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    «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ВАЛЬВЕРДЕ В «БАРСЕЛОНЕ»

    3 июня 2017
    В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ВАЛЬВЕРДЕ ВОШЛИ ПЯТЬ ИГРОКОВ «БАРСЕЛОНЫ»

    В «черный список» Эрнесто Вальверде, который уже сегодня может быть объявлен новым главным тренером каталонской «Барселоны», вошли пять игроков «сине-гранатовых».

    Как информирует испанская пресса, в случае назначения 53-летнего специалиста наставником команды он будет готов расстаться с защитниками Жереми Матье и Люкой Динем, хавбеками Ардой Тураном и Андре Гомешем, а также форвардом Пако Алькасером. Кроме того, покинуть «Барселону« могут Андрес Иньеста и Рафинья – первый намерен обсудить свои перспективы в коллективе с новым главным тренером и уже после этого будет принимать решение о своем будущем, а второй хочет иметь стабильную игровую практику.

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