Парма-навсегда!

Парма сейчас в Серии С1. Но это не просто команда полупрофессионального уровня, это

Сколько итальянских футбольных клубов регрессировало. Сначала «Про Верчелли», семикратный чемпион Италии– аутсайдер серия Б, потом «Лечче», в третьем дивизионе, а она 5 сезонов была в элитном дивизионе.

А теперь… Парма. Великий итальянский клуб, обладатель кубка УЕФА (Лига Европы совр.), призер чемпионатов Италии, обладатель кубка Италии превратилась в команду уровня Серии С1. Почему так получилось?

В 90-ых эта команда имела множество звезд, в частности, Буффон, Креспо, Тюрам, Верон, а тренером Пармы был ни кто иной, как Невио Скала.Команда наводила шороху в Серии А, занимая 4-7 места, и даже выигрывал Кубок УЕФА. Стиль игры пармезанцев находился на уровне. Атакующая, зрелищная, тактически грамотная и интересная игра приносила результаты.

В последние годы, у клуба было множество проблем с финансами. Остановиться хочется на том, что клуб не платил зарплату игрокам месяцами, некоторые решились на понижение, а большинство ушло из клуба.

Сменилось огромное количество спонсоров, но основного инвестора Парма не нашла.

Сезон 2014/2015, итог: Парма занимает 20-е место, вылетает в серию Б, но не находит на ее участие денег, и переходит в серию Д, где выступает успешно.

Клуб теперь числится в серии С1– в полупрофессиональной лиге Италии. Вы могли поверить, что один из лучших клубов Италии, будет на дне? Я не верил до последнего дня. Но надо надеяться, что Парма вернет свою былую славу, и докажет всем, что все возможно.

А ВЫ ВЕРИТЕ В ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАРМЫ? ПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ.