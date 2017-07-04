Spartak.com: Великолепная пятерка и Марко-новичок

В старые добрые времена маститые, умудренные житейским и игровым опытом футболисты то ли в шутку, то ли всерьез любили повторять: «Пусть тренируются те, кто играть не умеет. А уж мы-то знаем, когда прибавить, а когда взять передышку». Возможно, в том футболе его корифеи действительно могли себе позволить иной раз потренироваться, как говорится, вполноги. А потом выйти на зеленое поле и поражать стотысячную аудиторию тех же «Лужников» сумасшедшими бросками (если речь идет о вратарях), потрясающими финтами, острыми проникающими пасами и удивительными по меткости ударами по воротам.

«Футбол — игра простая: отдал — открылся». Именно такую формулу вывел когда-то один из лучших полузащитников за всю историю футбола Валерий Воронин. Правда, играл он за «Торпедо», непримиримого соперника красно-белых в споре не только за победу во всесоюзном первенстве, но и за условное чемпионство по профсоюзной линии. Впрочем, почему условное, если команду, стоявшую по итогам сезона выше в турнирной таблице, ожидала «премиальная» поезда за рубеж, где можно было не только проверить свое мастерство на фоне маститых клубов, но и улучшить благосостояние.

Кстати, раз уж мы упомянули о Воронине, которого ставил в пример — нет, вы только подумайте, кому — Беккенбауэру и Мюллеру! — легендарный немецкий тренер Хельмут Шон, то надо сказать, что кое-какое отношение к «Спартаку» Валерий все-таки имел. Он был любимцем, простите за тавтологию, одного из наших любимых тренеров — Константина Бескова. И, в свою очередь, считал Константина Ивановича лучшим специалистом, с которым ему когда-либо в своей неповторимой, но сравнительно короткой карьере приходилось работать. Не случайно Воронин, уже будучи ветераном футбола, приезжал в Тарасовку и с интересом наблюдал за тренировками Бескова.

Правда, те времена давно канули в Лету. Разве что нынче нередко можно стать свидетелями спора на тему, смогли бы звезды тех лет столь же ярко светить на футбольном небосклоне в современных реалиях игры. И самый главный аргумент, который выдвигает сегодняшняя молодежь, заключается в том, что скорости футбола настолько выросли, а опека соперника стала настолько плотной и жесткой, что кумиры, к примеру, 60-х или 70-х сегодня растворились бы на поле.

А чтобы играть в такой футбол, недостаточно обладать талантом от бога. Ведь сколько их, на редкость одаренных игроков, незаметно «умирало» у нас на глазах, спускаясь вниз, как по ступенькам, из одной лиги в другую! И наоборот: можно привести немало случаев, когда молодой человек с ограниченными способностями к игре поднимался вверх и в конце концов добивался счастливой возможности защищать цвета ведущего клуба, а то и национальной сборной. И все благодаря работе. Каждодневной, кропотливой, зачастую выжимающей из тебя все соки. И плюс, конечно, правильному образу жизни.

Смеем утверждать, что пятеро спартаковцев, которых мы вчера с утра увидели на поле стадиона «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», и одарены, и трудолюбивы. В противном случае они бы никогда не играли в «Спартаке» нынешнего образца. «Спартаке», сумевшем в один прекрасный миг сделать счастливыми, без преувеличения, миллионы людей.

У них было самое короткое межсезонье из всех партнеров по команде. Ибо они приняли участие в подготовке к Кубку Конфедераций, а большинство — непосредственно в играх этого престижного турнира. Понятно, что истинные поклонники красно-белых легко догадались, о ком идет речь. Да-да, вы правы: сегодня с утра Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Георгий Джикия и Илья Кутепов проводили дополнительную практическую работу в Филлахе. Нет, не работу над ошибками. Просто за эти считанные дни, оставшиеся до первого официального матча нового сезона, необходимо догнать, сравняться в кондициях с теми игроками, которые жили и тренировались по совершенно другой программе и с другой целью. Сначала в Тарасовке, а затем уже здесь, в Филлахе.

Конечно, непросто после ночного прилета в тот же день выдержать нагрузки двухразовой тренировки, а на следующее утро, когда партнеры по команде отдыхали в отеле, снова отправиться на стадион и выкладываться на все сто процентов под безжалостно палящими лучами австрийского солнца.

Говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Но поверьте нам на слово: спартаковцы «догоняют» не то чтобы с удовольствием, поскольку вряд ли они его получают от интенсивных беговых упражнений или же от тяжелой работы в тренажерном зале, но с огромным желанием как можно скорее набрать оптимальную форму. И в этом им помогают не только главный тренер Массимо Каррера, но и его помощники Аттила Малфатти, Хавьер Нойя Сальсес и Джиорджио Дурбано, которые сегодня с утра проводили занятие. Занятие с участием не только великолепной пятерки российских игроков «Спартака», но и его новичка — Марко Петковича. Ему, образно говоря, тоже надо наверстывать упущенное. И мы больше чем уверены: наверстают — и сербский защитник, и его новые партнеры из стана красно-белых.

Тем более что вечером — снова на поле, снова за работу. Вот уж кому на самом деле покой только снится — так это нашим с вами игрокам на сборе в Филлахе. Да и то вряд ли можно увидеть какие-то сны. После такого трудового дня наверняка спишь как убитый.