Видео повторы – зло или панацея?

Второй день Кубка Конфедераций дал много нового для размышления, если в первом матче Россия – Новая Зеландия обращаться к видео повторам не стали, то сегодня четыре момента, два отмененных гола и два спорных момента.....

Ну вот и завершился второй день Кубка Конфедераций, который принес много положительных (кому-то) и непонятных (позже объясню почему) эмоций. Главное нововведение всего мирового футбола вступило в силу на официальных турнирах в полной красе.

Вчерашний матч открытие, остался без «прогресса», имею ввиду не потребовалась ни разу новая система видео повторов, хотя для болельщиков есть спорный момент, когда Полоз был сбит (как видно на повторах) в штрафной, но судья промолчал и ни кто особо спорить не стал. Тут у меня возник первый вопрос... Могут ли игроки требовать просмотра эпизода судьей для установления истины? Это нормальная практика, например в большом теннисе игроки могут попросить судью несколько раз за матч оспорить решение судьи и посмотреть повтор (там конечно свои нюансы, но не суть), мог ли Полоз потребовать у судьи просмотр видео повтора или игроки (тренеры, персонал) опять остались вне системы и только судья решает все на поле и вне его....

Ну вчерашний день уже, история приятная для нас, отпустим его и разберем что же произошло сегодня, а вот тут-то и начинается самое интересное.

Матч Португалия – Мексика войдет в историю как первый в котором был отменен гол при помощи видео повтора, тут конечно споров нет, мы все прекрасно видели на картинке что там был офсайд, вопрос только в том игроки просто выбегали из него или пытались сыграть.. игрок португальцев возвращает мяч в штрафную, мексиканский защитник выбивает головой мяч, португальцы снова подхватывают мяч продолжают атаку и Пепе забивает гол. В этом эпизоде даже судья должен был поднять флажок, так что я согласен с отменой гола. Видео повтор сработал на ура... Был еще момент когда ждали решения судьи со вторым голом португальцев, но там сколько раз я не пересматривал повтор не увидел ни чего даже для причины по которой судья мог бы сомневаться в правильности забитого мяча.

А вот матч Камерун – Чили внес сомнения (и непонятные эмоции) в честности видео повторов....

В этом моменте видео операторы (назовем так людей ответственных за повторы) усмотрели офсайд, и отменили гол Варгаса, хорошо, что Чили выиграли и этот момент забудется (2:0, или 3:0 главное победа). На последних минутах, опять же гол Варгаса, был отменен сначала, Санчес с середины поля убегал из точно такой же позиции и боковой поднял флажок, хоть и с запозданием, а после видео повтора было принято решение о взятии ворот...

Честно сказать в этом матче все решения судьи я воспринимал без особых споров (кто выиграет мне все равно, главное пусть побеждает наша сборная), но одно у меня осело в подсознании точно, к каждому голу можно придраться и найти причину его отменить... и это самое страшное, ведь 95% мячей забиваются посте борьбы, обыгрышей противников с применением силы (укрывание корпусом, захваты руками и т.д.), при стандартах борьба в воздухе, пассивное вне игры (на стоп кадре кстати ни как не определить «пассивное – активное»). Остаются дальние удары, но где гарантия, что до этого другой игрок играл чисто....

Вот и вытекает вопрос действительно ли это попытка очистить футбол или новый виток коррупции для богатых, ведь победа будет стоить в разы дороже (заплатить одному человеку или «пусть будет» пятерым), попытка убрать клубы чуть выше середняков (не входящих в G20 или как там...) из этой игры, но как говориться «будем посмотреть» и надеется на лучшее....

P.S. ошибки судьи, решение принятое за секунды, можно простить и понять, но ошибки при детальном рассмотрении эпизода, надеюсь таких не будет, хотя сегодня было очень близко (Чили), – это непредумышленное (а может и умышленное) убийство! А за такое есть статья в УК РФ.