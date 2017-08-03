Почему трансфер Неймара в «ПСЖ» за €222 млн – уже решенный вопрос

Неймар все-таки переходит в «ПСЖ», чтобы стать королем Парижа.

Весь последний месяц спортивные таблоиды мира трубили о переходе игрока "Барселоны" в "ПСЖ". Молчал только сам Неймар, не подверждая и не опровергая слухов, хотя в соцсетях "Ней" публиковал двусмысленные посты. Но время пришло, а значит на днях парижский клуб объявит о супертрансфере этого лета. Сначала спортивные СМИ робко заговорили о вероятном переходе Неймара в "ПСЖ". Называлась даже сумма – € 222 млн. отступных, в случае если "Барселона" откажется продавать одного из лучших игроков клуба. Однако, слухи начали муссироваться. Журналисты выяснили что близкое окружение Неймара уговаривает его к переходу в "ПСЖ", дескать в каталонии царем по праву считается Месси, а бразильцу пора выходить из его тени. К тому же Неймар сам потвердил что намерен уйти из "Барсы" и сообщил об этом партнерам по команде. Пике, Месси и Суарес провели с Неймаром беседу, после которой дос Сантос вроде бы смягчился. "Неймар остается",– написал в твиттер-аккаунте Пике. В то же время аналитики прогнозировали финансовую часть мегатрансфера. Учитывая то, что "сине-гранатовые" всеми силами пытаются сохранить бразильца, рассчитывать на скидку "ПСЖ" не приходилось, но не смотря на это шейхи пытались перебить цену. После безуспешных попыток парижане отыскали верный способ купить Неймара и избежать наказания за нарушение финансового фейр-плей. Итак, вот что выходит: Неймар подпишет контракт с Qatar Sports Investment. Капитан сборной Бразилии станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро. По информации иностранных СМИ, на эти деньги 25-летний футболист выкупит свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро. Оставшуюся часть он и его отец, который является его агентом получат как премиальные. Таким образом «ПСЖ» планирует избежать наказания со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей. Qatar Sports Investments принадлежит владельцам «ПСЖ». Месси уже попрощался с Неймаром. "Было приятно все эти годы делить успехи вместе с тобой друг. Желаю удачи на новом этапе карьеры. Увидимся",– прокомментировал аргентинец. Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде разрешил Неймару не ходить на тренировки. Неймар уже прошел медосмотр, согласовал контракт и точно уедет в Париж, где будет получать почти €600 тыс. в неделю. У "Барселоны" значительно ослабеет состав, что нужно срочно исправлять. Каталонцы присматриваются к Дибале из "Ювентуса", Мбаппе из "Монако" и Ди Марии из "ПСЖ".

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