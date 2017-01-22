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    СПАРТАК ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ

    22 января 2017
    СБОРЫ «работа в поте лица»

    Самедов принял участие в полевой тренировке «Спартака». Давыдов вернулся в общую группу «Спартака»

    «Спартак» в эти минуты работает на вечерней тренировке – как всегда на этом сборе, закрытой для прессы. Впервые на поле работает с командой новичок команды полузащитник Александр Самедов, присоединившийся к подопечным Массимо Карреры на день позже по семейным обстоятельствам. В общую группу также вернулся нападающий Денис Давыдов, пропустивший предыдущие занятия, передает из Абу-Даби спецкор «СЭ» Игорь РАБИНЕР.

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера разрешил сегодня футболистам поужинать в городе. К красно-белым на сборе уже присоединились жены и подруги. Правда, семьи игроков живут в другой части отеля Ritz Carlton в Абу-Даби, передает спецкор «СЭ» Игорь РАБИНЕР. При Валерии Карпине, например, жены летели вместе с мужьями и жили в одних номерах.

    http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/samedov-vpervye-prinyal-uchastie-v-polevoy-trenirovke-spartaka-davydov-vernulsya-v-obschuyu-gruppu-1088380/

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