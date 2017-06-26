Spartak.com: Информация о третьем рабочем красно-белых дне на сборах в Австрии (24 фото на оф.сайте)

Информация о третьем рабочем красно-белых дне на сборах в Австрии.

Если вчера в Филлахе погода стояла спартаковская — почти весь день лил дождь, то сегодня утром, когда наша команда вышла на газон «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», светило яркое солнце и было очень жарко. А поскольку на поле, в отличие от тенистой улицы, при всем желании не скроешься от палящих лучей, футболистам пришлось выкладываться на все сто процентов при температуре +32!



А тут, как специально, Массимо Каррера и его помощники устроили такое испытание свои любимым игрокам, что, как говорится, врагу не пожелаешь. После продолжительного челночного бега в определенном заданном ритме по жаре любой неподготовленный человек мог упасть в обморок.

Однако, во-первых, наши ребята не из таких, во-вторых, судя по всему, они не позволяли себе в отпуске отдыхать, как простые смертные, на полную катушку, а, наоборот, тщательно выполняли разработанную для них программу индивидуальных тренировок. Наконец, в-третьих, позади остался почти десятидневный сбор в Тарасовке, пользу которого можно оценить только сейчас, в Филлахе, когда нагрузки с каждым днем все возрастают и возрастают. Впрочем, перефразируем один известный афоризм: «Тяжело в ученье — нечего воевать!» А красно-белые наверняка намерены выходить на поле боя, то есть на футбольный газон, вооруженными до зубов не только тактически, но и физически. Ради этого и проливают они сегодня, как и во все остальные дни, сто потов.

Это относится не только к полевым игрокам, но и к трем вратарям: Артёму Реброву, Александру Селихову и Александру Максименко. И хотя они не принимали участия в интенсивнейшей беговой работе, Джанлука Риомми заставил их трудиться, без преувеличения, на износ. Оставалось только поражаться, откуда столько сил у самого итальянского экс-голкипера, которому через полтора года стукнет пятьдесят.

Если же вернуться в день сегодняшний, то защитник Шамсиддин Шанбиев и полузащитник Артём Тимофеев, который в воскресенье во время игры на ограниченном участке поля получил ушиб пяточной области, занимались индивидуально.





Когда же полтора часа изнурительной работы остались позади, мы выяснили, что у девятнадцатилетнего Александра Максименко — вот что такое молодость! — даже остались силенки, чтобы ответить на несколько наших, прямо скажем, не самых сложных вопросов. Не устраивать же после такой тяжелой тренировки «допрос с пристрастием»!