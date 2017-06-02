Почему не нужно развивать футбол

Собственно говоря, по той же причине, по которой не нужно пытаться разбудить труп или есть суп вилкой – это просто бессмысленно. Так считает блог «Про футбол». И объясняет свою позицию.

Почему английская Премьер-лига – лучшая в мире? Может быть, в Англии начали развивать футбол и, наконец, развили? Почему каждый матч чемпионата Бразилии или Аргентины собирает полный стадион, и для этого не требуется никаких особенных усилий со стороны федераций футбола и прочих спортивных министерств?

Каждый день мы слышим и читаем о том, какая новая модель развития футбола внедрена в московской/ростовской/тамбовской области, каждый день мы читаем истории о замечательном футбольном клубе из Томска и других не менее гениальных клубах. Не нужен никому футбол в Томске – расформируйте это убогое подобие футбольного клуба и занимайтесь чем-нибудь более интересным. Есть деньги у «Томи», нет денег у «Томи» – это неважно. Никто не будет на это смотреть. Никогда. Не нужно гнать людей на эти убогие стадионы, не нужно заполнять эфир этим безобразием.

В нашей стране «развитие футбола» почему-то является причиной. «Давайте будем развивать футбол – он станет популярным, будем зарабатывать деньги». Тогда как в других странах (Англии, Испании, Германии, Бразилии) развитие футбола – это следствие. Люди обожают футбол, они готовы тратить половину зарплаты на билеты, атрибутику, на поездки на выездные матчи. И тогда уже, в следствии этой «футбольной любви», стало понятно, что на ней можно зарабатывать. «Давайте продавать трансляции по всему миру – люди будут смотреть, потому что это интересно. Давайте строить стадионы, чтобы людей пришло еще больше, чем приходит сейчас». А теперь вспомним строительство стадионов в России (гомерический смех).

Речь идет не только о развитии футбола в России, но и развитии футбола вообще. Половина зрителей на матчах MLS – туристы, потому что американцам плевать на футбол. У них лучший на планете баскетбол, хоккей и американский футбол. Но нет, упорно эти «дэвиды бэкхэмы» создают новые команды, строят футбольные базы, покупают игроков из Европы. Хочется сказать: ребята, перестаньте, футболу без вас хорошо!

Многие очень негативно высказывались о последних нововведениях УЕФА. Теперь, с сезона-2018/19, четыре лучшие лиги мира будут иметь по четыре прямые путевки в групповой этап Лиги Чемпионов, что заметно уменьшает шансы попасть туда командам из Исландии, Венгрии, Швеции, Австрии и России. Вопрос. А зачем вообще всем этим «Лудогорцам», «Мальме» и «Ростовам» играть в сильнейшем турнире планеты? «Манчестер Юнайтед» или «Интер», вылетая из Лиги чемпионов, теряет все. «Ростов» же попадая в такой турнир лишен какой-либо мотивации. Выиграть Лигу чемпионов они не смогут. Пять точных пасов между игроками «Ростова» – комментатор дерет глотку от счастья, не говоря уже об ударе в створ ворот или каком-нибудь шальном голе. То есть, «Ростов» просто участвуя в Лиге чемпионов, просто выходя на поле против «Атлетико» или «Баварии» – уже на седьмом небе от счастья. О каком футболе здесь идет речь? В настоящем футболе должна быть хотя бы равная мотивации у играющих друг против друга команд.

Напоследок приведу пример, правда из второго по значимости европейского турнира – Лиги Европы. Жозе Моуринью сделал отличный подарок Курбану Бердыеву: кубок с эмблемой «Манчестер Юнайтед» и надписью «Round of 16». На простом и понятном языке это значит: радуйтесь, что вообще с нами сыграли, ваш потолок: выйти на поле в одно время с «Манчестером», вот вам и награда. Настоящие мужики, не правда ли? Вышли на поле «Олд Траффорд».

В общем, с футболом все хорошо, перестаньте его развивать. Миллион лет пройдет, а мы, по-прежнему, с удовольствием включим «Ювентус» – «Реал».