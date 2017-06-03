«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ВАЛЬВЕРДЕ В «БАРСЕЛОНЕ»

В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ВАЛЬВЕРДЕ ВОШЛИ ПЯТЬ ИГРОКОВ «БАРСЕЛОНЫ»

В «черный список» Эрнесто Вальверде, который уже сегодня может быть объявлен новым главным тренером каталонской «Барселоны», вошли пять игроков «сине-гранатовых».

Как информирует испанская пресса, в случае назначения 53-летнего специалиста наставником команды он будет готов расстаться с защитниками Жереми Матье и Люкой Динем, хавбеками Ардой Тураном и Андре Гомешем, а также форвардом Пако Алькасером. Кроме того, покинуть «Барселону« могут Андрес Иньеста и Рафинья – первый намерен обсудить свои перспективы в коллективе с новым главным тренером и уже после этого будет принимать решение о своем будущем, а второй хочет иметь стабильную игровую практику.