Меня «ушли» из «Ювентуса»

Воспоминания Сергея Алейникова

Лучший футболист Белоруссии за всю её историю,экс-игрок минского «Динамо» (с которым становился чемпионом СССР),туринского «Ювентуса» (с «бьянконери» брал Кубок УЕФА) и сборной СССР (в её составе завоевал серебро Евро-1988) Сергей Евгеньевич Алейников рассказывает о себе,о футболе и не только.

Моё детство ассоцируется с двором и мячом.Скажу сразу:на демонстрации я никогда не ходил.И не потому,что был аполитичным ребёнком,просто гонял мяч даже в праздники.Футбол занимал всё время.

С минским «Динамо» почти каждый год играли в еврокубках.Запомнилось противостояние с лиссабонским «Спортингом».На выезде проиграли 2:0,но дома победили с тем же счётом и прошли португальцев в серии пенальти.Это случилось 7 ноября,в мой день рождения.После игры всей командой дружно пошли отмечать.Кстати,»Спортинг» обещал 3 000 долларов тому,кто забьёт первый гол в противостоянии.Забил Боровский.В свои ворота.Ох и подтравливали мы его!Заставили пойти... Но вот я не помню,дали ему деньги или нет.Кто ж признается.

«Отец» всех прозвищ в минском «Динамо»-Юра Пудышев.Он прилепил каждому из двадцати игроков какое-то оригинальное прозвище.У меня было два:»Алень» и «Батюшка».Причём «Алень» не особо прижилось,больше «Батюшка».

В сборной СССР никогда не было конфликтов на национальной почве.Слышите-никогда!Я не знаю,откуда исходит вся эта информация.Начиная с того времени,как я попал в молодёжную сборную СССР,а это 1982-й год,и заканчивая 1992-м годом-я никогда этих признаков ни у кого не наблюдал.

Сейчас с высоты своего опыта я легко могу определить нечестный матч.А когда был молодой-весь в азарте,в игре...Как-то даже не задумывался.Конечно,разговоры ходили,что некоторые игры были договорными.Но,на разговорах всё и заканчивалось.Думаю,все клубы СССР в той или иной степени принимали участие в договорняках.Разница была только в том,чем рассчитывались-деньгами или очками.

Если смотреть объективно,то голландцы во главе с Гуллитом и Ван Бастеном были,конечно же,сильнее нас.Но одна отдельно взятая игра может сложиться по-разному,в зависимости от всяких мелких,на первый взгляд,обстоятельств.Скажем,после тяжелейшего матча с итальянцами у нас был на один день отдыха меньше.А если бы Беланов тогда реализовал пенальти... Но,безусловно,такие мячи,какой забил Ван Бастен,так просто не залетают.Траектория удара была невообразимой,и Лобановский предъявлял больше претензий к Рацу.Потому что,защитник в штрафной площади в любой ситуации не должен поворачиваться спиной,а обязан стараться всячески сузить радиус действий форварда.

Что до Ван Бастена,то я его считаю эталоном футболиста.Для своего высокого роста он обладал потрясающей подвижностью и мобильностью.Бил с обеих ног,здорово обыгрывал,хорошо играл головой...При желании-даже в отборе мог неплохо участвовать.

После удачного выступления на ЧЕ-1988,тренерский штаб решил увеличить нагрузки.К сожалению,случился перегруз.Многие футболисты чувствовали себя выжатыми.Отсюда и провал на ЧМ-1990.

Вы не представляете какой интерес вызвало в Турине наше с Александром Заваровым появление.Итальянцы на полном серьёзе думали,что в СССР живут какие-то дикари.Журналисты,без намёка на шутку,спрашивали:»Это правда,что у вас медведи по Москве ходят и всегда мороз 40 градусов?».Дня не проходило,чтобы чего-нибудь подобного не спросили.И только через некоторое время мы поняли,что у нашего перехода в «Ювентус» была политическая окраска.Джованни Аньелли во многом купил нас только потому,что во всём мире был тогда огромный интерес к тому,что происходит в Советском Союзе.Начали разрушать Берлинскую стену-и он сразу же стал покупать в «Юве» немцев.Таким образом подогревал интерес к своей команде.

Мне кажется,элемент лёгкого подтравливания новичков был,есть и будет во всех клубах.В Турине меня разыгрывали безобидно-учили нехорошим итальянским словам.Говорили,что оно означает,к примеру,»привет» или «удачи».А оно,естественно,означало совсем другое...При этом атмосфера в «Ювентусе»,в общем и целом,была очень благожелательной.

Меня «ушли» из «Ювентуса» по банальной причине.Существовала фирма,которая в Италии называлась «Симод».Ей удалось приобрести права на всех футболистов динамовских команд,уезжавших за границу.И поскольку договаривалась она с Центральным советом «Динамо»,то в СССР её знали,как «Димод».Контрактной системы мы тогда не знали и перед самым отъездом в Италию «добрые» люди из динамовского Центрального совета протянули мне чистый лист бумаги и сказали:»Подпиши,потому что завтра в Италии закрывается трансферное окно».Подписал.Не зная,ни на сколько контракт,ни какие там условия.Если бы я знал,что именно подписываю,то остался бы в «Ювентусе» на гораздо больший срок.Уже значительно позже узнал о пункте,что если «Юве» после первого сезона не оставит меня в команде,то должен заплатить «моим» представителям миллион долларов.Как выяснилось,люди,которые отправляли меня в «Ювентус»,славно поработали в этом направлении.Я играл в основном составе,выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА,в чемпионате команда третье место заняла.Журналисты говорили,что мои шансы остаться очень высоки.Но моим «представителям» оказалось выгодно получить и раздербанить этот миллион,о котором я вообще ничего не знал.Самое обидное,что третьего иностранца в то межсезонье «Ювентус» так и не купил,и,останься я в команде,играл бы постоянно.

Сам факт приглашения от Пеле (на матч посвящённый 50-летию короля футбола-прим. В.И.) стал волнительным эпизодом моей биографии.Значит,чего-то стоил я как футболист.Перед началом матча перекинулся с Королём несколькими фразами-тоже есть о чём вспомнить.И ещё был интересный эпизод.Помните актёра,который играл Абдуллу,главаря басмачей из «Белого солнца пустыни» (Каха Кавсадзе)?Он в то время снимался в фильме,который назывался «Я крёстный Пеле».Перед тем матчем он сделал со мной видео-интервью.В итоговый вариант фильма оно,правда,не попало.А вот в той версии,которую крутили по стадиону,когда сборные Бразилии и мира выходили на поле-было.

Марадона-уникум той эпохи футбола.Футбол-игра коллективная,но в случае с ним можно сказать,что это исключение из правил.Все титулы «Наполи» и сборной Аргентины выиграны только благодаря Марадоне!

Мне повезло,что Марадона уже не находился на пике формы.Ему было под 30 и мне,поэтому,с ним было чуть полегче.Вне футбольного поля Диего вполне нормальный и адекватный парень-во всяком случае,как я его знаю.Простой пример,как-то я подошёл к нему и попросил подписать книжку для одного болельщика.Думаю,многие современные звёзды отказались бы,а то и послали куда подальше... А он тут же взял ручку и подписал.

Построить на деньги УЕФА искусственные поля-это не те действия,которые можно назвать настоящим развитием футбола в стране.Когда дети тренируются под мат-перемат тренеров-это тоже не развитие.

Главная задача в Италии-вырастить футболиста.Это техника и психология.У нас больше акцент делают на беготню.А ведь ребёнка можно физически развить и после 16 лет.

«Ювентус» для Италии-всё равно что «Спартак» для Советского Союза.Эту команду любят по всей стране.А после того,как её отправили в серию В,эта любовь ещё больше усилилась.Тем более,что руководство «бело-чёрных» приняло решение заняться кардинальной перестройкой клуба.Начиная от постройки нового собственного стадиона до улучшения финансовой составляющей.При этом в мире хватает коллективов,где именно деньги на первом плане,а спортивные результаты болтаются где-то в хвосте.Но в «Ювентусе» и деньги,и чемпионства поставлены на параллельные рельсы.Получается замкнутая система-благодаря хорошим результатам команда получает хорошее финансирование.И этот локомотив идёт и идёт вперёд.Ну и,на данный период,обстановка в чемпионате сложилась таким образом,что серьёзных конкурентов у «Юве» нет.Каждый сезон кто-то пытается противостоять команде из Турина-сейчас «Наполи»,раньше «Рома»,до этого «Интер»-но в итоге одно чемпионство следует за другим.Всем соперникам не хватает системности,благодаря которой можно весь сезон играть на стабильно высоком уровне.