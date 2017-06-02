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    про футбол Все блоги -

    Почему не нужно развивать футбол

    2 июня 2017
    Собственно говоря, по той же причине, по которой не нужно пытаться разбудить труп или есть суп вилкой – это просто бессмысленно. Так считает блог «Про футбол». И объясняет свою позицию.

    Почему английская Премьер-лига – лучшая в мире? Может быть, в Англии начали развивать футбол и, наконец, развили? Почему каждый матч чемпионата Бразилии или Аргентины собирает полный стадион, и для этого не требуется никаких особенных усилий со стороны федераций футбола и прочих спортивных министерств?

    Каждый день мы слышим и читаем о том, какая новая модель развития футбола внедрена в московской/ростовской/тамбовской области, каждый день мы читаем истории о замечательном футбольном клубе из Томска и других не менее гениальных клубах. Не нужен никому футбол в Томске – расформируйте это убогое подобие футбольного клуба и занимайтесь чем-нибудь более интересным. Есть деньги у «Томи», нет денег у «Томи» – это неважно. Никто не будет на это смотреть. Никогда. Не нужно гнать людей на эти убогие стадионы, не нужно заполнять эфир этим безобразием.

    В нашей стране «развитие футбола» почему-то является причиной. «Давайте будем развивать футбол – он станет популярным, будем зарабатывать деньги». Тогда как в других странах (Англии, Испании, Германии, Бразилии) развитие футбола – это следствие. Люди обожают футбол, они готовы тратить половину зарплаты на билеты, атрибутику, на поездки на выездные матчи. И тогда уже, в следствии этой «футбольной любви», стало понятно, что на ней можно зарабатывать. «Давайте продавать трансляции по всему миру – люди будут смотреть, потому что это интересно. Давайте строить стадионы, чтобы людей пришло еще больше, чем приходит сейчас». А теперь вспомним строительство стадионов в России (гомерический смех).

    Речь идет не только о развитии футбола в России, но и развитии футбола вообще. Половина зрителей на матчах MLS – туристы, потому что американцам плевать на футбол. У них лучший на планете баскетбол, хоккей и американский футбол. Но нет, упорно эти «дэвиды бэкхэмы» создают новые команды, строят футбольные базы, покупают игроков из Европы. Хочется сказать: ребята, перестаньте, футболу без вас хорошо!

    Многие очень негативно высказывались о последних нововведениях УЕФА. Теперь, с сезона-2018/19, четыре лучшие лиги мира будут иметь по четыре прямые путевки в групповой этап Лиги Чемпионов, что заметно уменьшает шансы попасть туда командам из Исландии, Венгрии, Швеции, Австрии и России. Вопрос. А зачем вообще всем этим «Лудогорцам», «Мальме» и «Ростовам» играть в сильнейшем турнире планеты? «Манчестер Юнайтед» или «Интер», вылетая из Лиги чемпионов, теряет все. «Ростов» же попадая в такой турнир лишен какой-либо мотивации. Выиграть Лигу чемпионов они не смогут. Пять точных пасов между игроками «Ростова» – комментатор дерет глотку от счастья, не говоря уже об ударе в створ ворот или каком-нибудь шальном голе. То есть, «Ростов» просто участвуя в Лиге чемпионов, просто выходя на поле против «Атлетико» или «Баварии» – уже на седьмом небе от счастья. О каком футболе здесь идет речь? В настоящем футболе должна быть хотя бы равная мотивации у играющих друг против друга команд.

    Напоследок приведу пример, правда из второго по значимости европейского турнира – Лиги Европы. Жозе Моуринью сделал отличный подарок Курбану Бердыеву: кубок с эмблемой «Манчестер Юнайтед» и надписью «Round of 16». На простом и понятном языке это значит: радуйтесь, что вообще с нами сыграли, ваш потолок: выйти на поле в одно время с «Манчестером», вот вам и награда. Настоящие мужики, не правда ли? Вышли на поле «Олд Траффорд».

    В общем, с футболом все хорошо, перестаньте его развивать. Миллион лет пройдет, а мы, по-прежнему, с удовольствием включим «Ювентус» – «Реал».

    Рейтинг: 3.3 Голосов: 27
    Комментарии22
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 4 июня 2017, 13:34

      У двух человек не раскрылся парашют, пессимист кричит падаю, оптимист лечу. Что такое футбол? Футбол это школа командной игры для любого мыслящего человека, и даже на плохо мыслящего воздействует через подсознание. Больной душевно одиночка, который боится одиночества, не умеет общаться с людьми будет нападать на футбол и ныть. Футбол нужно пропагандировать и больше показывать, увидев игру Роналду, таких клубов,как Реал и Ювентус, ребёнок захочет повторить и достичь большего. Умный папа, увидев способности, постарается сделать всё, чтобы эти способности развить. Помочь ребёнку найти себя, и кому то из детей найти себя в футболе,кому-то в футболе, кому-то в музыке, физике,математике, создании ракет и самолётов, вот истинная задача настоящего просвещения!

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      Рейтинг: +10

      Rolando108 > Егор Велунов 5 июня 2017, 18:40

      У двух человек не раскрылся парашют, пессимист кричит падаю, оптимист лечу. В итоге оба разбились!

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Rolando108 5 июня 2017, 18:41

      Скучно :)

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      Рейтинг: +10

      oldkozerog 1 3 июня 2017, 16:53

      И британцам и шотландцам прямо в сетку из Москвы залетали мячи. И английская лига была сильнейшей в мире, и легов не было. Наверное, рыба гниет с головы

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 июня 2017, 15:55

      Как говорил, ныне покойный, товарищ Ювенал: "Хлеба и зрелищ!"
      Ежели с хлебом проблемы, то и зрелищ вряд ли захочется. В трудах праведных и не очень, а так же в личное время, которое оно бы потратило на футбол, население нашей необъятной Родины, старается решать свои проблемы, постоянно предоставляемые государством.
      При Советах, времени свободного было море, а интернета и всяких виджетов-гаджетов не было и в помине, вот народ и тянулся на стадион, где можно было "выдавить из себя раба".

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 июня 2017, 15:21

      Футбол нужно отпустить в свободное плавание, отменить лимиты и другие ограничения.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июня 2017, 09:45

      Вот прямо под всем подпишусь широким росчерком пера.
      Футбол в России - это не зрелище, это сфера выкачивания бабла ... он не для людей, а для кучки ленивых бездарей, которые там "кормятся" по большей части за народные средства ... Зрители - это всего лишь антураж, призванный хоть как-то оправдывать многомиллионные траты из бюджета, гос. монополий и прочих "народных карманов". Там где футбол действительно популярен, зритель платит за игру, поэтому там "делают зрелище"! ... Представим на секунду такое в России ... Сколько болельщиков готовы платить за такое убожество и в каких суммах это будет выражаться? ... Вот у нас в большинстве случаев так, появляются бюджетные прилипалы, якобы радеющие за культурные ценности ... и разводят вид бурной деятельности с нулевым выхлопом ... ну а хрен ли, для народа же!!! ... за его же деньги ... отчего же не заняться никому не нужной фигней ...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 09:33

      МЫ НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! а развивать надо все и не только футбол и спорт в целом но в разумных целях а не в истерике как сейчас все ради проведения ЧМ он пройдет и опять все на все наплюют особенно те политики которые сейчас горланят больше всех чтобы лишний раз засветиться вот прошла Олимпиада в Сочи и что забыли про сооружения зимних видов спорта ничего там не происходит ни на катках ни на горных трассах ни на бобслейных вообще ничего а сколько денег вбухали а отдачи ноль тоже самое будет и на вновь построенных стадионах кто на них пойдет если даже команд на большинстве их нет

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 07:05

      В Европе пол зп тратят на билеты,выезды!У нас потратишь))))

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 3 июня 2017, 01:09

      Первая половина статьи (до фотки со стадиона) - не в бровь, а в глаз.
      А вот со второй очень трудно согласиться

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 3 июня 2017, 00:25

      надеюсь логическое продолжение "почему нужно развивать футбол" - будет?

      а так... двоякое какое-то мнение о статье... "на матчах млс - половина туристы", а очень многие пишут - о том, что на стадионы там стало ходить больше людей, притом в таких штатах и городах - о которых и сами американцы не смогут сказать "где это точно находится"

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2017, 22:45

      Дурачек какой то эту брехню написал..наххх вообще развивать экономику...фермерское хоз-во...медицину итд...жили же люди в пещерах и похххх...давайте тоже на все забьем и как допотопные люди будем жить

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      Рейтинг: +11

      ruscouser > алекс88 3 июня 2017, 00:31

      медицину нужно развивать, потому что существует куча неизлечимых болезней, а от экономики зависит благосостояние граждан. так что развитие уже совершенного вида спорта в твой список никак не попадает.

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