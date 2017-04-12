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    Веселый Снейдер Все блоги -

    Беспорядки в футболе которые привели к большому количеству смертей.

    12 апреля 2017
    Беспорядки в футболе–одна из темных сторон футбола.

    Давка.

    Когда: 9 марта 1946 года

    Где: Болтон. Англия.

    Чемпионат Англии, матч «Болтон» — «Сток Сити». Тысячи безбилетных болельщиков прорвали заградительные барьеры, создав давку. 33 человека погибло, более 400 ранено.

    Беспорядки.

    Когда: 6 ноября 1955 года

    Где: Неаполь. Италия.

    Стадион «Сан-Паоло». Чемпионат Италии, матч «Наполи» — «Болонья». После назначения пенальти в ворота хозяев на поле и трибунах возникли массовые беспорядки со стрельбой. 152 человека раненых, в их числе 52 полицейских и карабинера.

    Беспорядки.

    Когда: 24 мая 1964 года

    Где: Лима. Перу.

    Национальный стадион. Матч олимпийских сборных Перу и Аргентины. Атака полиции на зрителей с применением слезоточивого газа. В давке погибло 318 человек, более 500 ранено.

    Перестрелка.

    Когда: 23 июня 1968 года

    Где: Буэнос-Айрес. Аргентина.

    Стадион «Монументаль». После матча «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» возникла перестрелка болельщиков. В давке погибло 74 человека.

    Война из-за футбола.

    Когда: 15 июля — 20 июля 1969 года

    Война Гондураса и Сальвадора после поражения гондурасцев в отборочном матче к чемпионату мира 1970 года. 3 000 убитых, 6 000 раненых.

    Давка.

    Когда: 20 октября 1982 года

    Где: Москва. СССР.

    Стадион «Лужники». Матч Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем». В давке при выходе со стадиона на последних минутах матча погибло 66 человек. Самый трагический случай в истории советского и российского спорта.

    Чародей-голкипер.

    Когда: 14 сентября 2008 года

    Где: Бутембо. Демократическая Республика Конго.

    Во время матча внутреннего чемпионата Демократической Республики Конго, между клубами «Сокозаки» и «Ниуки», голкипер клуба «Ниуки» начал колдовать во время матча. Голкипер выбежал на поле и попытался наложить на соперников из команды «Сокозаки» чары, которые должны были помочь «Ниуки» одержать победу. В результате его действий между футболистами началась драка, которая спровоцировала беспорядки среди болельщиков. Полицейские применили против болельщиков слезоточивый газ. В результате беспорядков 11 человек погибли, ещё несколько получили ранения.

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