упускает не мало талантов. А может, в Ла Масии учится такой же гений как Хави, Иньеста или Месси. А может быть, мы уже упустили такого таланта, который мог бы сделать будущее Барселоны?!

Еще одна печальная новость: текущий сезон станет последним для Андреса Иньесты в Барселоне. По истечению контракта с Барселоной, испанец намерен отправится доиграть в США или в Катар, к своему товарищу Хави. Как жаль, что уходит та поколение Барселоны, которого все боялись и завидовали топ клубы. Хави ушел 2 года назад. А Барса все еще не сможет его заменить. Что будеть, когда уйдет и Иньеста, даже сложно себе представить. Это не потому что сегодняшные воспитанники не талантливые, а потому что нынечная руководства Барсы не доверяет своим воспитанникам. А чем же хуже Тьяго Алкантаро, которого продали в Баварию и купили Ракитича. Я глубоко уважаю хорвата и ничего против него не имею, но чем Тьяго был хуже Ракитича?! И теперь, такая же ситуация с Рафиньей...

Я фанат Барселоны. Я люблю Барселону. Я живу Барселоной. Но, Я думаю, если руководства каталонского суперклуба не изменят ситуацию в клубе, то нас ожидает долгий и мучительный спад, после которого будет очень трудно достичь ту величеству, которая Барселона достигла во времена Кройфа и Гуардиолы.

Я знаю, мое мнение никому не интересно, уж тем более руководстве Барселоны, но все же Я пытаюсь достучатся до них: «Нам надо смотреть в историю. Смотреть назад, как Барселона достигал таких высот. 118 лет общих труд Жоана Гампера, Йохана Кроифа, Пепа Гуардиолы, Тито Велановы, Карлеса Пуйола, Хави Эрнандеса, Андреса Иньесты, Месси и многих других. Эти личности навсегда останутся в истории Барселоны как самые лучшие. Но почему из-за руководства, мы, фанаты великого клуба должны потерять свою любимую команду, свою гордость, своих легенд, свою философию? Забудьте, наконец, личную выгоду и верните нам нашу великую Барселону».

Это мое скромное мнение. Вы, конечно, можете со мной не соглашатся. Но Я все уже сказал. Мне болше сказать нечего. Но знайте, Я НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНУ БОЛЕТЬ ЗА БАРСЕЛОНЫ!