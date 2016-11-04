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    Самые известные пента-трики

    4 ноября 2016
    На днях в Лиге Европы испанец Арис Адурис забил пять мячей и стал первым в истории ЛЕ, кто этого добился. Сегодня мы посмотрим на другие пента-трики, да и вообще откуда взялось это слово.

    Пента-трик, как мы знаем, обозначает пять голов. Соответственно пента = 5. Поэтому я расскажу вам о том, откуда происходит слово хет-трик. В 1858 году игрок в крикет Хитфилд Харман Стивенсон прошел три калитки подряд. Этот трюк очень впечатлил фанатов, которые собрали деньги и купили Стивенсону в подарок за это достижение шляпу. Именно после этого стало использоваться данное выражение.

    Вспомним пента-трики последних лет. Чтобы было символично, их будет 5.

    Лионель Месси. (Барселона-Байер: 7-1)

    Месси стал первым, кто забил 5 мячей в 1 матче в Лиге Чемпионов. В 2012 году в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы каталонцы разгромили немецкий «Байер» (7:1). Чтобы стать автором пяти голов, Лионелю Месси потребовалось 59 минут.

    Лео Месси (2012, «Барселона» – «Байер» – 7:1)

    Мирослав Клозе (Лацио-Болонья: 6-0)

    Клозе недавно завершил карьеру, но он на долгое время вписал своё имя в историю футбола, став лучшим бомбардиром за всё время Чемпионата Мира. В 2013 году Клозе оформил пента-трик в составе «Лацио» в солидные 34 года. Пять мячей в ворота «Болоньи» немецкий форвард забил за 39 минут. Этот пента-трик стал самым быстрым в серии А.

    Криштиану Роналду. (2015 год)

    Он отличался дважды. Сливочные не оставили живого места от «Гранады» (9:1) и пять голов в течение 59 минут в этой встрече на свой счёт записал Криштиану Роналду. Португалец повторил достижение, заколотив пять мячей в ворота «Эспаньола» (6:0), правда, уже за 74 минуты.

    Радамель Фалькао. (Атлетико-Депортиво: 6-0)

    В 2012 году Фалькао был мощным форвардом и набивал не один десяток мячей. В матче с Депортиво он оформил пента-трик, что стало одним из главных достижений колумбийца. Как же обидно, что ныне Радамель играет за Монако и уже не показывает ту великолепную игру.

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    Роберт Левандовски. (Бавария-Вольфсбург: 5-1) 2015 год.

    Этот покер знает каждый. Сколько шумихи тогда было. Поляк вышел на замену во втором тайме. К этому моменту мюнхенцы уступали со счётом 0:1. Но с появлением Левандовски ситуация кардинально изменилась – c 51-й по 60-ю минуту он забил пять мячей на любой вкус. Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола от восторга хватался за голову, а после матча заявил, что никогда не видел ничего подобного.

    Надеюсь вам понравилось. Желаю удачи!

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