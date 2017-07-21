Грехи отцов. Почему Алексею Миранчуку не стоит становиться «новым Лоськовым»

Блог «Красно-зеленые» пытается спасти будущую европейскую звезду от ошибок предшествующих поколений.

С того времени как Дмитрий Лоськов из могучего вожака «Локомотива» превратился в заслуженного ветерана, болельщики яростно ждут, когда же наконец увенчается успехом операция «Преемник». За это время через клуб прошло огромное количество всевозможных муджири и ибричичей, но пару лет назад наконец-то появился достойный кандидат. Так еще и собственный воспитанник. Речь конечно же о Алексее Миранчуке – потенциальной сильнейшем российском игроке своего поколения. Но окончательно увидеть в Леше полноценную замену Лоськову постоянно что-то мешало. То его использовали черт знает где, то у него у самого был неудачный отрезок, то его уже почти продали в «Рубин». Пожалуй, события этой зимы, которые закончились переподписанием контракта с «Локомотивом» окончательно успокоили. Миранчук хочет играть за родной клуб, делает это круто, и готов становится многолетним лидером. Вот только нужно ли ему это все?

Пример стагнирующего из года в год голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева показывает, что случается с российским игроком, если он вовремя не уедет покорять Европу. Он упирается в собственный потолок, становится «священной коровой» в клубе, и на выходе мы имеем не европейскую звезду для сборной, а дряхляющего эгоманьяка с кучей нереализованных амбиций и вытекающими их этого комплексами. Хотим ли мы такой судьбы для Миранчука? Хотим ли мы чтобы он положим дюжую часть своего потенциала на алтарь вечной верности клубу? Мне кажется, такое желание было бы крайне эгоистичным со стороны красно-зеленой торсиды.

Конечно, мне хотелось бы лет через 15 прийти на прощальный матч тогда уже Алексея Андреевича Миранчука, и под ностальгические слова «Я помню, как он начинал» воздать ему хвалу и рукоплескания за то, что он все это время играл в футболке с литерой «Л» на груди, и привел команду к куче трофеев. Но еще больше мне хочется сгорать от гордости, когда возмужавший «Алекс Миранчак» будет лет через 5 в футболке «Боруссии», «Баварии» или даже «Барселоны» уничтожать соперников на решающих стадиях Лиги Чемпионов, тащить на себе сборную России, но в каждом интервью говорить, как он благодарен родному клубу за футбольное воспитание.

И сейчас наступает идеальный момент для переезда. Миранчуку нужно здорово выступить на внутренней арене, пошуметь в Лиге Европы, а затем «зажечь» на Чемпионате Мира. И все. Ценник в 15-20 миллионов евро сам на него приклеится.

Дети, ведь должны быть лучше отцов. А ментальным отцом Леши является Дмитрий Лоськов, который так и не попробовал свои силы в Европе, зато стал живой иконой в Черкизово. Миранчук должен сделать следующий шаг и уехать в условную Бундеслигу, которая очень ему подойдет по стилю игры и заявить о себе на всю Европу. А мы уж тут порадуемся за него от всего нашего общего «железнодорожного» сердца.