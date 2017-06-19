Он сделал футбол стильным !

Михаил Федоров, о выпускнике класса 92 и об одном из лучших игроков Англии в ее истории , о его карьере , его игре и достижениях . Многие считают его правую ногу лучшей в истории футбола , а его гол в ворота Уимблдона еще долго никто не забудет.

Девид Бекхэм – выпускник класса 92 , обладатель чемпионского титула 4-х разных чемпионатов , человек сыгравший футбол на всех континентах земли и просто обаятельный парень , который по новому открыл футбол для женской аудитории . Он очень удачно выступал за родной Манчестер Юнайтед , но ссора с главным тренером , увы, поставила крест на карьере Бекса в МЮ , яблоком разбора стала бутса , которую Сер Алекс запустил в Бекхэма в перерыве матча . Затем был переезд в Реал , несколько удачных лет там , после Испании , Бекс основательно заседает в МЛС играя за ЛА-Гэлакси , переодически выбираясь в Милан , на время Американского перерыва , ну и в конце карьеры пол года в ПСЖ и очередной трофей , очередного чемпионата , кстати всю свою зарплату за тот период Бекс отправил на благотворительность.

Ну что ж , теперь поподробнее!

В МЮ Бекхэм начинал , начинал достаточно ярко и решительно , стартовал он в 92-ом году , в матче против Брайтона , затем в 93 подписал первый профессиональнй конткракт и начал завоёвывать место в составе уже очень сильного и звездного мю , плечом к плечу с другими парнями того самого выпуска под номером 92 , как только он провел первый полноценный сезон , о нем начали говорить ,как о новой надежде Англии , которая сможет наконец привести трех львов к долгожданному трофею . Бекхэм обладал блестящим видением поля , шикарным ударом и пасом , про траекторию полета мяча и говорить не нужно , по спинам вратарей бежал холодный пот , когда Бекси подходил к мячу . По началу , в прочем как и всегда , игра Бекхэма была элегантной , но вполне агрессивной , агрессивной не плане жесткости или грубых подкатов , а в том плане , что он никогда не стеснялся из глубины выдать авантюрный пас, или пробить с центра поля . Бекхэма был тем, кто решался на удар из любой точки поля , он обладал своеобразным нравом и не стеснялся лупануть с острого угла , что есть мочи . он часто смещался из центра во фланг или из фланга в центр , что бы отобрать мяч у соперника и созадть момент из ничего . Девид был так называемым »курьером» атак мю , потому что , регулировал пол Скоулз, он же и начинал атака мю , а Бекхэм всегда делал голевой или предголевой пас . В стиле игры англичанина всегда была элегантность , присущая ему по ходу всей жизни , его передачи шли к партнеру легко и плавно , за полетом мяча можно было наблюдать хоть час, но суть в том , что никто не мог прервать ее , потому что , мяч летел по такой траектории , что казалось обходил соперника , при чувстве его приближения . Пас Бекхэма часто был решающим , а то как он его выдавал , его движения во время передачи были похожи на какой-то танец , бекс всегда был одним из лучших ассистентов в апл , потому что мог выдать точную передачу хоть с одной трибуны , до другой . Но все мы знаем , за что Бекзэма полюбил футбольный мир ... УДАР . Его штрафные – это искусство , то – на что можно смотреть вечно . Он отправлял мяч с такой сильной закруткой , что по началу казалось , будто мяч улетит в молоко , но со временем люди поняли , Бекс не промахивается . Бекхэм идеально сочетал в ударе силу и точность , а благодаря сильнейшей закрутке он мог забить хоть с углового , что кстати и сделал во время выступления за ЛА . Лучше Бекхэма , в те времена штрафные едва ли мог кто-то пробить , Бекхэм часто оставался после тренировки , что бы отработать именно момент закрутки , как он сам говорил , главным успехом было то , что угадть , куда в итоге угодит мяч было задачей архи сложной . Мяч мог прилететь прямо под ногу голкиперу а мог вообще зайти в дальнюю от Бекхэма девятку , огибая все , что только можно . Именно из-за фантастического исполнения стандартных положений правую ногу Бекхэма прозвали лучшей в истории футбола . Когда Бекс играл за МЮ таких моментов было значительно больше , чем потом. Бекхэм любил смещаться в другие зоны, отпрессинговать , или выдать пас , для команды Бекхэм был тем, кто точно что-то придумает , кто создаст момент для любого , даже самого неуклюжего форварда , его закидные передачи около штрафной , порой ,решали судьбы матчей , а подачи с угловых приносили победу в лиге чемпионов , передавая привет тому «времени» которого у мю в тот самый вечер уже вроде не оставалось . С уходом из Манчестер Юнайтед , после ссоры , о которой все и так знают , Бекхэм переходит в Реал Мадрид , в 2003 году . Расставание с родной командой Бекхэм пережил достаточно болезненно , но скорее с психологической стороны , с ней он завоевал 12 трофеев , оформил трэбл и стал мировой звездой . В Испании же Дэвид стал действовать чуть глубже, уже разгоняя атаки , он стал взрослее и рассудительнее , это ему не помешало , а возможно и помогло с ходу вписаться в состав галактикос , ведь за счет своего паса , который он дела смещаясь глубже , прямиком к центральному кругу его и выделяла , он играл на команду , и не тянул одеяло , скорее он его давал другим игрокам , кто-то скажет в мю он действовал так же ,но стоит заметить , что в мю Бекс играл ближе к атаке и не стеснялся пробить сам , он был центральной фигурой с точки зрения тактики и при Кантона , и при Коуле с Йорком , и при Ван Нистелрое . Начиная с Реала и далее его игра стала взрослее , он был стержнем команды , без него не проходила ни одна атака , именно за счет того , что он мог уловить партнера на чужой половине поля в свободной зоне , давало ему преимущество перед всеми , после перехода в реал , Бекхэма стали критиковать за снижение результативности , но многие восхищались тем , как Бехкэм умеет в гуще игроком ,разглядеть того самого , который точно получит мяч , и тот кому удобнее всего будет им распоряжаться дальше . Карьера в Испании была не так щедра на трофеи , как до этого , но началась она как раз с победы в Суперкубке над «Мальоркой», причём во втором поединке из двухматчевой серии, состоявшемся 27 августа 2003 года, Бекхэм открыл и счёт своим голам за новый клуб, поразив ворота соперника на 73-й минуте и установив окончательный счёт (3:0). Дэвиду не потребовалось время, чтобы адаптироваться в новых условиях: с первых же матчей он стал органичным элементом команды звёзд . В Испании у него было всего 2 трофея , один суперкубок 2003 года , и один титул примеры сезона 2006\2007 . В 2007 году Бекхэм переехал в США и стал игроком Лос-Анджелес Гэлакси . Приезд Дэвида Бекхэма в США спровоцировал беспримерный рост интереса к футболу со стороны местных болельщиков, что незамедлительно выразилось в резком увеличении количества абонементов, проданных на сезон 2008[47]. Американские СМИ развернули беспрецедентную рекламную кампанию, направленную на продвижение бренда футболиста и вместе с этим популяризацию футбола в целом. Введённое по случаю перехода полузащитника в «Лос-Анджелес Гэлакси» т. н. «правило Бекхэма», позволяющее вывести до двух игроков из-под установленного в MLS потолка зарплат, содействовало качественному рывку в развитии американского футбола и повышению к нему интереса в мире. Таким образом англичанин внес огромный вклад в развитие Футбола в США , что самое не игрой , а просто присутствием , хотя игра и в США была неплоха , В МЛС Бекхэм уже не стеснялся авантюрных ударов , позволял себе голы с угловых и кидал мячи за шиворот вратарям , в МЛС Дэвид просто получал удовольствие от игры , не теряя при этом собственного стиля и элегантности , так же , попутно пополняя коллекцию трофеев , их кстаи было 4 , в том числе 2 кубка Млс , которые Бекхэм так долго ждал , вместе с фанатами ЛА . Были в карьере самого стильного футболиста в мире и короткие командировки в Милан , во время длинного ,американского перерыва в 2008 и 2009 годах , в Италии он раза брал бронзовые медали с Миланом и даже успел сыграть против родного Манчестер Юнайтед , в лиге чемпионов . В концовке карьеры Бекхэм поиграл за французский ПСЖ , сыграв за парижан 10 игр и отдав несколько голевых передач . 31 января 2013 года Бекхэм подписал пятимесячный контракт с «Пари Сен-Жермен». Дэвид заявил, что будет переводить свою зарплату местной детской благотворительной организации]. 24 февраля Бекхэм дебютировал за новый клуб в матче с «Марселем», выйдя на замену на 76 минуте матча. Встреча закончилась победой «парижан» со счетом 2:0. В составе «парижан» Дэвид стал чемпионом Франции. Завоевав этот титул Бекхэм стал первым англичанином, выигравшим чемпионаты четырёх стран. Кроме чемпионата Франции футболисту покорялись чемпионат Англии («Манчестер Юнайтед»), Испании («Реал Мадрид») и MLS («Лос-Анджелес Гэлакси»).

Пришло время рассказать о карьере Бекхэма в сборной . В сборной Англии Дэвид Бекхэм был лидером долгое время , он был капитаном и лучшим игроком команды , но вот трофей так и не выиграл . В сборной у Бекса были и решающие голы со штрафных , которые приносили победы и даже выводили сборную на чемпионат мира , и досадно смазанные пенальти , которые беспокоили людей , и не оставляли шансов сборной . Дебют Дэвида Бекхэма за национальную сборную Англии состоялся 1 сентября 1996 года, в матче квалификации чемпионата мира 1998 года против сборной Молдавии. Чемпионат мира 1998 был большим эмоциональным всплеском для Бекхэма. Первые два матча группового этапа он пропустил, зато в последнем забил решающий гол ударом со штрафного сборной Колумбии, и стал национальным героем и главной надеждой страны в 1/8 финала с Аргентиной. В матче против Аргентины Бэкхем оформил голевую передачу на Майкла Оуэна, который, обойдя с мячом всю аргентинскую оборону, забил самый красивый гол на мундиале. Однако на 47-й минуте Бекхэм был удалён с поля за нанесение удара капитану команды Диего Симеоне, который по ходу матча неоднократно его провоцировал. Это удаление практически лишило команду шансов на победу и в конечном итоге англичане проиграли аргентинцам в послематчевой серии пенальти. Почти сразу после матча Бекхем в глазах прессы и фанатов из главной надежды превратился в антигероя и главную причину провального выступления сборной на чемпионате. На Евро-2000 Бекхэм уже в первом матче с португальцами отдал 2 голевые передачи в первом тайме и Англия повела 2:0, но в итоге не смогла удержать даже ничью, проиграв 2:3. В следующем принципиальнейшем матче с немцами Бекхэм снова отдал великолепнейшую голевую передачу со штрафного на Алана Ширера и Англия выиграла 1:0, но затем англичане уступили Румынии 2:3 и вылетели из чемпионата. Бекхэм стал капитаном сборной в товарищеском матче против Италии, сохранил капитанскую повязку и в матче с Испанией, а потом и в квалификационных матчах Чемпионата мира 2002 с Албанией и Финляндией, последней он забил очень важный гол на «Энфилд Роуд» в Ливерпуле. Он отличился и дома, на «Олд Траффорд», когда забил решающий гол для сборной в ворота сборной Греции в октябре 2001 года, что позволило сборной Англии сохранить своё первое место и попасть в Японию и Южную Корею. Но за месяц до начала чемпионата мира, аргентинец Дюшер из Депортиво Ла-Корунья на «Олд Траффорд» ломает левую ногу Бекхэма, совершая неоправданно жёсткий подкат. Вся нация, поклонники Бекхэма и сборной Англии по всему миру ждали возвращения Бекхэма в строй до начала мирового первенства. И он поправился, хотя как утверждали врачи не до конца, и помог сборной сначала сыграть в ничью 1:1 с очень сильной сборной Швеции, потом забил пенальти в ворота Аргентины, которая считалась одним из главных фаворитов чемпионата. Ничья в последнем матче с Нигерией 0:0 вывела сборную в следующий раунд, где англичане во главе с Бекхэмом, сделавшим две голевые передачи, победили датчан 3:0 и попали в четвертьфинале на сборную Бразилии.Где сборная Англии была остановлена восходящей футбольной суперзвездой Роналдиньо, который забил гол в ворота Симену и отдал голевую передачу на Ривалдо. Но несмотря на поражение, дома англичан встретили как героев. В начале августа 2010 года Фабио Капелло сделал неожиданное заявление о том, что не намерен больше вызывать Бекхэма в сборную: «Я хочу поблагодарить Дэвида за его помощь на Кубке мира, однако на этом всё; он, наверное, слишком стар»[119]. Также тренер объявил, что полузащитник сможет провести последнюю игру и попрощаться с болельщиками, однако Дэвид отказался проводить прощальный матч за сборную. Дэвид Бекхэм заявил, что не собирается покидать ряды сборной, ему хочется поучаствовать в отборочных играх Чемпионата Европы 2012 и даже на самом чемпионате. 15 ноября 2011 года, отвечая на вопрос, имеет ли Бекхэм шансы попасть в состав сборной на Евро-2012, Капелло сказал: «Нет. Я думаю, он будет включен только в олимпийскую сборную. Но у меня еще есть время, чтобы принять решение».

16 мая Бекхэм заявил об уходе из профессионального футбола по окончании текущего сезона заявив: Я думаю, пришло время завершить карьеру и выступление на таком высоком уровне. Я хочу поблагодарить всех моих одноклубников, партнеров и великих наставников, которые многому меня научили. Также спешу поблагодарить болельщиков, которые постоянно поддерживали меня и придавали сил к новым достижениям».

Карьера Бекхэма получилась очень насыщенной , богатой на трофеи , с одноклубниками мирового класса , с фантастическими голами и головокружительными победами , которые добывались в героических моментах , и не без участия в этих моментах самого англичанина . Много достижений , много побед , огромный вклад в развитие футбола , титул первого стильного футболиста, и статус легенды – это все Девид Бекхэм , человек , чья правая нога была похожа на волшебную палочку из книг Джоан Роулинг .