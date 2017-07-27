Экс-форвард «Локомотива» Шкулетич забил с центра поля (Видео)

Серб сделал то, что не удавалось многим великим, в том числе и Пеле.

Петар Шкулетич пришел в «Локомотив» зимой 2015 года, и за два года в клубе сыграл 39 матчей, в которых забил 10 голов. Является двукратным обладателем Кубка России. Но этим летом попал под «сокращение» и уехал играть в Турцию в клуб с поэтичным названием «Генчлербирлиги». И уже в одном из первых матчей за новый клуб против «Реал Сосьедада» Петар наказал голкипера соперников за нерасторопность, и отправил мяч метров с 50 ему за шиворот.

Гол можно посмотреть, начиная с 1:14