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    Блог Макаронника Все блоги -

    Стабильность ЦСКА. Выводы игры команды после четырёх матчей

    30 июля 2017
    Макаронник – о перспективах ЦСКА после старта сезона РФПЛ

    Стабильность ЦСКА

    ЦСКА на классе переиграл Ска Хабаровск. Видно, что поражение армейцев от Локо скорее как и писали все сми и блогеры – это недооценка соперника и недонастрой. Матч в квалификации Лиги чемпионов с (хоть и не сильной по европейским меркам) командой Аек, но довольно вязкой и неуступчивой, показал что команда в порядке а тренер сделал выводы. И, играя против Ска Хабаровск не было видно какого-то недопонимания, нервов или усталости. Хотя и без того не сильно высокие скорости окончательно упали во втором тайме. ЦСКА сделал то что уже прижилось в этой команде на протяжении долгих лет. Спокойно, на классе, обыграл более слабого соперника. Состав немного видоизменился, и это сейчас называют модным словом «ротация», которая, надо признать, удалась . Гончаренко, на этот раз, в основе выпустил Игнашевича и Натхо, а вот Витиньо и Алексея Березуцкого оставил на скамейке. Отмечу факт, что «Натхо», играя с простым соперником очень много ошибался и делал всё как-то периодически нервно, что странно. Но оценку получил хорошую и забил пенальти. В целом все смотрелись на уровне. Видно что ЦСКА с Дзагоевым имеет больше интересных вариантов в атаке.

    Смутило несколько обычных забросов за спины защитникам в штрафную через центр и фланги. Уж очень они банальны, и кажутся примитивными. Многие из них проходили, но не стоит забывать про уровень соперника. Но, поживём – увидим.

    Натхо предъявляет претензии партнёрам

    ЦСКА давил весь матч. Признаться, не следил за игрой дальневосточного Ска, но теперь уже понятно по трём турам, что предел команды побороться за стыки. Какой-то мысли или почерка у команды нет. Местами включали прессинг, но это было скорее хаотично, чем отработано и слаженно. Видно что команде не хватает опыта и класса.

    Проблемы ЦСКА

    Что внезапно – это как раз в защите. Если раньше армейцы славились своей защитой то теперь несколько всё иначе. Старожилы братья и Игнашевич не молодеют.В следствии чего бывают провалы. А вот фигура Васина вызывает сомнения уже давно. Если взять только статистические данные с сайта, то видно, что Васин – крайне полезен при перехватах и блокировках. Но крайне неудачно действует в отборах и порой просто забывает про подкаты. Что за защитник который не может нормально отобрать мяч?

    Васин

    Помимо всего этого, если взять его игру, то в ней со слабым соперником или середнячком Васин всегда получает высокую оценку, но стоит сыграть с более менее равным – так сразу провал. Не зря его в своё время Слуцкий гонял по его арендам. Вторая проблема в защите это Щенников. Та же история что и с Васиным, только он меньше привозит, намного меньше. Щенников напоминает Ещенко в Спартаке: много движения, много желания и борьбы, но невысокая продуктивность действии и слабая игра в обороне. Снова повторю, при игре с слабым или средником всё идёт хорошо. Как только соперник серьёзнее то начинаются проблемы. Васин и Щенников не уровень Цска.Есть ещё одна глобальная проблема – отсутствие длинной скамейки. В случае травмы ключевых игроков (хотя бы бы одного или двух), таких как: Головин, Дзагоев, Вернблум, братья Березуцкие, Фернандес, Витинио, у ЦСКА будут серьёзные проблемы, ведь равноценной замены нет. Есть только молодые игроки, которые ещё не готовы играть на высоком уровне.

    Всё не так уж плохо

    Ключевые игроки ЦСКА

    Взглянем на положительные стороны Цска в этот сезоне. Они дают надежду болельщикам.

    Молодое, но перспективное нападение. Хотя в атаку конечно нужен более опытный игрок. Уверенно набирает свои дежурные очки в чемпионате и проходит в следующий раунд Лиги чемпионов. Но дальше, правда, ждёт более серьёзный соперник. Одна из лучших полузащит в чемпионате. Гибкость и умение делать выводы. ЦСКА по прежнему невероятно сыгран и стабилен что показывают эти 4 матча. И высока вероятность что так же пойдёт и дальше. Впереди армейцев ждут две ответственные игры дома это Рубин и Спартак. В случае удачного результата фаворит очевиден.

    Фото с офф сайта ЦСКА

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