Новая форма на сезон 17-18

как оно вам вообще?

Вот ,буквально недавно в сети появились фотографии ,якобы новой формы нашей команды на предстоящий сезон.

И,что тут сразу бросается в глаза,так это-отсутствие полосы,и многие уже подняли бунт по этому поводу.Мол,как это Спартак,народная команда,и без традиционной полосы,тем более впредверие нового важного сезона,и собственно говоря Лиги чемпионов?Я считаю,что форма не доработана .А ,может и вовсе тренировочная форма?Как бы ни так,но ведь форма вроде одна(для тренировки).

Так,что посмотрим.....

ПС:И мне все же обидно,если это окажется правдой,потому как не будет черной формы,моей любимой))(((((((