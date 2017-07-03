«Спартак» в Австрии: сборники вернулись, Петкович «еле дышит»
– Приветствуем наших товарищей из сборной России. Вы отдыхали мало, но такова жизнь. Теперь мы снова вместе, снова одна команда. Будем работать.
Этими словами Массимо Каррера начал в понедельник утреннюю тренировку «Спартака». Впервые после завершения сезона команда собралась в полном составе.
Петковичу нужно как можно скорее набрать форму, потому что сейчас его состояние не оптимальное. Как сказали очевидцы, после тренировки в общей группе он «еле дышал», сербу было даже труднее, чем сборникам, потому что месяц он не занимался вообще. И возвращался с тренировки защитник понурый и в одиночестве. Никто не обещал, что будет легко, Марко.
Как именно нагружали «Спартак» на этой тренировке, осталось за кадром – Каррера свято оберегает спортивную тайну. Даже клубному фотографу разрешено снимать только первые пять минут разминки. Глушаков перед тем, как окунуться в омут тяжелой физухи, немного почеканил (он это любит), Фернанду выслушал историю, как кто-то из персонала упал с велосипеда, Кутепов крепко завязал шнурки, и все – двери закрываются.
Зато есть возможность сравнить картинку «до» и «после». У своей гостиницы спартаковцы выгружались вымотанные и потрепанные. Свежим выглядел только тренер Роман Пилипчук, прикативший на велосипеде. А Самедов прихрамывал в компании доктора Багдасаряна, Попов опирался на Джано, Зе Луиш устало размахивал стельками.