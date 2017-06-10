Сколько будет длиться волшебство сборной Швейцарии?

Одна из непримечательных сборных рвется в Россию,рассмотрим подробнее.

Вот и отгремела первая половина отборочных раундов к Чемпионату Мира в России 2018.Уже произошло множество интересных событий,таких как стандартный один гол Сан-Марино за квалификацию,триумф нападающего Московского Спартака– Квинси Промеса в сборной Голландии,минимальная победа Шведов над Французами,победа Андорры над Венгрией,Северная Ирландия на 2-ом месте в группе C,продолжение Исландской сказки и многое другое,но самое главное событие-это 6 из 6 побед сборной Швейцарии под руководством тренера,уволенного из Лацио.

Впервые в своей жизни я заметил эту сборную 16 июня 2010 года,в матче Чемпионата Мира в ЮАР против сборной Испании.Я был сравнительно молод и считал Испанцев машиной,которую остановить не возможно.Однако в этот день скромная сборная Швейцарии убедила меня в обратном.Хотя Испанцы полностью превосходили Швейцарцев по владению (63%-37%),ударам (24-8),угловым (12-3)-это не помешало на 52-ой минуте матча Дердийоку выйти 1 на 1 с вратарем,который смог парировать удар,но мяч отскочил Фернандешу,который хладнокровно затолкал мяч в ворота Испании.И,хотя,потом последовало поражение 1-0 от Чили и ничья с Гондурасом из-за которых Швейцарцы остались за бортом ЧМ 2010,именно в этот день я начал воспринимать эту сборную всерьез.

С тех самых пор прошло почти 7 лет.И вот,в Группе B отборов на Чемпионат Мира по футболу 2018 в России,сборная Швейцарии выигрывал 6 из 6 матчей,забив 12 мячей и пропустив всего 3 гола (2 от Венгрии и 1 от Андорры).Казалось бы,вполне возможно,но группа не из самых легких.Тут и действующие чемпионы Европы-Португальцы и нашумевшие в отборах на ЕВРО-2016 Фарерские Острова,крепкие Латвийцы.Есть все шансы выйти с напрямую на ЧМ,достаточно выиграть остальные (Не самые сложные) матчи и сыграть в ничью с Португалией.

Сейчас в рейтинге Фифа Швейцария занимает 9-ое место (Лучший их результат-3е место в 1993,а худший результат рейтинга-83е в 1998 году) и есть все шансы подняться выше.Сборная уже попала в дивизион А Лиги Наций,которая будет проводиться летом 2019 года.На последнем чемпионате мира в Бразилии команда дошла до 1/8 финала,где проиграла будущему финалисту-Аргентине 1-0.Лучший результат Швейцарцев на чм был 1/4 на домашнем ЧМ.В Чемпионате Европы дела не лучше, главное достижение – 1/8 финала на ЧЕ 2016 во Франции.Проще говоря сборная Швейцарии ничем не отличалась от других сборных-середняков.Сейчас же у команды есть шансы показать себя на Чемпионате Мира,если не растеряют лидеров и форму.А с чего все началось?И в чем причины успеха?

С 2008 по 2014-ый год тренером сборной был Оттмар Хитцфельд,который вывел сборную на Чемпионат Мира в ЮАР.Далее,в 2012 году,сборная не смогла пройти на Чемпионат Европы,дав шанс проявить себя Англичанам и Черногорцам.

После Чемпионата Мира 2014 в команду пришел новый тренер – Владимир Петкович , который является тренером Швейцарии по сей день.Владимир пришел в сборную из итальянского Лацио,с которым выиграл кубок Италии 2012/13 года

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Именно этот человек сейчас гоняет всю группу B.Каких-либо сверхцелей руководство перед ним не ставило,он собственноручно поставил команду,с отличным составом.Тут и опытный защитник Стефан Лихштайнер из «старой сеньоры», и знаменитый Джердан Шакири,и Гранит Джака из Арсенала,и Адмир Мехмеди,который один из лучших в Байере на данный момент.

И вот, 6 сентября 2016 года на стадионе Базеля наступило время первого матча в отборах.Португалия-Швейцария.Португальцы были явными фаворитами этого матча,после триумфального ЧЕ 2016.Фаворитом Португалия была ровно до 24-ой минуты игры,когда Эмболо Брель оказался первым на добивании и заставил Руи Патрисио вытаскивать мяч из сетки.А после 30-ой минуты игры вся Португалия молча досматривала матч.Мехмеди Адмир с пасса Хариса Сеферовича отправил мяч в правый верхний угол ворот.2-0.Далее игра успокоилась,впредь до второго тайма,где в промежуток с 57 по 67 минуты Португальцы расстреливали ворота Зоммера.Концовка запомнилась удалением в стане Швейцарцев.Джака Гранит получил вторую желтую на 93-ей минуте матча и покинул поле.Матч закончился со счетом 2-0 в пользу Швейцарии.

Уже во втором матче ,на стадионе в Будапеште,Швейцарцам пришлось изрядно попотеть в гостях против сборной Венгрии.Весь матч до 51-ой минуты прошел довольно спокойно,но далее началась какая-то голевая феерия.За 39 минут влетело аж 5 мячей в разные ворота.На 51-ой минуте отличился Харис Сеферович,на что уже на 53-ей минуте ответил нападающий Венгров Адам Салаи.Через 14 минут сборной Венгрии пришлось опять побыть в роли догоняющих,Рикардо Родригез закатил гол в ворота Петера Гулачи.И когда все уже приближалось к ничьей 2-2,на 90-ой минуте удачно сыграла замена,гол забил,вышедший на поле,Валентин Штокер.Так сборная Швейцария ушла от потери очков и выиграла со счетом 3-2 на самых последних минутах матча.

10 октября 2016 года Швейцарцам предстоял самый простой матч в группе.С Андоррой.Сборная одна из самых слабых в мире (Однако в 6-ом туре она смогла выиграть у Венгров).Ожидалось много голов от сборной Швейцарии,однако матч оказался весьма скучным,благодаря голам Шёра Фабиана с пенальти и Мехмеди,»белые кресты» праздновали победу со счетом 2-1,пропустив на 90-ой минуте матча.

Далее последовала серия из 3-ех побед,без пропущенных мячей. Две довольно простых победы над сборной Фарерских Островов (Оба матча 2-0,где забивали Лихштайнер и Дердийока в первом матче и дублем Джаки во втором).С Латвией был забит всего лишь 1 гол.На 66-ой минуте забил,вышедший на замену,Йосип Дрмич.

И вот, 31-ого августа 2017-ого года Швейцарцев ждет домашний матч с одним из аутсайдеров групп – Андоррой.Матч опять не светится афишей и не обещает быть зрелищным,однако стоит вспомнить первый матч,где «красные» пощекотали себе нервы на последних минутах матча.И все мы ждем той самой главной,ключевой,решающей все,встречи с Португалией.Продолжится ли сказка Швейцарии или придется бороться за выход в стыковых матчах,покажет время.

Так в чем же главная сила команды? Есть несколько причин. Первая из них – это правильные тренерские решения.Владимир Петкович нашел ключик к каждому игроку команды.Ни всем тренерам это под силу.Правильные тактические решения и своевременные замены принесли победы уже как минимум в 2-ух матчах отборов к ЧМ. Вторая причина – это команда,в которой способны забивать все,а не только 1 игрок,как в Португалии.Больше всех забили Мехмеди и Джаки,которые забили всего по 2 мяча!Среди топ-40 бомбардиров отборов нет ни одного Швейцарца,потому-что играет и забивает вся команда, аналогично с гол+пас.

Третья причина– это 32-летний полузащитник Уотфорда Валон Бехрами.Игрок с двойным гражданством (Косово-Швейцария),выступающий за последних проводит отличные матчи за сборную,отдавая важные пасы и показывая уровень именно игрока сборной с большим опытом игры.

Четвертая причина– Адмир Мехмеди.Игрок,поймавший свою игру в сборной и в Байере.Кстати,он может быть знаком и СНГ-фанатам.Адмир провел 2 года в Киевском Динами и забил 1 гол.

Пятая-главная причина – это атмосфера в команде.Парни явно поймали «хайп» и могут выкладываться даже выше своих способностей.Все игроки и тренер настроены только на 1 путь– в Россию.И не в качестве зрителей,а в качестве сборной,которая сможет составить конкуренцию другим ведущим мировым футбольным державам.

Ну а нам остается только верить в этих парей,в то чудо,что они могут совершить.Именно такие чудеса и делают футбол интересным.

Всем огромное спасибо за внимание.