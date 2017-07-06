Милан Бадель vs. Стефано Стураро

кого же возьмет Спартак?

Травма Романа Зобнина аккурат перед стартом Кубка Конфедераций не только усугубила кадровые проблемы национальной команды накануне крупного турнира, но и на полгода оставила «Спартак» без одного из ключевых футболистов. Более того, теперь в центральной зоне красно-белых ощущается острая нехватка кадров. Из опорников основного состава в боевой обойме остались только Глушаков и Фернандо. Потому не удивительно, что большинство трансферных слухов вокруг «Спартака» связано с покупкой именно центрального полузащитника. Самыми громкими из них стали вести о возможном переходе в стан москвичей хорвата Милана Баделя и итальянца Стефано Стураро. В этой статье мы попытаемся сравнить этих двух футболистов.

Милан Бадель — 28-летний центральный полузащитник, является одним из лидеров итальянской «Фиорентины». В минувшем сезоне сыграл 29 матчей в Серии А и 6 матчей Лиги Европы. В сезоне забил два мяча.

Стефано Стураро — 24-летний полузащитник туринского «Ювентуса». В минувшем сезоне сыграл 21 матч в Серии А, два матча в Кубке Италии и четыре матча в Лиге Чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.

Бадель пришел в стан «фиалок» в 2014 году из «Гамбурга». Стураро в том же году проделал путь из «Дженоа» в «Ювентус». Чтобы рассмотреть этих игроков подробнее, обратимся к помощи программы Wyscout. Да, статистика знает далеко не всё и в отрыве от реальности она может быть обманчива. Тем не менее, она сможет дать какое-то представление об этих игроках и том, чем они могли бы помочь клубу.

Для начала изучим оборонительные навыки каждого, таккак мы ищем потенциальную замену Роману Зобнину (на полгода так точно), а его главной функцией на поле всегда было разрушение атак соперника. Оборонительная статистика явно не в пользу Стураро: итальянец совершает 1,4 отбора за игру и 0,4 перехвата. У Баделя эти показатели — 2,5 и 3,0 соответственно. И если уж мы ищем игрока в опорную зону, который смог бы заменить там Зобнина, то это точно не про полузащитника «Ювентуса». По ключевым оборонительным показателям он уступает не только Баделю, но и нашему соотечественнику: в минувшем сезоне Роман в среднем за матч совершал 1,8 отбора, 1,3 перехвата и 0,6 выноса.

Теперь посмотрим на то, как эти парни созидают. Милан Бадель совершает за игру в среднем 58,5 передач в чемпионате, (а в еврокубках и все 70!) с точностью 85,7%. Потому Бадель и является дирижером «Фиорентины». Стураро же в этом компоненте гораздо слабее —16,1 передачи за игру, а их точность составляет 79,5%. Шестнадцать передач за матч для игрока центра поля – катастрофически мало. Опять же, сравним с показателями Зобнина: в сезоне 2016/17 он провел на поле 2488 минут — больше всех из полевых игроков «Спартака», делая в среднем 41,5 передачи за игру с точностью 83,2%. При этом Бадель совершает от 3,1 до 5 длинных передач за игру, у Стураро же этот показатель равен 1,1. Зато итальянец чаще наносит удары по воротам – 0,8 против 0,6 за матч.

Стураро в целом универсальнее: может сыграть как центрального полузащитника, так и левого, и атакующего. Бадель же может играть либо центрального, либо чистого опорника. Стефано предпочитает смещаться в центр, часто фолит сам, и часто заставляет фолить на себе соперников. Итальянец вообще хорош в удержании мяча и всегда выкладывается в обороне. Сильными же сторонами Баделя являются игра в отборе, умение отдать острую передачу в штрафную, а также удары издали. У Баделя фактически нет слабых сторон, а по характеру является настоящим лидером. Потому за ним и охотятся европейские гранды.

Как они провели последний сезон?

Стураро пропустил всю предсезонную подготовку, что наложило отпечаток на его выступления в сезоне. Полузащитник впервые вышел на поле в пятом туре, а в стартовом составе появился только в ноябрьском матче против «Кьево», в котором располагался на месте центрального полузащитника в схеме 3-5-2. В какой-то момент Стураро стал основным футболистом «бьянконери», отыграв пять матчей подряд в стартовом составе, но после игры с «Фиорентиной», несмотря на голевой пас, осел в запасе. В целом же, Стефано играл скорее из-за склонности Аллегри к ротации, а также травм игроков средней линии, нежели благодаря своему мастерству. Не случайно, что «Ювентус» зимой искал полузащитника на его позицию и остановил выбор на Ринконе. Стефано добротный футболист, других в сборную Италии просто не зовут, но уровню «Ювентуса» он не соответствует, и единственный момент, благодаря которому он продержался столько лет в Турине, это его универсальность. В этом смысле, он похож на Зобнина и может пригодиться на тех позициях, где играл Роман — разве что слева в защите вряд ли сыграет. Каррера не понаслышке знаком с Стефано, и если хочет видеть в «Спартаке», то примерно знает, как бы использовал хавбека. Но все-таки вопросов к целесообразности этой покупки немало.

Бадель железобетонный игрок стартового состава «Фиорентины», причем провел больше матчей, чем в двух прошлых сезонах за «фиалок». Тройка Валеро-Весино-Бадель была лучшим явлением во всей Фиорентине образца прошлого сезона. Милан отвечал преимущественно за оборонительные действия, тогда как Весино и особенно Валеро занимались созиданием. Бадель техничен, не слишком быстр, зато владеет длинным и средним пасом, в чем значительно превосходит Стураро. В каком-то смысле, хорват похож на Фернандо, и если хорват все-таки окажется в «Спартаке», Каррере придется несколько поменять игровую модель. При этом, потенциально, связка Бадель-Фернандо выглядит настолько мощно, что Глушаков может сосредоточиться на атакующих действиях, расчехляя свою пушку еще чаще. В таком случае Денис будет первым вступать в отбор еще на чужой половине поля, тогда как Бадель и Фернандо будут располагаться ближе к своим воротам. Опыт Баделя очень пригодился бы «Спартаку» в еврокубках, а для РПЛ это усиление, сравнимое с подписанием Фернандо год назад.

Подводя итог, можно сказать, что оба игрока по-своему хороши, но Милан Бадель способен принести «Спартаку» больше пользы, просто в силу более высокого класса и большего опыта. Хотя он совсем не похож по манере игры на Романа Зобнина, в отличие от Стураро. Но не следует забывать, что клубу требуются еще усиления как в атаке, так и обороне, и оставшийся бюджет нужно использовать с умом.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/club_255_crew/1328877.html