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    Серия А – хет-трик за 8 минут.

    6 марта 2017
    Футболист «Торино» Белотти оформил хет-трик. Видео.

    Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти оформил хет-трик за 7 минут и 15 секунд.

    Ещё в тему про Белотти. Президент «Торино» Урбано Каир отметил, что не продаст своего игрока менее чем за 100 млн €.

    Можно отметить его слова :

    — Если бы я мог прямо сейчас написать стоимость Белотти в его контракте, то я написал бы 150 миллионов евро, — сказал Каир.

    — Он забил еще три сумасшедших гола, один лучше другого. Нам придется подождать и посмотреть готовы ли будут за него заплатить 100 миллионов евро. Надеюсь, что нет, потому что хочу сохранить такого футболиста. В данный момент мы просто наслаждаемся его игрой и голами.

    Многие прессы сообщают, что на игрока претендует лондонский «Арсенал».

    Напомню, в этом сезоне Белотти за «Торино» 25 матчей и забил 23 гола.

    ► Хочется добавить , что ему всего 23 года.

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