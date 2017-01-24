Spartak.com: Три поздравления Зе Луишу/Зе Луиш: для меня лучшим подарком станет победа в чемпионате России

И надо сказать, что кулинары оперативно справились с этой непростой, но приятной миссией. А заодно дружно спели «Happy birthday to you».

Второе поздравление наш нападающий по традиции принимал уже на поле перед тренировкой — от главного тренера, его помощников и футболистов. Причем, когда Зе Луиша попросили выдвинуться в центр круга, он из природной скромности наотрез отказался сделать хотя бы шаг вперед. Пришлось ограничиться теплыми словами и «поздравительными» кувырками.

Наконец — торт от команды в обед.

— «Спартак» — это большая семья, — расчувствовался виновник торжества. — Уверен, и для нее, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате России!

Вот такие три поздравления. И это не считая многочисленных личных рукопожатий и бесконечных звонков. Особенно оттуда, где солнце шпарит еще сильнее, чем в Эмиратах, — из желтой жаркой Африки, почти из центральной ее части (ну, в общем, без помощи Высоцкого не обойтись).

На этом лирическая часть исчерпана. Переходим к прозе футбольной жизни на сборах.

Так вот, первая и единственная сегодня тренировка стартовала, как обычно, в 10:30 утра на поле стадиона «Шейх Зайд».

Разминка для нынешнего сбора была довольно необычной. Массимо Каррера предложил своим подопечным сыграть в ручной мяч на ограниченном, сравнительно небольшом участке поля. При этом руками забивать запрещено — только головой! А вслед за этим — футбол в одно касание, что оказалось совсем не просто, учитывая, что в занятии приняли участие 26 игроков. Даже секунды не было на раздумье!

Затем — большой квадрат, а дальше — упражнения тактического толка.

День рождения каждого игрока на сборах — это всегда маленький праздник. Маленький потому, что нет возможности отметить его с размахом. Сами понимаете: работа есть работа, она на первом плане. Но позитивные эмоции еще никогда ей не мешали, а наоборот — только повышали производительность труда. Если следовать этому неписаному закону, то Зе Луиш должен трудиться в три раза лучше обычного. Ведь его трижды в течение считанных часов поздравляли с 26-летием, что является неофициальным рекордом для именинников всех спартаковских времен.А началось с того, что, когда помощник шеф-повара ресторана отеля принял заказ на торт для Зе Луиша, который должны были подать после обеда, он тут же обратился к своим коллегам, чтобы они спешно приготовили еще один торт на завтрак — от кухни, в которой, как выяснилось, работают сразу несколько соотечественников нашего форварда из Кабо-Верде.И в заключение — о погоде. Впрочем, о ней мы уже сказали. Нашим болельщикам будет гораздо интереснее узнать о том, что, помимо матча с «Копенгагеном» 31 января, спартаковцы на сборе в Абу-Даби проведут еще одну контрольную игру. 28-го они встретятся со словацкой командой «Жилина», которая в свое время была соперником красно-белых в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Она состоится на стадионе «Шейх Зайд» и начнется в 16:00 по московскому времени.