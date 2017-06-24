Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Спартак-наш дом Все блоги -

    Cпартак сборы

    24 июня 2017
    о 1 дне

    Spartak.com: Спартаковцы провели первую тренировку в Филлахе / Промес прибыл на сбор в Австрию (52 фото на оф.сайте)

    Информация о сегодняшнем занятии красно-белых.

    ВСЕ 52 ФОТОГРАФИИ НА ОФ.САЙТЕ ФК СПАРТАК
    В субботу, в 17:50 по среднеевропейскому времени, что на час меньше московского, автобус нашей команды отправился на стадион «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», на поле которого спустя десять минут стартовал первый практический урок спартаковцев. Футболисты размялись, затем выполнили упражнения на технику. После этого главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предложил своим подопечным сыграть в футбол на небольшом участке поля — с определенным количеством касаний мяча и без ограничений. Завершилось занятие растяжкой. В общей сложности красно-белые провели на газоне час двадцать минут.
    Следует отметить, что после возвращения из отпуска приступил к работе полузащитник Квинси Промес. Как сообщил медицинский штаб красно-белых, голландский хавбек здоров и в ближайшие дни составит компанию партнерам по команде. Пока же для него была приготовлена специальная программа тренировки. Кроме него, вне общей группы трудился защитник Георгий Тигиев, у которого накануне матча с «Чертановом» был выявлен спазм мышц бедра. По мнению спартаковских врачей, уже в скором времени Тигиев приступит к занятиям с полноценной нагрузкой.

    Как бы то ни было, а уже в день прилета всех прибывших на сбор в Австрию 25 игроков можно было увидеть в деле на зеленом газоне небольшого стадиончика «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф», на котором наша команда готовилась год назад к сезону-2016/2017.




    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11