Штуттгарт – Возвращение из чистилища

После годичного отсутствия в Бундеслиге , туда вернулся наш старый знакомый «Штуттгарт» , но это уже совсем другая команда , готовая возродится и радовать своих болельщиков , как в свои лучшие годы ...

Всего десять лет назад «Штуттгарт» праздновал чемпионство в Бундеслиге, но за это время многое изменилось . Неграмотные ходы руководства, ошибки при назначениях тренеров, а иногда и просто нежелание дать определенное время на раскачку новоприбывшему тренеру, привели к десятку увольнений на тренерском мостике. В такой ситуации многие игроки просто не успевали перестроится под нового тренера и его требования, а список игроков постоянно дополняли футболисты, пришедшие под старого тренера и его видение футбола, которые новому рулевому были скорее помехой, чем реальной опорой. В прошлом году швабы вылетели во вторую Бундеслигу и она послужила клубу, так называемым «чистилищем», ушло множество игроков, как лидеров клуба, так и просто тех, кто в клубе был явно лишним. Пришли молодые, талантливые ребята. Состав явно подбирался не для второй Бундеслиги, а скорее с уклоном на будущую игру лигой выше. Штуттгарт вернулся с первой же попытки, заодно прихватив с собой титул второй Бундеслиги. Команда похорошела, в клубе полно талантливых ребят, возглавляемых молодым, амбиционным тренером, который знает как лепить из талантливых парней, единую команду, способную удивить многих...

В составе Штуттгарта нету «больших» игроков, по именам нельзя сказать, что команда может претендовать хоть на что-то серьезное в новом сезоне. Но в составе есть люди способные удивить. За место в рамке будут бороться Митчелл Лангерак и вернувшийся из Лестера в Германию – Рон-Роберт Цилер, до перехода неплохо зарекомендовавший себя игрой в Ганновере, и даже выступавший за сборную. Игроки в защите сочетают в себе смесь из опытных парней, которые кажется еще не сыграли главные игры в своей карьере - вроде Эмилиано Инсуа и перешедшего свободным агентом из Баварии Хольгера Бадштубера. А так же молодые и талантливые ребята, которые еще удивят своей игрой в ближайшем будущем – воспитанник команды Тимо Баумгартл и француз Бенджамин Павард, довольно универсальный игрок способный сыграть на всех позициях в защите и даже иногда появляющийся в полузащите. В центре поля играет капитан команды Кристиан Гентнер, рядом с которым развернется не шуточная борьба за место в основе, тут опять же хочется выделить талантливую молодежь вроде молодого 19-ти летнего воспитанника – Беркая Озджана, а также пришедших в этом году - Орела Мангала и Дзениса Бурнича , с которыми главный тренер команды знаком еще по работе в Дортмунде. На флангах в первую очередь хочется выделить арендованного у Спортинга – Карлоса Мане, главную креативную силу команды, который уже в прошлом году показывал великолепную игру – в 20 матчах забив 6 голов , и отдав 9 голевых передач. Еще можно выделить арендованного у Вольфсбурга, 19-ти летнего хорвата, которого на родине считают будущей звездой – Йосипа Брекало, а так же пришедшего в этом году из Сиона за 6 миллионов Шадрака Аколо. Главным нападающим в прошлом году был Симон Теродде, настрелявший 25 мячей в 32 матчах, конкуренцию которому будут пытаться составить Даниэль Гинчек и пришедший из Ювентуса Анастасиос Донис.

Возглавляет команду 36-летний тренер Ханнес Вольф, с которым недавно продлили контракт до 2019 года. Ханнес Вольф пришел в прошлом году, уже по ходу сезона после увольнения Йоса Лухукая. Именно при Вольфе в прошлом году слезли с лавки запасных игроков и заиграли, да так , что стали одними из лидеров прошлогодней команды - Павард и Мане. До назначения в Штуттгарт тренерский опыт Ханнеса Вольфа основывался лишь на работе в юниорских командах Боруссии Дортмунд. Он отлично умеет работать с талантливыми ребятами, коих в сегодняшнем Штуттгарте предостаточно. За годы работы в Дортмунде он привел в первую команду таких талантливых парней как Кристиан Пулисич и Феликс Пасслак. Вольф за последние годы привык побеждать, 4 года подряд его команды заканчивают сезон с титулом. Два титула с Боруссией U-17, следом титул с Боруссией U-19 и наконец в прошлом году титул второй Бундеслиги со Штуттгартом.... Что же будет дальше?

К новому сезону команда подходит с довольно скромным составом для первой Бундеслиги. Средний возраст состава лишь чуть выше 24-ех лет, который является одним из самых молодых во всем чемпионате. Но все же этот сплав большого количества подающих надежды молодых игроков и игроков способных реанимировать свою карьеру, возглавляемые талантливым тренером привыкшим добиваться успеха, должен преподнести сюрприз в этом сезоне. Успехом для команды можно было бы считать попаданием в еврокубки по итогам сезона и такая задача вполне по силам «новому» Штуттгарту.