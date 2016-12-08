«Шмели» над Мадридом!

Вот и сыграны последние матчи Лиги Чемпионов 2016 года! Групповой этап получился невероятно интересным, очень результативным и безусловно историческим! Предлагаю окунуться в события последнего тура, как закрыл групповую стадию действующий чемпион!

Превью

7 Декабря 2016 «Сантьяго Бернабеу» закрывал групповую стадию Лиги чемпионов 2016/2017. Гостями были футболисты Дортмундской «Боруссии» занимавшие первую строчку в группе F опережая действующих обладателей на 2 балла. Но это еще не все, «Боруссия» могла побить рекорд установленный именно Мадридским коллективом, по наибольшему количеству забитых голов на групповом этапе, а именно 20. У «Боруссии» перед началом матча было на счету 19 голов.

И вот, выйдя на поле легендарного стадиона, поприветствовав публику и друг друга, а также почтив память разбившегося в Колумбии самолета с экипажем и бразильским футбольным клубом «Шапекоэнсе» минутой молчания, Команды принялись за «дело».

Ход Матча

Игра началась на хороших скоростях и естественно при сумасшедшей поддержке Мадридских болельщиков! Стоит отметить, что около 9000 болельщиков из Германии приехало на эту встречу, как выяснится позже, историческую.

Уже на 4-ой минуте после прострела с левого фланга Марселем Шмельцером, выведшим команду с Капитанской повязкой, мяч отскочил от Рафаэля Варана на линию штрафной, где со всего маху по нему пробил набегающий Шюррле, мяч просвистел над перекладиной. Ответ хозяев спустя 6 минут был куда опаснее, Гонсало Кастро отпустил от себя мяч и встретил подкат Каземиро, отскочил мяч прямо к Роналду, и один из главных претендентов на «Золотой мяч» ринулся на ворота соперников и своевременно откинул мяч пяткой на Карима Бензема, удар которого отбил кипер прямо перед собой, но подоспевший защитник выбил снаряд за боковую линию. «Реал» понемногу перебрал к своим ногам территориальное и игровое преимущество. На 18-ой минуте «сливочные» создали первый в матче по настаящему голевой момент. Лукас Васкес на правом фланге раскачав защитника нашел диагональю в углу штрафной все того же Роналду, португалец выкатил мяч за спину защитнику на забежавшего, в угол вратарской Хамеса, удар колумбийца отбил выскочивший навстречу Роман Вайденфеллер. А на 28-ой минуте хозяева поля серией передач освободили зону для Дани Карвахаля, который имел уйму свободного времени и пространства на правом фланге атаки, испанец выполнил отличный прострел на дальний угол вратарской, где Карим Бензема перевел мяч в нижний угол. Гол «Реала» был логичным исходом матча.

Дортмунд немного встрепенулся и спустя 10 минут после пропущенного гола, гости воспользовались разрывом между линиями защиты и полузащиты хозяев и провели быструю атаку. Самый активный игрок первого тайма в составе гостей Дембеле, вывел на ударную позицию Пулишича, но удар молодого американца пришелся прямо в Кейлора Наваса! Гости попытались встретить прессингом и перехватить мяч и им это удалось. Модрич, ни в первый раз, отдал неточный пас в центр и перехвативший мяч Вайгль был встречен недозволенным подкатом от того же Модрича, хорватский полузащитник был наказан первым в игре «горчичником». Стандарт примерно в 23 метрах до ворот по центру исполнил Шюррле. Развалившуюйся стенку подстраховал в самом углу ворот Кейлор. Больше голевых моментов в первом тайме зрители не увидели. Вторая половина встречи началась также интенсивно как и первая. В самом начале, момент упустил все тот же «живчик» гостевой команды Дембеле. На 53 минуте матча «Дортмундцы» вновь дали пространство и время для игрока соперников, буквально 4-5 секунд для Хамеса, этого, колумбийцу было вполне достаточно, чтобы выполнить изумительнейшую подачу на голову Бензема. мяч, как будто самонаводящийся прилетел в нужную точку и Вайденфеллер не имел шансов отбить этот удар.

В этот момент могло показаться, что исход предрешен и такого преимущества хозяева не упустят. Но, не тут то было, спустя каких то 6-7 минут, Юлиан Вайгль находит своевременно забежавшего за спину защитникам Шмельцера, капитан «Боруссии» переправил мяч на Обамеянга и счет стал 2-1.

После гола сразу появились на поле в составе гостей: Эмре Мор и Марко Ройс. Они усилили нападение гостей. В концовке команды уже не проявляли такую активную и скоростную игру, сказывалась усталость, у «Реала», понятное дело после «Эль Классико» запас энергии иссяк, а Боруссия хоть и пыталась атаковать, но не выглядела такой острой и опасной. Моментами «вспыхивали» Мор и Ройс, но их атаки в целом не приносили каких то зубодробительных моментов. А вот кто точно желал напомнить всем о своем присутствии так это Роналду. И на 78-ой минуте, Васкес создал супер момент для португальца. Криш принял мяч метрах в 9 от ворот и пробил низом в дальгий от себя угол, но попал в штангу.

А вот развязка матча наступила на 88 минуте матча. Нет, на этот раз Рамос не совершил то, что он любит делать на последних минутах, в матчах с «Барселоной» и «Атлетико». Все было по другому. В этот раз, Рамос как мог бежал за Обамеянгом чтобы помешать тому прострелить в штрафную площадь, но это бесполезно, как на 88-ой минуте так и на 1-ой. Африканский нападающий пробежал справа и сделал точную передачу на дальнюю штангу, Марко Ройс примерно с той же точки с которой Бензема открывал счет в этой встрече закрыл его. Матч завершился со счетом 2-2. «Боруссия» осталась на первом месте, а «Реал» выходит со второго места.

Так завершился этот интереснейший поединок. Поздравляем «Боруссию» с рекордом и с нетерпением ждем результатов жеребьевки 1/8 финала.