У новичка

тоже была первая большая тренировка. Малую он провел в воскресенье, когда утром в течение получаса выполнял различные упражнения под руководством тренера по физподготовке

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Петковичу нужно как можно скорее набрать форму, потому что сейчас его состояние не оптимальное. Как сказали очевидцы, после тренировки в общей группе он «еле дышал», сербу было даже труднее, чем сборникам, потому что месяц он не занимался вообще. И возвращался с тренировки защитник понурый и в одиночестве. Никто не обещал, что будет легко, Марко.

Как именно нагружали «Спартак» на этой тренировке, осталось за кадром – Каррера свято оберегает спортивную тайну. Даже клубному фотографу разрешено снимать только первые пять минут разминки. Глушаков перед тем, как окунуться в омут тяжелой физухи, немного почеканил (он это любит), Фернанду выслушал историю, как кто-то из персонала упал с велосипеда, Кутепов крепко завязал шнурки, и все – двери закрываются.

Зато есть возможность сравнить картинку «до» и «после». У своей гостиницы спартаковцы выгружались вымотанные и потрепанные. Свежим выглядел только тренер Роман Пилипчук, прикативший на велосипеде. А Самедов прихрамывал в компании доктора Багдасаряна, Попов опирался на Джано, Зе Луиш устало размахивал стельками.