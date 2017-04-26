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    Казахстанские болельщики «СПАРТАКА» Все блоги -

    Спартак-чемпион!!!!!!!!!!!!!!!!

    26 апреля 2017
    3 победы отделяют Спартак от долгожданного чемпионства!!!!!!!!!!!!!! Поздравляем!!!!!!!!

    В это сезоне московский Спартак заслужил чемпионство,плюс тренер вдохнул в игроков уверенность в своих силах,стиль игры не изменился,но появился дух победителя,победы доставались нелегко,порю на последних минутах,это ли не показатель,играют до последней минуты.Победа Спартака в чемпионате закономерна,плюс еще конкуренты в этом году не показывают тот футбол,который демонстрировали в прошлом году.Это касается ЦСКА и Зенита,чехарда с тренерами не принесла этим клубам изменений в лучшую сторону.Поздравляю Спартак!!!!!!!!!! Молодцы!!!!!!!!

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