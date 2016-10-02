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    Фотогалерея: как Дмитрий Полоз и удача нашли друг друга

    2 октября 2016
    Карьера новой звезды сборной России Дмитрия Полоза в фотографиях.

    Двухлетний Дима Полоз со своей старшей сестрой Зоей. В это время он даже не мечтал о карьере футболиста. Эта мечта пришла к нему чуть позже.

    Первым профессиональным клубом Дмитрия стал Московский «Локомотив». До этого по желанию своего отца он выступал у себя в городе за «Динамо». Во времена игры за «Локо» Полоз очень редко попадал в состав железнодорожников. При этом он стал обладателем золотых медалей чемпионата России в 2011-м году. Правда, сделал он это, играя за молодежный состав «железнодорожников».

    И вот в январе 2012-го года Дмитрий переходит в команду из «Ростова». Кто же знал, что парня так прорвет. Вот что значит найти свою команду.

    Также Полоз выступал за сборные России разных возрастов. И в сборной до 21 года выступал, и во второй сборной, которую когда-то возглавлял Юрий Красножан. Но главное достижение Дмитрия это, конечно же, матчи за первую сборную страны. К слову, Полоз получил приглашение на товарищескую игру с Коста-Рикой. Заслужил же!

    P. S. У Дмитрия есть жена Елизавета и сын Матвей. Полоз – настоящий семьянин. И все это в 25 лет.

    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии (1)
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    moldo1 lmk
    1475508382
    мне кажется еще такой один сезон.........и уедет в европу
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