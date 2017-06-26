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    Новая форма на сезон 17-18

    26 июня 2017
    как оно вам вообще?

    Вот ,буквально недавно в сети появились фотографии ,якобы новой формы нашей команды на предстоящий сезон.

    И,что тут сразу бросается в глаза,так это-отсутствие полосы,и многие уже подняли бунт по этому поводу.Мол,как это Спартак,народная команда,и без традиционной полосы,тем более впредверие нового важного сезона,и собственно говоря Лиги чемпионов?Я считаю,что форма не доработана .А ,может и вовсе тренировочная форма?Как бы ни так,но ведь форма вроде одна(для тренировки).

    Так,что посмотрим.....

    ПС:И мне все же обидно,если это окажется правдой,потому как не будет черной формы,моей любимой))(((((((

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      vayka 27 июня 2017, 11:10

      форма в поряде

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