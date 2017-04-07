8 самых неожиданных матчей в истории футбола.

В данной подборке «Веселый Снейдер» собрал самые неожиданные матчи в истории футбола, а так же курьезные случаи, произошедшие на футбольных матчах и тем самым сделавшие их уникальными.

Группа парашютистов.

Во время футбольного матча в Бразилии ветер снёс группу парашютистов прямо на футбольное поле и один из них упал прямо на вратаря когда тот пытался овладеть мячом, в результате мяч оказался в воротах. Судья не взирая на протесты футболистов потерпевшей команды засчитал гол ссылаясь на то что это было вмешательством высших сил.

Испанская коррида.

В испанском городе Фуэнте местная команда принимала футболистов клуба «Гонша». Прошло несколько минут, а гости вели со счетом 2:0. И вдруг на поле, словно на манеже для корриды, появляется разъяренный бык, затем другой, третий. Игроки и судьи, не владевшие навыками матадора, бросились врассыпную. Публика последовала из примеру. Судья, едва успевший скрыться в раздевалке, осторожно выглянул в окно: быки все еще носились по полю. Игру пришлось отменить. Вскоре выяснилось, что быков, подготовленных для корриды, выпустил заядлый болельщик местного клуба, дабы не допустить крупного проигрыша своей команды.

Ошибка организаторов.

В 1959 году в немецком Гельзенкирхене администрация стадиона по ошибке назначила гандбольный и футбольный матчи в одно время. Никто из спортсменов не хотел уступать право проведения игры. В результате матчи проводились одновременно и были доведены до конца, а на поле было четыре команды и два мяча.

Самый недисциплинированный матч.

3 ноября 1969 года в Великобритании состоялся «самый недисциплинированный» в истории футбола матч. Команды «Тонгхэмского молодежного клуба» и «Хау-ли» настолько грубо боролись за местный кубок, что арбитру пришлось наказать всех 22 игроков, включая одного отправленного в госпиталь, и даже судью на линии.

Военный переворот.

Чтобы выйти в финал Чемпионата мира СССР должна была сыграть отборочный матч с Чили.Первый матч состоялся в Москве и закончился 0:0.Второй в Сантьяго,однако в сентябре там произошёл военный переворот и к власти пришла военная хунта,на стадионе «Насьональ» пришедшая к власти хунта держала десятки тысяч заключённых,но к моменту приезда команды СССР порядок на стадионе навели и заявили о полной безопасности нашим футболистам.СССР отказалась ехать в Чили,чиновники ФИФА пригрозили тех.поражением.21 ноября,в отсутствии зрителей и СССР,команда Чили по свистку арбитра начала с центра поля игру.Они все 90 мин.гоняли мяч по полю иногда загоняя его в «ворота противника».Матч был признан состоявшимся и на ЧМ-1974 в Германию поехала Чили.

Толстяк.

Одним из самых живописных персонажей в английском футболе был Уильям Фулк, по прозвищу «Толстяк»; выражение «больше, чем жизнь» было словно специально придумано для него. При росте 185 см он весил 96 кг, когда вступил в «Шеффилд Юнайтед» в 1894 году, а в конце карьеры его вес достигал 140 кг. Фулк, защищавший также ворота «Челси», «Брэдфорда» и сборной Англии, любил говорить: «Мне все равно, как они меня называют, пока меня вовремя зовут на ланч». Фулк не шутил: однажды он первым пришел к столу, где был накрыт завтрак для всей команды «Челси», и очистил стол до того, как подошли остальные. Его называли ходячим футбольным курьезом, и не без причины: однажды из-за него пришлось прекратить игру, потому что он решил покачаться на перекладине ворот, которая переломилась как спичка под его весом.

Рикошет.

В матче Чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Сандерлендом» был забит один из самых забавных голов. Нападающий «Сандерленда» Даррен Бент отправил мяч в ворота Пепе Рейна с помощью воздушного шарика, брошенного на поле болельщиками Ливерпуля. После удара Бента мяч попал в шарик и отрикошетил в ворота. Несмотря на возмущения игроков и фанатов арбитр засчитал гол.

Петух.

Появление на футбольном поле во время игры какого-либо из животных уже мало кого удивляет. Кошки, собаки, куницы появляющиеся во время матча, всё это было не раз, но всё же...Однажды, матч в рамках английской Премьер Лиги между «Блэкберном» и «Уиганом» пришлось прервать из-за того, что на поле выбежал петух, облаченный в наряд с символикой «Блэкберна». Несколько минут птица находилась на поле, успешно убегая от футболистов и стюардов. Однако, петуха все-таки поймал голкипер «Уигана» Али аль-Хабси.