РОМАН ЗОБНИН ТРЕНИРУЕТСЯ ПО ШЕСТЬ ЧАСОВ В ДЕНЬ

Информация о сборе в Филлахе и пребывании нашего хавбека в римской клинике.





В воскресенье днем дождь прекратился, и даже выглянуло солнышко, но к началу второго занятия снова заморосило. Однако, естественно, в назначенный срок — в 17:00 — спартаковцы вышли на поле «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф». Футболисты выполнили интенсивную разминку, после чего приступили к выполнению различных упражнений на технику. Затем в программе тренировки были задания тактического толка. Завершилось занятие игрой в футбол. В общей группе трудились 23 игрока, проведшие на поле полтора часа.Следует отметить, что защитники Георгий Тигиев и Шамсиддин Шанбиев, у которого небольшая травма ахиллова сухожилия, занимались по индивидуальной программе.Что касается футболистов сборной России — защитников Дмитрия Комбарова, Георгия Джикии и Ильи Кутепова, полузащитников Дениса Глушакова и Александра Самедова, то они прибудут в расположение «Спартака» после короткого отдыха, вечером 2 июля.А полузащитник Роман Зобнин, наоборот, из-за рубежа вернется в Москву. Произойдет это в ночь с 7 на 8 июля. В Тарасовке он продолжит восстановление. Сегодня мы позвонили ему в Рим, где спартаковец проходит курс лечения и реабилитации после серьезной операции на колене.— Как самочувствие, Роман?— Хорошее. И настрой позитивный. По той простой причине, что самое страшное осталось позади.— Что говорят итальянские врачи?— Они меня хвалят.— За что?— Видимо, за то, что я усердно, если так можно сказать, тренируюсь и тщательно выполняю все их рекомендации.— Сколько часов в день вы проводите в тренажерном зале?— Шесть: три утром и три вечером. Устаю, конечно. Но мысли о том, что каждый день и даже каждое упражнение приближают меня к желанной цели — возвращению в футбол, придают мне дополнительные силы и увеличивают эмоциональный запал.— Вы все оставшиеся дни в римской клинике будете заниматься только на тренажерах?— Нет. Как раз с завтрашнего дня часть реабилитации будет связана с занятиями в бассейне.— До вас наверняка доходят от болельщиков пожелания скорейшего выздоровления и возвращения в родной «Спартак».— Вы правы. Признаться, даже не ожидал, что такое огромное число людей волнует моя судьба. Говорят, что мысли материальны. А если так, то тогда раны заживут быстрее, чем прогнозируют врачи. Хотя медикам, конечно, виднее. И природу, как говорится, не обманешь.— А еще многие любители футбола, даже независимо от клубных симпатий, считают, что вас очень не хватало национальной сборной в матчах Кубка Конфедераций...— Спасибо болельщикам за такую оценку! Признаюсь, что очень переживал за команду, за ребят, и даже не представляете, как хотелось помочь им в том или ином матче, в том или ином ключевом эпизоде — особенно когда было трудно. С другой стороны — один в поле не воин. И футбольное поле — не исключение.



http://www.spartak.com/main/news/104603/

ДЖАННА НАННИНИ ОДОБРЯЕТ ВЫБОР МАССИМО КАРРЕРЫ



http://www.spartak.com/main/news/104598/



Второй день красно-белых на сборе в Филлахе.



Хорошо готовиться к сезону в тех местах, где тебе все прекрасно знакомо и ничто не отвлекает от работы. Вдвойне хорошо, когда тебя тепло принимают. Именно так случилось вчера. Когда спартаковцы приехали в Филлах, их ждал приятный сюрприз. Сотрудники отеля «Вармбадерхоф», где, как и год назад, останавливались красно-белые, подготовили яркий баннер с нашей клубной символикой. «Добро пожаловать, чемпионы!» — гласила надпись на нем.



скрытый текст