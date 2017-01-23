Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Спартак-наш дом Все блоги -

    Игорь Рабинер

    23 января 2017
    МНЕНИЕ О ШТАБЕ КРАСНО-БЕЛЫХ

    Игорь Рабинер:

    Важная и интересная фигура в сегодняшнем «Спартаке» – Роман Пилипчук. Недаром Каррера отказался расширять тренерский штаб, хотя такая возможность у него была. Компьютер Пилипчука и его мозги – внешне незаметная, но очень серьезная составная часть успеха красно-белых в первой части чемпионата.
    И не случайно главный тренер часто предоставляет Роману слово на установках и даже в перерывах. Будучи аналитиком, судя по всему, очень высокого уровня, Пилипчук разбирает соперников от и до – и сформулировать может очень точно. Жаль, что Каррера, так же, как Фабио Капелло, не позволяет давать интервью своим помощникам – по крайней мере, пока. Это было бы очень интересно.
    Вы наверняка помните московское «Динамо» Сергея Силкина, которое играло в самый зрелищный футбол в стране. Пилипчук (сам на стыке 80-х и 90-х выступавший за бело-голубых, а потом на много лет уехавший играть в Израиль), был одним из его помощников. В «Спартак» его пригласили по рекомендации директора ВШТ Андрея Лексакова, хорошо знавшего его качества.
    Неверно считать, что его позвал Дмитрий Аленичев. Пилипчука летом пригласил клуб, и, насколько мне известно, собеседование с ним проводил Сергей Родионов. Спустя пару недель в штаб вошел Каррера. В этом контексте вполне логично, что Пилипчука оставили после увольнения Аленичева с Титовым.
    Более того, как я понимаю, при прежнем главном тренере навыки Пилипчука в полном объеме востребованы не были, Аленичев с Титовым до определенной степени все-таки считали его человеком со стороны.
    При Каррере – наоборот. И в команде к нему, как я понимаю, хорошее отношение – что в случаях со вторыми тренерами (каковым Пилипчук сейчас по факту является) для здоровой атмосферы в коллективе очень важно – мы знаем обратные примеры (Старков – Клесов, Якин – Отеро).
    В тренерском штабе (очень компактном – Каррера, Пилипчук, тренер по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя, тренер вратарей Джанлука Риомми) он единственный русскоязычный человек, и оттого его роль еще возрастает. Правда, Нойя на тренировках уже дает команды и считает по-русски.
    Тот упор, который Каррера в своей работе делает на тактику, в лице Пилипчука имеет мощный информационно-аналитический фундамент. Это важно понимать при анализе того, что происходит сейчас в «Спартаке».
    https://www.facebook.com/irabiner/posts/1314527958606976

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11