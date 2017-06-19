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    ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОТРЯД
    Блог о тех, кто уже не играет в футбол, но продолжает вдохновлять миллионы людей
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