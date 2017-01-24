Товарищ (не знаю, как по имени)!
Желание радовать посетителей сайта информацией о "Спартаке" похвально, однако не в таком формате.
Контент вы создаёте не сами (хотя ссылки даёте, что хорошо). Почему бы не делать, как редакция "Бомбардира", хотя бы дайджест событий дня, например (о неделе уж не прошу)?
Оно и содержательнее бы, и общую ленту меньше захламляло. А то заходишь, и там с десяток постов вашего блога, а другие записи теряются.
Вообще, очень рекомендую попробовать почитать о назначении блог-лиги: http://bombardir.ru/posts/371
с наилучшими пожеланиями.
ЗЕ ЛУИШ О ДНЕ РОЖДЕНИИ
Spartak.com: Три поздравления Зе Луишу/Зе Луиш: для меня лучшим подарком станет победа в чемпионате России
А началось с того, что, когда помощник шеф-повара ресторана отеля принял заказ на торт для Зе Луиша, который должны были подать после обеда, он тут же обратился к своим коллегам, чтобы они спешно приготовили еще один торт на завтрак — от кухни, в которой, как выяснилось, работают сразу несколько соотечественников нашего форварда из Кабо-Верде.
И надо сказать, что кулинары оперативно справились с этой непростой, но приятной миссией. А заодно дружно спели «Happy birthday to you».
Второе поздравление наш нападающий по традиции принимал уже на поле перед тренировкой — от главного тренера, его помощников и футболистов. Причем, когда Зе Луиша попросили выдвинуться в центр круга, он из природной скромности наотрез отказался сделать хотя бы шаг вперед. Пришлось ограничиться теплыми словами и «поздравительными» кувырками.
Наконец — торт от команды в обед.
— «Спартак» — это большая семья, — расчувствовался виновник торжества. — Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!
Вот такие три поздравления. И это не считая многочисленных личных рукопожатий и бесконечных звонков. Особенно оттуда, где солнце шпарит еще сильнее, чем в Эмиратах, — из желтой жаркой Африки, почти из центральной ее части (ну, в общем, без помощи Высоцкого не обойтись).
На этом лирическая часть исчерпана. Переходим к прозе футбольной жизни на сборах.
Так вот, первая и единственная сегодня тренировка стартовала, как обычно, в 10:30 утра на поле стадиона «Шейх Зайд».
Разминка для нынешнего сбора была довольно необычной. Массимо Каррера предложил своим подопечным сыграть в ручной мяч на ограниченном, сравнительно небольшом участке поля. При этом руками забивать запрещено — только головой! А вслед за этим — футбол в одно касание, что оказалось совсем не просто, учитывая, что в занятии приняли участие 26 игроков. Даже секунды не было на раздумье!
Затем — большой квадрат, а дальше — упражнения тактического толка.
И в заключение — о погоде. Впрочем, о ней мы уже сказали. Нашим болельщикам будет гораздо интереснее узнать о том, что, помимо матча с «Копенгагеном» 31 января, спартаковцы на сборе в Абу-Даби проведут еще одну контрольную игру. 28-го они встретятся со словацкой командой «Жилина», которая в свое время была соперником красно-белых в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Она состоится на стадионе «Шейх Зайд» и начнется в 16:00 по московскому времени.
Источник: spartak.com