Пике, Фабрегас и ещё 4 воспитанника Барселоны раскрывшихся за пределами Каталонии.

Не у всех путь в главную команду выстлан ковровой дорожкой. Кто-то сначала проходит долгий и тернистый путь..

1. Адама Траоре , 21 год. Правый вингер. »Мидлсбро».

Адама Траоре находился в системе Барселоны с 8 лет , в 2013 был переведён во вторую команду и даже провёл целых 9(!) минут в игре за взрослую команду. Дальше очень быстрому и мощному «коренному» каталонцу сидеть на скамейке и играть за вторую команду не улыбалось, и он отправился в Англию. В первом своём английском сезоне он сражался за выживание с «Астон Виллой». В битве с английской трясиной он вместе с бирмингемцами продул. Сам же Адама провёл целых 11 ничем непримечательных матчей. Причина – 5 месяцев простоя из-за травм. Во втором своём сезоне на родине футбола Адама был намного заметнее, травм не было, 27 матчей за сезон и 1 голевой пас. Может и не очень круто, но своей техникой , скоростью и умением вести борьбу вингер показал свою дееспособность, и что-то подказывает, что Адама Траоре в сильнейшей лиге мира ещё задержится. В прессе довольно часто всплывали слухи о заинтересованности «Челси».

2. Жерар Пике, 30 лет. Центральный защитник. «Барселона».

Как это не парадоксально, но первым взрослым клубом в карьере Жерара Пике, проведшего в системе «Барселоны» 7 лет , стал английский «Манчестер Юнайтед».Но переход в английский гранд был ошибкой. Конкурировать с Фердинандом, Видичем, Брауном и О'ши молодой Пике был ещё не готов. На помощь игроку пришла годичная аренда в «Сарагосе». В Англию молодой каталонец возвращался с твёрдым намерением занять место в стартовом составе. Но проведя 9 неполных матчей, Пике решил покинуть Англию. Красные дьяволы выручили за талантливого защитника всего 5 млн. евро, сейчас его трансферная стоимость оценивается в 40 млн. евро. В столице Каталонии игрок провёл более двухсот матчей и уходить пока не собирается.

3. Пепе Рейна, 34 года. Вратарь. Наполи.

Хосе Мануэля Рейну, сына Мигеля Рейны, 14 лет растили в «Барселоне», как будущего вратаря основы. Но за 3 сезоны в главной команде он провёл лишь 30 матчей и чаще появлялся в воротах «Барселоны Б». По-настоящему раскрылся Рейна в «Вильяреале» , в котором провёл 4 отличных сезона. Потом была наивысшая точка карьеры этого прекрасного вратаря. За 9 лет в «Ливерпуле» Хосе Мануэль стал одним из лучших вратарей мира. 285 матч и всего лишь 231 пропущенный мяч! Также испанец побил рекорд великого Рэя Клеменса пропустив в первых 50 матчах за клуб всего 29 мячей. Трижды Рейна получал приз лучшему вратарю АПЛ – «золотая перчатка». Дальше в карьере вратари были «Бавария» и «Наполи». 33 матча за сборную Испании и 1 за сборную Каталонии, хоть Рейна и родился в Мадриде.

4. Алехандро Гримальдо, 21 год. Левый защитник. Бенфика.

Алехандро Гримальдо не является коренным воспитанником «Барселоны». Родился он в Валенсии, футбольное образование получал там же. В «Барселоне» он появился лишь в 13 лет. Проведя в «Барселоне Б» 5 лет, и сыграв 127 матчей, он так и не дождавшись дебюта за первую команду перешёл в португальскую «Бенфику». Его трансфер стоил всего 2 млн. евро, сейчас его трансферная стоимость порядка 10 млн. евро. Такой прогресс Гримальдо показал всего за сезон. Проведя 16 матчей в «Примере» и 4 полных в «Лиге чемпионов». За основную сборную Алехандро ещё не дебютировал, но зато стал чемпионом Европы в составе сборной Испании до 19 лет. На том турнире защитник провёл все 7 матчей.

5. Франсеск «Сеск» Фабрегас, 30 лет. Центральный полузащитник. «Челси».

История этого игрока хорошо всем известна, в 16 лет отправился в далёкую Англию, стал основным игроком «Арсенала» и превратился в одного из лучших полузащитников мира. При всех минусах Арсена Венгера , он чертовски хорошо опознаёт талантливых игроков и отлично доводит их до основного состава. 8 лет Фабрегас верой и правдой служил «пушкарям», но ему . как любому здоровому футболисту захотелось тяжести кубков и звона медалей. 15 августа 2011 года Сеск перешёл в родную «Барселону» за 34 млн. евро. За 3 сезона в Каталонии Фабрегас выиграл 6 трофеев. Но в «Барселоне» он не был первой скрипкой, как в «Арсенале». Его игра на поле была не столь ярка как в Англии. 1 июля 2014 года полузащитник вернулся в Лондон, но не в «Арсенал», а в «Челси». Сумма трансфера составила 33 млн. евро. В первом сезоне в «Челси», Сеск играл великолепно, сделав 24(!) ассиста и забив 5 голов. Но дальше не последовало такого же продолжения. Лишь в конце этого сезона Фабрегас стал чаще напоминать себя прежнего.

6. Жорди Альба, 28 лет. Левый защитник. Барселона.

Жорди Альба коренной каталонец и воспитанник Барсы, но имя в большом футболе заработал себе в «Валенсии». Там то он и переквалифицировался из крайнего полузащитника в крайнего защитника. Во взрослой команде он провёл 3 полноценных сезона. Ещё играя в «Валенсии» он получил вызов в сборную. На чемпионат Европы 2012 он ехал игроков «летучих мышей», а вернулся уже игроком Барсы. В «Барселоне» из-за болезни Эрика Абидаля, Альба сразу стал основным, и за 5 сезонов в сине-гранатовой футболке он не разу не давал поводов усомниться в его месте на поле. В столице Каталонии он выиграл всё, что можно. Всего – 11 титулов.В сборной Жорди также твёрдый игрок основоного состава и уже сыграл за неё полсотни матчей.