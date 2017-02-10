Евро-2020 – Лига Наций УЕФА. Зачем она нужна, и как туда попасть сборной России?

УЕФА проводит очередную реформу. Блог «121» анализирует, что за новый турнир придумали в европейском Союзе.

Каковы были предпосылки к созданию Лиги наций УЕФА?





УЕФА является ассоциацией ассоциаций и регулярно обсуждает и оценивает вместе со своими членами турниры как для клубов, так и для сборных. Стремление вдохнуть новую жизнь в футбол среди сборных и идея Лиги наций проистекают из желания УЕФА — и особенно Президента УЕФА — поднять уровень и престиж футбола среди национальных сборных. Со стороны ассоциаций, в свою очередь, есть пожелание придать больше спортивной важности футболу среди национальных сборных, поскольку все больше ассоциаций, тренеров, футболистов и болельщиков считают, что товарищеские матчи не обеспечивают должной спортивной борьбы.



Подробное и основательное обсуждение этого вопроса началось еще на стратегической встрече на Кипре в 2011 году и продолжалось на встречах в рамках программы Top Executive в течение трех лет. Если точнее, то на встрече генеральных секретарей в Стокгольме в 2013 году, стратегической встрече в Дубровнике в 2014 году, нескольких заседаниях Комитета УЕФА по соревнованиям для национальных сборных и, наконец, на ряде региональных встреч программы Top Executive по всей Европе.



Как выглядит формат турнира?





– Лига наций будет содержать четыре дивизиона, каждый из которых будет разбит на четыре группы из трех или четырех команд.

– В соответствии со своей силой 55 команд будут распределены по четырем дивизионам: A, B, C и D.

– В лигу A попадут топ-сборные, а в лигу D — самые слабые.

– Лиги A и B будут состоять из четырех трио.

– Лига C будет состоять из одного трио и трех квартетов.

– Лига D будет состоять из четырех квартетов.

– В первом розыгрыше турнира участники будут распределены по дивизионам в соответствии с положением рейтинге национальных сборных УЕФА (на 15 ноября 2017 года, то есть с учетом результатов квалификации чемпионата мира-2018).

– Четыре победителя групп каждого дивизиона заработают повышение в классе (или выйдут в финальный турнир, подробности ниже), а четыре худшие команды в следующем розыгрыше турнира 2020 года сыграют дивизионом ниже.

– Итоговое положение команд в Лиге наций определит состав корзин для жеребьевки следующей Европейской квалификации.

– Кроме того, Лига наций даст еще один шанс командам пробиться в финальную стадию Евро. Туда выйдут четыре команды, удачно сыгравшие в плей-офф в марте 2020 года.



Когда и где будет проводиться Лига наций?





Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Финальный турнир с участием победителей четырех групп элитного дивизиона состоится в июне 2019 года.

В июне 2019 года четыре победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Полуфинальные пары определятся жеребьевкой, а хозяина финальной стадии назовет Исполнительный комитет УЕФА.

Матчи плей-офф состоятся в марте 2020 года.



Изменится ли отборочный цикл чемпионата Европы?





Изменения сделают квалификацию более четкой и прямолинейной. В финальную стадию Евро будут выходить по две сильнейшие команды каждой из 10 групп, а четыре оставшиеся путевки будут разыгрываться в стыковых матчах Лиги наций.



Жеребьевка квалификации Евро-2020 состоится после завершения Лиги наций. Четыре участника финального турнира Лиги наций будут помещены в группы отборочного цикла из пяти сборных. Однако будет сохранено незыблемое правило квалификации — каждая сборная сможет сыграть с каждой.



Отборочные матчи Евро-2020 стартуют в марте 2019 года. В марте, июне, сентябре, октябре и ноябре 2019 года состоятся по два тура. Будет пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд (всего десять групп), которые проведут свои матчи в десять туров (столько же, сколько сейчас). Первые и вторые места в группах получат прямую путевку в финальный турнир Евро-2020 (июнь 2020 года).



– Четыре последние путевки в финальную стадию Евро-2020 получат победители стыковых матчей, которые пройдут в марте 2020 года.

– Участие в стыковых матчах примут 16 сборных, разбитых на четыре блока по четыре команды. Победитель каждой такой группы получит путевку на Евро.

– В стыковые матчи попадут победители каждой из четырех групп каждого из четырех дивизионов Лиги наций.

– Если они уже квалифицировались на Евро через отборочный цикл, их пропуск в стыковые матчи достается следующей лучшей команде в дивизионе с учетом ее общего рейтинга в данном дивизионе. Если необходимо, пропуск в «стыки» передается дивизионом ниже с учетом рейтинга конкретного дивизиона.

– Четыре команды в каждой группе проведут по два одноматчевых полуфинала и финал, определив таким образом победителей стыковых встреч.



Турнир создан с целью получения новых доходов?



Нет, деньги не были главной движущей силой при создании нового турнира. Вместе с тем к нему будет применяться централизованный маркетинг медиа-прав практически в том же режиме, в каком это происходит сейчас для матчей Европейской квалификации. Поэтому доходы национальных ассоциаций станут еще более стабильными.



Товарищеских матчей станет меньше?

Да, товарищеских матчей станет меньше, тем более бессмысленных. Но полностью из календаря они не исчезнут. Останутся в основном проверочные матчи, предназначенные для подготовки к крупным международным турнирам. УЕФА хочет сохранить для европейских национальных команд возможность проводить спарринги со сборными из других конфедераций.