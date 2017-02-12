мечты о 1/4 финале...

проводить мундиаль и молиться как же из группы выйти...-это даже не смешно!!!

всем привет. впереде неофициальный турнир под названием кубок конфедераций. я люблю Россию и я реалист. кстати за ошибки извиняюсь сразу. я пережил гол шевченко или филимонова...пережил 2002 год с молодым сычевым...пережил 7-1 от фигу и компании...пережил 2006 наслаждаясь игрой италянцев..2008-отдельная история просто спасибо гусу и аршавину..пережил словакию...разнесли бар в 2012 (россия-греция 0-1)...

теперь давайте серьезно. кто может составит состав сборной России на дом.чем.?

акинфеев

смольников новосельцев кудрящов щенников

денисов дзагоев

шатов миранчук смолов

дзюба(кокорин)

есть лучше варианты то давайте....можно про менталитет говорит можно о не донастроее говорить в той или иной игре. но когда за страну начнуть играть нормально? я устал плакать уже (кстати в 2008 тоже плакал но это совсем другие слезы были). наш главный тренер о чем думает? что мутко курить? что вообще происходить? или нас за идиотов считают или вообще ни как не считаються с нами.......

НАРОД ЖДУ ВАШИХ МНЕНИЙ О ШАНСАХ НА ЧМ 2018