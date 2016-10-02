Фотогалерея: как Дмитрий Полоз и удача нашли друг друга

Карьера новой звезды сборной России Дмитрия Полоза в фотографиях.

Двухлетний Дима Полоз со своей старшей сестрой Зоей. В это время он даже не мечтал о карьере футболиста. Эта мечта пришла к нему чуть позже.

Первым профессиональным клубом Дмитрия стал Московский «Локомотив». До этого по желанию своего отца он выступал у себя в городе за «Динамо». Во времена игры за «Локо» Полоз очень редко попадал в состав железнодорожников. При этом он стал обладателем золотых медалей чемпионата России в 2011-м году. Правда, сделал он это, играя за молодежный состав «железнодорожников».

И вот в январе 2012-го года Дмитрий переходит в команду из «Ростова». Кто же знал, что парня так прорвет. Вот что значит – найти свою команду.

Также Полоз выступал за сборные России разных возрастов. И в сборной до 21 года выступал, и во второй сборной, которую когда-то возглавлял Юрий Красножан. Но главное достижение Дмитрия – это, конечно же, матчи за первую сборную страны. К слову, Полоз получил приглашение на товарищескую игру с Коста-Рикой. Заслужил же!

P. S. У Дмитрия есть жена Елизавета и сын Матвей. Полоз – настоящий семьянин. И все это в 25 лет.