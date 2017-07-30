Стабильность ЦСКА. Выводы игры команды после четырёх матчей

Макаронник – о перспективах ЦСКА после старта сезона РФПЛ

Стабильность ЦСКА

ЦСКА на классе переиграл Ска Хабаровск. Видно, что поражение армейцев от Локо скорее как и писали все сми и блогеры – это недооценка соперника и недонастрой. Матч в квалификации Лиги чемпионов с (хоть и не сильной по европейским меркам) командой Аек, но довольно вязкой и неуступчивой, показал что команда в порядке а тренер сделал выводы. И, играя против Ска Хабаровск не было видно какого-то недопонимания, нервов или усталости. Хотя и без того не сильно высокие скорости окончательно упали во втором тайме. ЦСКА сделал то что уже прижилось в этой команде на протяжении долгих лет. Спокойно, на классе, обыграл более слабого соперника. Состав немного видоизменился, и это сейчас называют модным словом «ротация», которая, надо признать, удалась . Гончаренко, на этот раз, в основе выпустил Игнашевича и Натхо, а вот Витиньо и Алексея Березуцкого оставил на скамейке. Отмечу факт, что «Натхо», играя с простым соперником очень много ошибался и делал всё как-то периодически нервно, что странно. Но оценку получил хорошую и забил пенальти. В целом все смотрелись на уровне. Видно что ЦСКА с Дзагоевым имеет больше интересных вариантов в атаке.

Смутило несколько обычных забросов за спины защитникам в штрафную через центр и фланги. Уж очень они банальны, и кажутся примитивными. Многие из них проходили, но не стоит забывать про уровень соперника. Но, поживём – увидим.

ЦСКА давил весь матч. Признаться, не следил за игрой дальневосточного Ска, но теперь уже понятно по трём турам, что предел команды побороться за стыки. Какой-то мысли или почерка у команды нет. Местами включали прессинг, но это было скорее хаотично, чем отработано и слаженно. Видно что команде не хватает опыта и класса.

Проблемы ЦСКА

Что внезапно – это как раз в защите. Если раньше армейцы славились своей защитой то теперь несколько всё иначе. Старожилы братья и Игнашевич не молодеют.В следствии чего бывают провалы. А вот фигура Васина вызывает сомнения уже давно. Если взять только статистические данные с сайта, то видно, что Васин – крайне полезен при перехватах и блокировках. Но крайне неудачно действует в отборах и порой просто забывает про подкаты. Что за защитник который не может нормально отобрать мяч?

Помимо всего этого, если взять его игру, то в ней со слабым соперником или середнячком Васин всегда получает высокую оценку, но стоит сыграть с более менее равным – так сразу провал. Не зря его в своё время Слуцкий гонял по его арендам. Вторая проблема в защите это Щенников. Та же история что и с Васиным, только он меньше привозит, намного меньше. Щенников напоминает Ещенко в Спартаке: много движения, много желания и борьбы, но невысокая продуктивность действии и слабая игра в обороне. Снова повторю, при игре с слабым или средником всё идёт хорошо. Как только соперник серьёзнее то начинаются проблемы. Васин и Щенников не уровень Цска.Есть ещё одна глобальная проблема – отсутствие длинной скамейки. В случае травмы ключевых игроков (хотя бы бы одного или двух), таких как: Головин, Дзагоев, Вернблум, братья Березуцкие, Фернандес, Витинио, у ЦСКА будут серьёзные проблемы, ведь равноценной замены нет. Есть только молодые игроки, которые ещё не готовы играть на высоком уровне.

Всё не так уж плохо

Взглянем на положительные стороны Цска в этот сезоне. Они дают надежду болельщикам.

Молодое, но перспективное нападение. Хотя в атаку конечно нужен более опытный игрок. Уверенно набирает свои дежурные очки в чемпионате и проходит в следующий раунд Лиги чемпионов. Но дальше, правда, ждёт более серьёзный соперник. Одна из лучших полузащит в чемпионате. Гибкость и умение делать выводы. ЦСКА по прежнему невероятно сыгран и стабилен что показывают эти 4 матча. И высока вероятность что так же пойдёт и дальше. Впереди армейцев ждут две ответственные игры дома это Рубин и Спартак. В случае удачного результата фаворит очевиден.

Фото с офф сайта ЦСКА