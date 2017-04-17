За бедного румына замолвите слово

Отчаянная попытка образумить Алексея Миллера

Начнем с того, что я не люблю все, что связано с Санкт-Петербургом, кроме группы «Сплин». Соответственно и сине-бело-голубой денежный мешок мне тоже мало приятен. И каждое поражение «Зенита» я рассматриваю как шанс на то, что футбол у нас в стране начнет нормально развиваться. Но отбросим предрассудки и поговорим открыто. Луческу увольнять нельзя. Точнее, безусловно, можно. Просто не нужно.

Престарелый румын ведь не виноват, что пришел в «Зенит» в самый неподходящий момент. Халк и Витсель ушли, Лодыгин окончательно превратился в среднего вратаря, Жулиано хватило только на несколько месяцев, а Кокорин и Нету все никак не поймут, что их потолок – быть водоносами для отчаянных парней Валерия Петракова из Томска. Еще как на грех и «Спартак» в коем-то веке не разбазарил стартовые эмоции и провел чемпионский сезон, чего не случится еще лет 20.

Безусловно, этот сезон стал неудачным для «Зенита». И в этом есть вина Мирчи, но было бы безответственно не дать ему провести работу над ошибками. Румын впервые за много лет участвует не в шапито-шоу под названием чемпионат Украины, а в более-менее адекватном турнире. Дайте ему привыкнуть. «Зенит» вполне еще способен выйти в Лигу Чемпионов, и тогда сезон точно нельзя будет назвать провальным. В конце концов, хочется верить в слоновой башне, где сидят боссы «национального достояния», тренеров выбирают хоть с каким-то видением будущей стратегии, а не просто на уровне «получится – не получится». А в таком случае, тренеру нужно давать МИНИМУМ два сезона.

Да и в конце концов, никто маститее Луческу в Петербург сейчас не приедет. А ломать судьбу и карьеру Сергею Семаку, бросая его сейчас на баррикады, было бы необычной подлостью со стороны Алексея Борисовича.