Cпартак сборы

Spartak.com: Спартаковцы провели первую тренировку в Филлахе / Промес прибыл на сбор в Австрию (52 фото на оф.сайте)

В субботу, в 17:50 по среднеевропейскому времени, что на час меньше московского, автобус нашей команды отправился на стадион «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», на поле которого спустя десять минут стартовал первый практический урок спартаковцев. Футболисты размялись, затем выполнили упражнения на технику. После этого главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предложил своим подопечным сыграть в футбол на небольшом участке поля — с определенным количеством касаний мяча и без ограничений. Завершилось занятие растяжкой. В общей сложности красно-белые провели на газоне час двадцать минут.

Следует отметить, что после возвращения из отпуска приступил к работе полузащитник Квинси Промес. Как сообщил медицинский штаб красно-белых, голландский хавбек здоров и в ближайшие дни составит компанию партнерам по команде. Пока же для него была приготовлена специальная программа тренировки. Кроме него, вне общей группы трудился защитник Георгий Тигиев, у которого накануне матча с «Чертановом» был выявлен спазм мышц бедра. По мнению спартаковских врачей, уже в скором времени Тигиев приступит к занятиям с полноценной нагрузкой.

Как бы то ни было, а уже в день прилета всех прибывших на сбор в Австрию 25 игроков можно было увидеть в деле на зеленом газоне небольшого стадиончика «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», на котором наша команда готовилась год назад к сезону-2016/2017.