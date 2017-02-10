«Пост №1»– смена!

Рейтинг тех, кто может сменить Джанлуиджи Буффона в сборной Италии

Доброго времени суток! Не так давно Джанлуиджи Буффону исполнилось 39 лет. В Ювентусе он может играть еще долгое время,потому как не теряет своих навыков с возрастом, но со сборной придется попрощаться в ближайшем будущем. Возможно, это произойдет после чемпионата мира в 2018 году. Порассуждаем о том, кто может сменить одного из лучших вратарей всех времен и народов в национальной сборной.

5. Никола Леали ( «Олимпиакос», 23 года)

Никола дебютировал в чемпионате Италии сезона 2010-2011, играя за футбольный клуб «Брешиа». Ему удалось стать основным вратарем команды и своей дальнейшей игрой привлечь внимание ряда солидных клубов. Несмотря на вылет «Брешиа» и потерю статуса основного вратаря в сезоне 2011-2012, Леали перешел в туринский «Ювентус» и получил статус «наследник Буффона». Сейчас голкипер находится в аренде в греческом клубе «Олимпиакос», но по-прежнему принадлежит «старой синьоре».

4. Симоне Скуффет ( «Удинезе», 20 лет)

Талантливый вратарь «зебр» продолжает наш рейтинг.



Симоне играл за юношеские национальные команды своей страны, является финалистом чемпионата Европы 2013 года в составе сборной Италии (до 17). В сезоне 2014-2015 Скуффет дебютировал за «Удинезе» и первые два матча для него обошлись без пропущенных мячей. Пошли разговоры о таланте молодого голкипера, которые Симоне подтверждал надежной игрой. Но затем, вместе с перестановками на тренерском мостике, произошли изменения и во вратарской линии. Сейчас пост №1 в команде из Удине за Орестисом Карнезисом, а Скуффет успел съездить в аренду в малоизвестный клуб «Комо», и сейчас является сменщиком грека, наблюдая за играми со скамейки запасных.

Несмотря на то,что Симоне потерял место в воротах «Удинезе»,он еще молод и безумно талантлив, что дает право считать его будущим вратарем сборной.

3. Сальваторе Сиригу («Осасуна», 30 лет)

В отличие, от двух предыдущих вратарей нашего рейтинга Сальваторе является опытным стражем ворот, поигравшим в топ клубе. Играя долгое время за «Палермо», Сиригу получил предложение от «ПСЖ» и перешел во французский клуб, где стал №1 на несколько сезонов. Сейчас, карьера опытного голкипера пошла на убыль. Сальваторе уехал в аренду из Парижа в Севилью, где не смог закрепиться в основном составе. После чего был продан «ПСЖ» в клуб «Осасуна». Сиригу сменщик Буффона в сборной Италии и, логично предположить, что заменит Джанлуиджи, в случае окончания его карьеру в национальной команде, даже несмотря на застой в клубной карьере.

2. Маттиа Перрин («Дженоа», 24 года)

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Второе место, на мой взгляд, заслуживает вратарь «Дженоа»– Маттиа Перрин, который уже входит в число вратарей сборной своей страны.

В клубе из Генуя голкипер находится с 2008 года. За это время он побывал в различных арендах, в клубах «Падова» и «Пескара». В команде «дельфинов» и состоялся дебют Маттиа в серии А. С 2013 года основной вратарь»Дженоа» и показывает стабильную игру, без видимых недочетов. В 2014 году состоялся дебют Перрина в составе сборной Италии, а, именно, в товарищеском матче со сборной Албанией.

1. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 17 лет)

Ну и, наконец, явный фаворит в гонке за место в сборной Италии, в случае ухода Буффона– Джанлуиджи Доннарумма. «Месси» вратарского цеха моментально ворвался во взрослый футбол и занял там крепкие позиции. Спокойная и безошибочная игра этого парня удивляют. Джанлуиджи побил уже один рекорд своего старшего тёски, став самым молодым вратарем в истории серии А. Выбил Диего Лопеса из основного состава «Милана» и успел уже дебютировать в национальной сборной. Все это– Джанлуиджи Доннарумма, который, имея грандиозный старт карьеры и неиссякаемый потенциал, может, как минимум, с наименьшими потерями в качестве заменить «бэтмена» в составе сборной Италии.