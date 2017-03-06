Серия А – хет-трик за 8 минут.

Футболист «Торино» Белотти оформил хет-трик. Видео.

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти оформил хет-трик за 7 минут и 15 секунд.

Ещё в тему про Белотти. Президент «Торино» Урбано Каир отметил, что не продаст своего игрока менее чем за 100 млн €.

Можно отметить его слова :

— Если бы я мог прямо сейчас написать стоимость Белотти в его контракте, то я написал бы 150 миллионов евро, — сказал Каир.

— Он забил еще три сумасшедших гола, один лучше другого. Нам придется подождать и посмотреть готовы ли будут за него заплатить 100 миллионов евро. Надеюсь, что нет, потому что хочу сохранить такого футболиста. В данный момент мы просто наслаждаемся его игрой и голами.

Многие прессы сообщают, что на игрока претендует лондонский «Арсенал».

Напомню, в этом сезоне Белотти за «Торино» 25 матчей и забил 23 гола.

► Хочется добавить , что ему всего 23 года.