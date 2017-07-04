Режим «Тишина» или как работает по трансферам «Спартак»

Не претендую на супердостоверность, но есть так называемый режим «Тишина» на подводных лодках. Данный режим представляет собой полное соблюдение тишины в тот момент, когда этот режим введен. Прекращается вся деятельность на субмарине, так как малейший шорох или падающий предмет может быть услышан на другой подводной лодке. Этот режим нужен или для того чтобы сделать лодку «невидимой» при превосходящих силах противника, а по-простому спрятаться. Или он необходим, чтобы найти такую же прячущуюся субмарину условного противника и демаскировать ее, а в случае боевых действий уничтожить. К чему я все это рассказываю? Для того чтобы предположить, как действует селекционная служба нашего любимого клуба.

Уже не раз и не два было сказано, что трансферы любят тишину. И мол, если нет слухов и информации, то значит готовится крупная рыба, или так называемая «федунская икра», которую мы так давно ждем. А так ли это на самом деле? И по аналогии с режимом «Тишина» в подлодках какую роль мы играем: прячущейся маленькой подлодки, которая пережидает крупных игроков, пока они заберут лакомые куски, а мы потом «оставшееся тяпнем»; или мы все-таки в таком режиме, чтобы найти деятельность наших противников на трансферном рынке, применительно к нашему клубу, и вовремя на такую деятельность среагировать. Какая же тишина применима к нашему клубу? Предположу несколько возможных вариантов.

Первая мысль, которая очевидна и на плаву: сорить деньгами «Спартак» не будет. Уже стали знаменитыми цитаты: «рынок тяжелый» и «ФФП не дает делать крупных покупок». Ожидаемы варианты свободных агентов, как в случае с Луисом Адриано, и уже состоявшимся переходом Марко Петковича. Также есть возможность одного серьезного трансфера по меркам красно-белых на 10-12 млн. Вот и весь трансферный улов. Почему так происходит в сезон участия в Лиге Чемпионов на первый взгляд непонятно. Если копнуть глубже, то есть мнения, что руководство не хочет испортить микроклимат в команде ковровыми закупками. И это мнение не безосновательно. Состав по меркам Чемпионата России приличный, и могущий бороться за защиту титула. Если говорить о Лиге Чемпионов не все так очевидно. Проверить игроков на столь серьезном уровне не было возможности. И большинство сходятся на той мысли, что под ЛЧ необходимо усиление. Про позиции писать не буду, есть много более квалифицированных людей в этой области. Буду рассуждать про необходимость такого усиления. Если проводить аналогию с бизнесом, то, когда ставятся перед фирмой задачи, которые она никогда не делала, берут как минимум одного сотрудника, «шарящего» в данной области. А он уже под себя может подбирать новых сотрудников, или переквалифицировать старых. Так же и в футболе, новые задачи – новые ресурсы. «Спартак» укрепился в тренерском плане. А вот в плане футболистов пока пресловутый режим «Тишина».

Откуда этот режим взялся? Из-за профессионализма Карреры, который запретил любые инсайды? Разве это возможно? Думаю, нет. Ушли люди, из команды, которые раньше сливали информацию по возможным кандидатам? Тоже маловероятно, пока ушли только врачи да водитель автобуса. Не могло же все так перевернуться из-за них. Поэтому тут видится два варианта. Первый из них нет слухов, потому что пока нет вариантов по трансферам. Такое возможно? Почему бы и нет, клуб может прицениваться по каким-нибудь кандидатам, ездить просматривать, но активно в данном направлении не действовать. Реально ли такое, когда участвуешь в ЛЧ? Не на все сто процентов уверен в этом. Поэтому есть второй вариант. Кандидаты определены, работа либо уже идет, либо в скором времени наступит. А почему мы об этом не знаем, тогда, возникает вопрос. Ответ на него лежит в плоскости конкурентной борьбы за того или иного игрока. Как только возникает информация, что «Спартак» проявляет интерес к тому или иному игроку, тут нарисовывается «Зенит», либо его нарисовывают специально для получения определенной выгоды. Поэтому мне видится, что наш клуб осторожничает, чтобы не сорвать подписания игрока, путем перебивки на него цены. Наверное, совпадение, однако «Зенит», после срыва работы в направлении Селихова и Джикии в прошлое трансферное окно, может мешать красно-белым в направлении усиления по всем фронтам. А уж на внутреннем рынке команда с берегов Невы игроков берет впрок, чтобы другим не достались. Как «собака на сене». И сам клуб игроками не будет пользоваться, но и в клубах конкурентах они играть не будут.

Оглядываться на клуб не знающий пределов ФФП нет необходимости. Как показали прошлые трансферы работа в «Спартаке» ведется в сторону качества, а не переплаченности и количества. При этом ожидать сумасшедших трансферов от клуба не приходится. Поэтому призываю болельщиков клуба выдыхать почаще, у нас есть главное оружие Массимо Каррера. Есть уверенность он знает, что делает и понимает на каких санях дальше поедет по бездорожью РФПЛ. Самое главное, чтобы он не писханул, если ему не купят игрока, которого он очень хочет в команду. А тут уже вера в руководство. Надеюсь мы правильно используем режим «Тишина», и обойдем всех конкурентов за столь нужных нам игроков.

http://prosm.club/2017/07/03/rezhim-tishina-ili-kak-rabotaet-po-transferam-spartak/