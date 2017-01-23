МНЕНИЕ О ШТАБЕ КРАСНО-БЕЛЫХ

Игорь Рабинер:



Важная и интересная фигура в сегодняшнем «Спартаке» – Роман Пилипчук. Недаром Каррера отказался расширять тренерский штаб, хотя такая возможность у него была. Компьютер Пилипчука и его мозги – внешне незаметная, но очень серьезная составная часть успеха красно-белых в первой части чемпионата.

И не случайно главный тренер часто предоставляет Роману слово на установках и даже в перерывах. Будучи аналитиком, судя по всему, очень высокого уровня, Пилипчук разбирает соперников от и до – и сформулировать может очень точно. Жаль, что Каррера, так же, как Фабио Капелло, не позволяет давать интервью своим помощникам – по крайней мере, пока. Это было бы очень интересно.

Вы наверняка помните московское «Динамо» Сергея Силкина, которое играло в самый зрелищный футбол в стране. Пилипчук (сам на стыке 80-х и 90-х выступавший за бело-голубых, а потом на много лет уехавший играть в Израиль), был одним из его помощников. В «Спартак» его пригласили по рекомендации директора ВШТ Андрея Лексакова, хорошо знавшего его качества.

Неверно считать, что его позвал Дмитрий Аленичев. Пилипчука летом пригласил клуб, и, насколько мне известно, собеседование с ним проводил Сергей Родионов. Спустя пару недель в штаб вошел Каррера. В этом контексте вполне логично, что Пилипчука оставили после увольнения Аленичева с Титовым.

Более того, как я понимаю, при прежнем главном тренере навыки Пилипчука в полном объеме востребованы не были, Аленичев с Титовым до определенной степени все-таки считали его человеком со стороны.

При Каррере – наоборот. И в команде к нему, как я понимаю, хорошее отношение – что в случаях со вторыми тренерами (каковым Пилипчук сейчас по факту является) для здоровой атмосферы в коллективе очень важно – мы знаем обратные примеры (Старков – Клесов, Якин – Отеро).

В тренерском штабе (очень компактном – Каррера, Пилипчук, тренер по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя, тренер вратарей Джанлука Риомми) он единственный русскоязычный человек, и оттого его роль еще возрастает. Правда, Нойя на тренировках уже дает команды и считает по-русски.

Тот упор, который Каррера в своей работе делает на тактику, в лице Пилипчука имеет мощный информационно-аналитический фундамент. Это важно понимать при анализе того, что происходит сейчас в «Спартаке».

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