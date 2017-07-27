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    Экс-форвард «Локомотива» Шкулетич забил с центра поля (Видео)

    27 июля 2017
    Серб сделал то, что не удавалось многим великим, в том числе и Пеле.

    Петар Шкулетич пришел в «Локомотив» зимой 2015 года, и за два года в клубе сыграл 39 матчей, в которых забил 10 голов. Является двукратным обладателем Кубка России. Но этим летом попал под «сокращение» и уехал играть в Турцию в клуб с поэтичным названием «Генчлербирлиги». И уже в одном из первых матчей за новый клуб против «Реал Сосьедада» Петар наказал голкипера соперников за нерасторопность, и отправил мяч метров с 50 ему за шиворот.

    Гол можно посмотреть, начиная с 1:14

    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +800

      forward33 27 июля 2017, 15:43

      Великое достижение блин...там на воротах стоял кто Рулли...или пятый вратарь реала)))

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