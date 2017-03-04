Маурисио Почеттино: «Я в шорт-листе «Барселоны»? В этом огромном списке 100 человек»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что он является одним из претендентов на пост нового тренера «Барселоны».

«В этом огромном списке 100 человек. Когда я буду уходить из «Тоттенхэма», кандидатов на мою замену будет 50. Но не 100! Я всегда говорил, что хорошо разбираюсь в футбольных делах. Я знаю, как тут все работает, и вы тоже знаете. Я не воспринимаю это как лесть. Я понимаю, что сейчас мы работаем в одном из самых больших клубов Европы, а на мой взгляд «Тоттенхэм» входит в это число, мы показываем хороший футбол, у нас яркая команда и классные игроки. Поэтому вполне нормально, что мы привлекаем внимание со стороны других клубов со всего мира. Поэтому наши имена всплывают в разных списках», – сказал Почеттино.

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