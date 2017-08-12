Когда он на поле, в Спартаке не 11, а 10 игроков.

О том, как один из игроков Спартака, показывая ужасающую статистику, до сих играет в основном составе и продолжает приносить красно – белым поражения.

Видеоверсия https://youtu.be/rXtnwDQwF0o. Я может быть Вас, дорогой читатель, слишком заинтриговал, но в тоже время хотел, чтобы статью прочли именно те болельщики, которые заинтересованы в прогрессе команды. На мой взгляд, в очередной раз провалил матч не кто иной, как Дмитрий Комбаров.

Я очень трепетно отношусь к статистике, и поэтому, чтобы не искать ее в сторонних источниках начал ее вести сам. Сразу оговорюсь, я не претендую на точность и абсолютную истину в части подсчетов. В тоже время помимо статистики я подведу факты, которые позволят убедиться, что в проигрыше Спартака виноват именно левый защитник красно – белых.

Итак, что мы имеем по окончании матча ЦСКА – Спартак, так это тенденцию, что Спартак не готов бороться с командами уровня ТОП РФПЛ (Зенит, ЦСКА), а если Спартак не набирает очков в таких матчах, то и о удержании чемпионства не может быть и речи. Кстати, в прошлом сезоне Спартак как раз именно в таких играх и набирал необходимое для медалей количество баллов.

Вернемся к нашему антигерою матча. Дмитрий Комбаров имеет в своем активе следующие показатели за матч:

Не правда ли ужасающе? Да я уже говорил о том, что не претендую на абсолютную точность и можете прибавить или вычесть где следует 15% на погрешность. Но даже при этом условии цифры отвратительные. Откровенно не доигрывает в моментах, даже не пробует бороться, имеет крайне низкие показатели оборонительных действий, как то перехваты и отборы, а точность пасов для игрока линии защиты просто запредельно низкий.

Может кто-то скажет, ты слишком субъективен и пытаешься свалить вину на поражение на одного игрока. Но нет! Как говорится: «У нас все ходы записаны». Просто для сравнения другой игрок Спартака из линии обороны, но играющий на другом фланге – Марко Петкович:

По – моему, более чем убедительно. Но статистика это вещь такая скажет заядлый скептик, как говорится, как дышло, куда повернул туда и вышло. Но давайте посмотрим случай с голом Головина. Александр обводит по флангу Комбарова и немного ускоряется в сторону от него, а Дмитрий не побежал догонять, а только показал рукой своим коллегам, что мол «накройте». Дмитрий в это время решил чуть-чуть перевести дух и пошел себе пешочком с чувством выполненного долга. Ну а что, указания ребятам дал и все понятно объяснил. Но к сожалению Дмитрий, коллеги не могут постоянно выполнять твою работу и Джикия не трехжильный отрабатывать и за Таски и за тебя.

Комбаров, наверное понял это, когда пропущенный им Головин прострелил на дальнюю штангу, а там замкнул Щенников. Именно после этого гола, Спартак, находивший в нокдауне пропустил второй мяч, где тоже не обошлось без Селихова.

И что мы имеем в итоге? Пускай, команда проиграла, а не Комбаров. Да согласен, что Спартак растерял свое умение оправляться от ударов и быстро возвращаться в игру. Но на своем я все-таки настаиваю, когда Комбаров на поле в Спартаке не 11 человек, а 10.

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