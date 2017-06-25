2 день
РОМАН ЗОБНИН ТРЕНИРУЕТСЯ ПО ШЕСТЬ ЧАСОВ В ДЕНЬ
Информация о сборе в Филлахе и пребывании нашего хавбека в римской клинике.
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В воскресенье днем дождь прекратился, и даже выглянуло солнышко, но к началу второго занятия снова заморосило. Однако, естественно, в назначенный срок — в 17:00 — спартаковцы вышли на поле «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф». Футболисты выполнили интенсивную разминку, после чего приступили к выполнению различных упражнений на технику. Затем в программе тренировки были задания тактического толка. Завершилось занятие игрой в футбол. В общей группе трудились 23 игрока, проведшие на поле полтора часа.
Следует отметить, что защитники Георгий Тигиев и Шамсиддин Шанбиев, у которого небольшая травма ахиллова сухожилия, занимались по индивидуальной программе.
Что касается футболистов сборной России — защитников Дмитрия Комбарова, Георгия Джикии и Ильи Кутепова, полузащитников Дениса Глушакова и Александра Самедова, то они прибудут в расположение «Спартака» после короткого отдыха, вечером 2 июля.
А полузащитник Роман Зобнин, наоборот, из-за рубежа вернется в Москву. Произойдет это в ночь с 7 на 8 июля. В Тарасовке он продолжит восстановление. Сегодня мы позвонили ему в Рим, где спартаковец проходит курс лечения и реабилитации после серьезной операции на колене.
— Как самочувствие, Роман?
— Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.
— Что говорят итальянские врачи?
— Они меня хвалят.
— За что?
— Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.
— Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?
— Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.
— Вы все оставшиеся дни в римской клинике будете заниматься только на тренажерах?
— Нет. Как раз с завтрашнего дня часть реабилитации будет связана с занятиями в бассейне.
— До вас наверняка доходят от болельщиков пожелания скорейшего выздоровления и возвращения в родной «Спартак».
— Вы правы. Признаться, даже не ожидал, что такое огромное число людей волнует моя судьба. Говорят, что мысли материальны. А если так, то тогда раны заживут быстрее, чем прогнозируют врачи. Хотя медикам, конечно, виднее. И природу, как говорится, не обманешь.
— А еще многие любители футбола, даже независимо от клубных симпатий, считают, что вас очень не хватало национальной сборной в матчах Кубка Конфедераций...
— Спасибо болельщикам за такую оценку! Признаюсь, что очень переживал за команду, за ребят, и даже не представляете, как хотелось помочь им в том или ином матче, в том или ином ключевом эпизоде — особенно когда было трудно. С другой стороны — один в поле не воин. И футбольное поле — не исключение.
Следует отметить, что защитники Георгий Тигиев и Шамсиддин Шанбиев, у которого небольшая травма ахиллова сухожилия, занимались по индивидуальной программе.
Что касается футболистов сборной России — защитников Дмитрия Комбарова, Георгия Джикии и Ильи Кутепова, полузащитников Дениса Глушакова и Александра Самедова, то они прибудут в расположение «Спартака» после короткого отдыха, вечером 2 июля.
А полузащитник Роман Зобнин, наоборот, из-за рубежа вернется в Москву. Произойдет это в ночь с 7 на 8 июля. В Тарасовке он продолжит восстановление. Сегодня мы позвонили ему в Рим, где спартаковец проходит курс лечения и реабилитации после серьезной операции на колене.
— Как самочувствие, Роман?
— Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.
— Что говорят итальянские врачи?
— Они меня хвалят.
— За что?
— Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.
— Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?
— Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.
— Вы все оставшиеся дни в римской клинике будете заниматься только на тренажерах?
— Нет. Как раз с завтрашнего дня часть реабилитации будет связана с занятиями в бассейне.
— До вас наверняка доходят от болельщиков пожелания скорейшего выздоровления и возвращения в родной «Спартак».
— Вы правы. Признаться, даже не ожидал, что такое огромное число людей волнует моя судьба. Говорят, что мысли материальны. А если так, то тогда раны заживут быстрее, чем прогнозируют врачи. Хотя медикам, конечно, виднее. И природу, как говорится, не обманешь.
— А еще многие любители футбола, даже независимо от клубных симпатий, считают, что вас очень не хватало национальной сборной в матчах Кубка Конфедераций...
— Спасибо болельщикам за такую оценку! Признаюсь, что очень переживал за команду, за ребят, и даже не представляете, как хотелось помочь им в том или ином матче, в том или ином ключевом эпизоде — особенно когда было трудно. С другой стороны — один в поле не воин. И футбольное поле — не исключение.
http://www.spartak.com/main/news/104603/
ДЖАННА НАННИНИ ОДОБРЯЕТ ВЫБОР МАССИМО КАРРЕРЫ
http://www.spartak.com/main/news/104598/
Второй день красно-белых на сборе в Филлахе.
Хорошо готовиться к сезону в тех местах, где тебе все прекрасно знакомо и ничто не отвлекает от работы. Вдвойне хорошо, когда тебя тепло принимают. Именно так случилось вчера. Когда спартаковцы приехали в Филлах, их ждал приятный сюрприз. Сотрудники отеля «Вармбадерхоф», где, как и год назад, останавливались красно-белые, подготовили яркий баннер с нашей клубной символикой. «Добро пожаловать, чемпионы!» — гласила надпись на нем.
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— «Спартак» — самая популярная команда России! — таким словами встречал спартаковцев менеджер по работе с гостями Мартин Платце. — Мы знаем об этом и на протяжении всего минувшего сезона следили за вашим выступлением. Очень рады, что уже второй год подряд красно-белые базируются на летних сборах именно у нас!
Мартин трудится в «Вармбадерхофе» уже почти тридцать лет. И за это время в отеле побывало множество знаменитых гостей.
— Все президенты Австрии, — продолжает Платце, — посещали наш гостиничный комплекс. Не было только Александра ван дер Беллена, так как он относительно недавно занял свой пост. Известные деятели культуры и искусства также отдыхали в «Вармбадерхофе». Например, итальянская певица Джанна Наннини, о которой наверняка не понаслышке знает Массимо Каррера, останавливалась здесь в 2016 году. Любят приезжать сюда и спортсмены. Не так давно гостила сборная Хорватии по футболу, австрийский хоккейный клуб «Ред Булл Зальцбург» часто селится у нас во время предсезонных турниров.
Гостиничный комплекс «Вармбадерхоф» уникален тем, что в нем несколько бассейнов с термальными водами. Плавать в таких — отличный способ быстро восстановиться после нагрузок. И потому путь многих спортивных команд лежит в Филлах.
Интересно, что «Вармбадерхоф» принадлежит одной семье, которая занимается им уже на протяжении восьми поколений. И каждое из них вносит что-то свое: кто-то реставрирует исторические памятники, кто-то строит новые здания, кто-то ухаживает за чудесными лесом и парком, которыми окружен отель.
Сегодня утром природа была неспокойна, и перед выездом спартаковцев на стадион начался проливной дождь. И футболисты из первой группы промокли до нитки, тренируясь на поле. Хорошо, что вторая половина занятия прошла под крышей — в тренажерном зале, который расположен на территории «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф». И это вовсе не потому, что красно-белые решили спрятаться от ненастья. Отнюдь нет. О том, что первая тренировка в воскресенье пройдет на тренажерах, было известно еще накануне.
К слову, сегодня тренерский штаб разделил команду на две группы. Первая, позавтракав довольно рано, начала работу в 10:15. В это время к ней приступили Кутин, Шанбиев, Мамин, Самсонов, Леонтьев, Тимофеев, Бакаев, Попов, Ананидзе и Давыдов. Вторая группа, подкрепившись в ресторане чуть позже, трудилась на тренажерах с 11:30. В нее вошли Боккетти, Ещенко, Щербаков, Фернандо, Мельгарехо, Нимели, Самбу, Промес, Луис Адриано и Зе Луиш. В общей сложности утреннее занятие продлилось более двух с половиной часов. Вратари Ребров, Селихов и Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми. Защитники Тигиев и Таски работали по индивидуальной программе.
После обеда и небольшого дневного отдыха спартаковцев ожидает еще одно занятие — общекомандное. Красно-белые выйдут на поле «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» в 17:00.
Сообщим также, что на этом стадионе пройдут два контрольных матча красно-белых на зарубежном сборе — 1 и 7 июля. Предполагается, что обе игры мы вам покажем в прямом эфире. Кстати, наш недавний спарринг в Тарасовке с «Чертановом» — командой, представляющей ПФЛ, — на сегодняшний день посмотрели на нашем канале в YouTube 87 666 человек. И это притом, что мы оповестили о первой в истории трансляции матча с нашей базы лишь тогда, когда на сто процентов были уверены, что сумеем ее осуществить. То есть за считанные часы до стартового свистка.
Что там говорить, соскучились наши верные и преданные болельщики по игре любимой команды! Пусть даже носившей неофициальный характер.
Мартин трудится в «Вармбадерхофе» уже почти тридцать лет. И за это время в отеле побывало множество знаменитых гостей.
— Все президенты Австрии, — продолжает Платце, — посещали наш гостиничный комплекс. Не было только Александра ван дер Беллена, так как он относительно недавно занял свой пост. Известные деятели культуры и искусства также отдыхали в «Вармбадерхофе». Например, итальянская певица Джанна Наннини, о которой наверняка не понаслышке знает Массимо Каррера, останавливалась здесь в 2016 году. Любят приезжать сюда и спортсмены. Не так давно гостила сборная Хорватии по футболу, австрийский хоккейный клуб «Ред Булл Зальцбург» часто селится у нас во время предсезонных турниров.
Гостиничный комплекс «Вармбадерхоф» уникален тем, что в нем несколько бассейнов с термальными водами. Плавать в таких — отличный способ быстро восстановиться после нагрузок. И потому путь многих спортивных команд лежит в Филлах.
Интересно, что «Вармбадерхоф» принадлежит одной семье, которая занимается им уже на протяжении восьми поколений. И каждое из них вносит что-то свое: кто-то реставрирует исторические памятники, кто-то строит новые здания, кто-то ухаживает за чудесными лесом и парком, которыми окружен отель.
Сегодня утром природа была неспокойна, и перед выездом спартаковцев на стадион начался проливной дождь. И футболисты из первой группы промокли до нитки, тренируясь на поле. Хорошо, что вторая половина занятия прошла под крышей — в тренажерном зале, который расположен на территории «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф». И это вовсе не потому, что красно-белые решили спрятаться от ненастья. Отнюдь нет. О том, что первая тренировка в воскресенье пройдет на тренажерах, было известно еще накануне.
К слову, сегодня тренерский штаб разделил команду на две группы. Первая, позавтракав довольно рано, начала работу в 10:15. В это время к ней приступили Кутин, Шанбиев, Мамин, Самсонов, Леонтьев, Тимофеев, Бакаев, Попов, Ананидзе и Давыдов. Вторая группа, подкрепившись в ресторане чуть позже, трудилась на тренажерах с 11:30. В нее вошли Боккетти, Ещенко, Щербаков, Фернандо, Мельгарехо, Нимели, Самбу, Промес, Луис Адриано и Зе Луиш. В общей сложности утреннее занятие продлилось более двух с половиной часов. Вратари Ребров, Селихов и Максименко занимались по своему плану с Джанлукой Риомми. Защитники Тигиев и Таски работали по индивидуальной программе.
После обеда и небольшого дневного отдыха спартаковцев ожидает еще одно занятие — общекомандное. Красно-белые выйдут на поле «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» в 17:00.
Сообщим также, что на этом стадионе пройдут два контрольных матча красно-белых на зарубежном сборе — 1 и 7 июля. Предполагается, что обе игры мы вам покажем в прямом эфире. Кстати, наш недавний спарринг в Тарасовке с «Чертановом» — командой, представляющей ПФЛ, — на сегодняшний день посмотрели на нашем канале в YouTube 87 666 человек. И это притом, что мы оповестили о первой в истории трансляции матча с нашей базы лишь тогда, когда на сто процентов были уверены, что сумеем ее осуществить. То есть за считанные часы до стартового свистка.
Что там говорить, соскучились наши верные и преданные болельщики по игре любимой команды! Пусть даже носившей неофициальный характер.